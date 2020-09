Wszystko, co musisz wiedzieć o aukcjach aut poleasingowych

Aukcje aut poleasingowych od lat cieszą się w Polsce niemałą popularnością, która dodatkowo zwiększa się każdego roku. Sytuacja to nie powinna nikogo dziwić, pozwala ona na nabycie prawdziwie zadbanego i dobrego pojazdu w atrakcyjnej cenie. Nie czekaj więc i już teraz dowiedz się wszystkiego, co powinieneś o tej niezawodnej metodzie kupna. Kto wie, może właśnie tam czeka na Ciebie twoje nowe auto…

Mimo wciąż rosnącej popularności aukcji samochodów poleasingowych, bardzo wiele osób w dalszym ciągu nie do końca zdaje sobie sprawę, czym one są i na czym polegają. Sytuacja ta zmusza do skierowania uwagi w stronę handlarzy, których uczciwość bardzo często jest daleka od ideału, a sprzedawane przez nich pojazdy posiadają wątpliwą historię sprawności. Warto to zmienić i skupić się jedynie na pewnych źródłach i rzetelnych sprzedawcach.

Co to oznacza, że samochód jest poleasingowy?

Jest to pytanie, które pojawia się w pierwszej kolejności wśród osób, które z tematem spotykają się po raz pierwszy. Otóż najczęściej są to pojazdy, które wcześniej były na wyposażeniu różnego rodzaju przedsiębiorstw chcących poszerzyć swoją flotę. Z różnych powodów nie chciały lub też nie mogły sobie pozwolić na finalne wykupienie samochodu, oddając go po zakończeniu umowy leasingowej (lub został odebrany w związku z niewywiązywaniem się z płatności). Co za tym idzie, są one o wiele bardziej zadbane niż inne auta z drugiej ręki, a wszelkie naprawy czy prace serwisowe dokładnie udokumentowane. Wiemy więc, co kupujemy. Właśnie takie pojazdy trafiają na aukcje aut poleasingowych.

Kto może korzystać z aukcji poleasingowych?

Błędnym przekonaniem jest, że aukcje samochodów poleasingowych przeznaczone są jedynie dla innych przedsiębiorstw. Mogą z nich korzystać również osoby prywatne, które poszukują pewnego, stosunkowo nowego pojazdu. Nie oznacza to jednak, że i firmy nie kierują się w stronę takich aut. Zakup ten można wrzucić w miesięczne koszty, co jest dodatkowym udogodnieniem. Pojazdy poleasingowe są idealnym sposobem na powiększenie floty w sposób znacznie tańszy niż zakup samochodu z salonu. Idealnie widać to na przykładzie interntowej aukcji samochodów poleasingowych https://cararena.pl/aukcje-poleasingowe.

Używane auta poleasingowe – jakie modle znajdziemy na rynku?

Kolejną wielką zaletą aukcji aut poleasingowych jest różnorodna oferta, jaką na nich znajdziemy. Znajdują się tam zarówno mniejsze pojazdy, jak np. Renault Clio czy Ford Focus, które idealnie się sprawdzą do podróży po mieście do pracy, ale również pojazdy dostawcze wszelkich rozmiarów, jak np. Fiat Doblo. To jednak nie wszystko, gdyż nawet wielbiciele modeli z wyższej półki mają na aukcjach coś dla siebie, jak np. Mercedesy klasy E! Sprawdź to sam, wiele modeli samochodów poleasingowych znajdziesz na stronie: https://cararena.pl/aukcje/samochody-osobowe.

Licytacja samochodów poleasingowych – o czym musisz widzieć?

Jeśli chcemy kierować się w stronę aukcji aut poleasingowych, zawsze pamiętajmy, że pojazdy te są sprzedawane w pełni legalnie. Każdy sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć nam szczegółową historię pojazdu, dzięki czemu nie spotkamy się z próbami oszustwa, np. poprzez zmniejszanie przebiegu. Jak się więc okazuje, jest to więc najskuteczniejsza droga do zakupu nowego auta!