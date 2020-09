Idealna odzież ochronna na jesień

Rozmawiamy z Mateuszem Krupą brand managerem marki LAHTI PRO

Dlaczego szczególnie jesienią dobór odpowiedniej odzieży roboczej ma tak duże znaczenie dla efektywności pracy?

Mateusz Krupa: Niewłaściwy dobór odzieży roboczej poważnie obniża komfort pracy. W ekstremalnych przypadkach po prostu marzniemy lub przegrzewamy organizm. W obu przypadkach zamiast skupić się na wykonywaniu swoich obowiązków myślimy, że jest nam za zimno lub za gorąco co niestety poważnie obniża efektywność wykonywanych zadań. Może także zakończyć się zwolnieniem lekarskim.

Na co powinniśmy zwracać uwagę?

Kompletując swoją odzież roboczą do pracy w chłodne jesienne dni powinniśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. Kiedy temperatura oscyluje w okolicach zera lub jest ujemna warto skorzystać z tzw. bielizny termicznej. Tu zdecydowanie mogę polecić koszulkę termoaktywną LAHTI PRO L41205 – najnowszy model w naszej ofercie. Specjalny skład, a także struktura materiału zapewnia doskonałą wentylację, a powstająca w czasie pracy wilgoć jest szybko i skutecznie odprowadzana na zewnątrz.

Należy pamiętać, że koszulka termoaktywna musi być dobrze dopasowana do ciała. Tylko w takim przypadku skutecznie spełni swoje zadanie. Kolejną warstwą, którą zakładamy na siebie w chłodniejsze dni może być tradycyjna bluza robocza LAHTI PRO, choć, kiedy pracę wykonujemy wyłącznie na zewnątrz możemy ubrać po prostu bluzę polarową LAHTI PRO L40105 lub kurtkę LAHTI PRO soft-shell L4092.

Ta ostatnia pozycja jest rozwiązaniem dobrze znanym z outdooru. Swoją wyjątkowość i, że tak powiem, praktyczność, zawdzięcza specjalnej trójwarstwowej tkaninie z membraną TPU. Dzięki temu jest wodo i wiatroodporna. Wybierając bluzę soft-shell warto zwrócić uwagę, czy dany model posiada wodoszczelne suwaki oraz osłony zamka błyskawicznego. Te szczegóły w dużej mierze odpowiadają za dobrą izolację termiczną, a co za tym idzie komfort cieplny. Z istotnych szczegółów warto też przyjrzeć się kapturowi.

To element ubrania, który chroni zarówno przed zimnem, wiatrem jak i deszczem. Powinien być tak skrojony, aby podążał za głową i nie zmniejszał pola widzenia. Oprócz ubrań roboczych uszytych w oparciu o nowe technologie, marka LAHTI PRO proponuje również sprawdzone tradycyjne rozwiązania na jesienne dni i słoty. Wymienić możemy tu tradycyjne koszule flanelowe (L4180), jak i te nieco grubsze, ocieplane; mam tu na myśli model L41807. Jesienią i wiosną praktycznym rozwiązaniem może okazać się bezrękawnik LAHTI PRO L41317 z praktycznym kapturem.

Nie krępuje on ruchów jak zwykła kurtka, ociepla tułów i jednocześnie pozwala na szybkie odprowadzenie nadmiaru ciepła.

A w co się ubrać w naprawdę chłodne dni?

W naprawdę chłodne dni, aby zapewnić sobie odpowiedni komfort termiczny nieodzownym elementem garderoby będzie okrycie wierzchnie, czyli kurtki LAHTI PRO.

W zależności od temperatury możemy podzielić je na modele nieco lżejsze jak np. model L40927 oraz typowo zimowe jak L40931. Różnią się one gramaturą ociepliny. W modelach najcieplejszych LAHTI PRO oprócz wysokiej gramatury ociepliny spotkamy także dodatkowo podszewki uszyte z tafty, a w kurtkach bardzo ciepłych z grubego polaru.

Dzisiejsze modele kurtek roboczych LAHTI PRO to zupełnie inna jakość, niż te które były dostępne na rynku jeszcze kilka lat temu. Wraz z rozwojem technologii, waga kurtek uległa zdecydowanemu obniżeniu. Nie wpłynęło to jednak na wytrzymałość i odporność na uszkodzenia. Trzeba także podkreślić, że dzisiejsze kurtki LAHTI PRO to ubrania skrojone specjalnie z myślą o wysokiej aktywności fizycznej – projektanci położyli szczególny nacisk na swobodę ruchów oraz specjalne wzmocnienia w miejscach podatnych na uszkodzenia. Kurtki ochronne i robocze posiadają dziś także dużą liczbę praktycznych kieszeni.

Co zrobić, aby skutecznie uchronić się przed jesiennym deszczem?

Jesień obok lata jest najbardziej wilgotną porą roku. Jednak to właśnie jesienne opady są najmniej przyjemne. Odpowiedzialna jest za to niska temperatura otoczenia.

Odzież, która zawilgotnieje długo schnie. Kompletując ubranie do pracy na jesień warto pomyśleć o pelerynach (LPPP1), spodniach i kurtkach (L4140) oraz płaszczach przeciwdeszczowych (L4170). Zapewniają one niemal 100% ochronę przed deszczem. W chwili ustania opadów łatwo można je zdjąć i wysuszyć. Ich niewielka waga pozwala je łatwo transportować. Odzież przeciwdeszczowa LAHTI PRO produkowana jest z tworzyw sztucznych, które nie przepuszczą wody.

Jak się ubrać kiedy pracujemy w warunkach ograniczonej widoczności?

Jesień to także pora roku, kiedy dzień staje się coraz krótszy. Część obowiązków pracownicy muszą wykonywać w warunkach ograniczonej widoczności. Na to także jest sposób, który zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo. Jest nim zastosowanie tzw. odzieży ostrzegawczej LAHTI PRO. Najczęściej występuje ona w dwóch wariantach kolorystycznych – żółtym i pomarańczowym. Materiał wykorzystany do produkcji spodni, kurtek czy bluz ma specjalną barwę odbijającą promienie świetlne. Aby te właściwości dodatkowo wzmocnić stosuje się taśmy odblaskowe. Tak ubrany pracownik jest dobrze widoczny, a ryzyko jego potrącenia zdecydowanie maleje.

W ofercie LAHTI PRO znajduje się dobrze rozwinięty dział odzieży ostrzegawczej. Znajdziemy w nim bluzy robocze w wersji slim fit w żółtej lub pomarańczowej wersji kolorystycznej (L40411 lub L40412), do których możemy dobrać spodnie ogrodniczki (L40610, L40611) lub tradycyjne spodnie do pasa (L40511, L40512).

Są też komplety odzieży ocieplanej, szczególnie polecane w okresie jesienno – zimowym, polary (L40109, L40110) a także tradycyjne kamizelki ostrzegawcze (LPKO), które powinny być stosowane wszędzie tam gdzie konieczne jest zapewnienie doskonałej widoczności pracowników, również w warunkach normalnej widoczności.

Które z modeli butów są najbardziej odpowiednie do pracy jesienią?

Jesienią warto też pomyśleć o wygodnych, ciepłych butach ochronnych. W październiku, listopadzie, grudniu idealnie sprawdzą się trzewiki ochronne LAHTI PRO (np. L30115 czy też L30119). Buty za kostkę, bo o nich tu mowa powinny mieć stosunkowo grubą podeszwę.

To właśnie ona odpowiada za ograniczenie oddawania ciepła do podłoża, zapewnia stabilność i ma duży wpływ na komfort pracy. Mówiąc o stopach warto też zwrócić uwagę na skarpety. W okresie jesiennym polecałbym termiczne skarpety robocze LAHTI PRO (L30905). Zastosowane w nich włókna Coolmax zapewniają wysoką oddychalność oraz szybkie odparowywanie wilgoci.

Tym samym podnoszą komfort użytkowania obuwia. Wspominam o tym, ponieważ często skarpety są pomijanym elementem wyposażenia pracownika, a ich wpływ na komfort pracy jest bardzo duży.

Na jakie części garderoby warto zwracać także uwagę w późną jesienią?

Do tej grupy, należą także jesienne czapki LAHTI PRO (L1922100) i ocieplane rękawice (L250410K). Zarówno głowa jak i kończyny górne to części ciała, które charakteryzują się dużą utratą ciepła. Co negatywnie wpływa na indywidualny bilans termiczny. Nosząc czapkę i rękawice więcej ciepła zostaje zachowane. Organizm zaoszczędzone pokłady energii może skutecznie wydatkować na efektywną pracę.

Na zakończenie powiem kilka słów na temat ciekawego produktu. Jest nim tzw. chusta wielofunkcyjna LAHTI PRO (L1030). Prosta w konstrukcji, ale bardzo uniwersalna.

Korzystając z instrukcji zamieszczonej na opakowaniu, w kilku ruchach możemy z niej stworzyć m.in. czapkę, szalik, opaskę, osłonę, twarzy. W transporcie zajmuje tyle miejsca co przysłowiowa chustka do nosa, a w potrzebie łatwo stworzyć z niej brakujący element garderoby.

Gdzie można poznać szczegóły oferty LAHTI PRO?

Zagadnienie odzieży roboczej i ochronnej to temat rzeka. Marka LAHTI PRO zapewnia kompleksowe rozwiązania. Jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich firm, które poszukują sprawdzonego dostawcy gwarantującego kompleksową obsługę oraz produkty najwyższej jakości. Wszystkim zainteresowanym polecam nasze najnowsze wydawnictwo. Jest nim obszerna gazetka promocyjna. Prezentujemy w niej produkty idealne w okresie jesienno-zimowym. Publikacja dostępna jest także on-line pod adresem: gazetka.lahtipro.pl