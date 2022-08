Wzrost sprzedaży MAHLE Aftermarket

W 2021 roku MAHLE Aftermarket zwiększył sprzedaż o 18,5 procent do około 1,1 miliarda euro. Są to najwyższe roczne wyniki sprzedaży osiągnięte od momentu założenia jednostki biznesowej.

• W roku 2021 sprzedaż wzrosła o 18,5 proc. do 1,1 mld euro

• Rozbudowa wyposażenia warsztatowego o diagnostykę i konserwację akumulatorów

• Zwiększenie solidności portfolio w dziedzinie pojazdów użytkowych, elektroniki i nowej mobilności

• Ukierunkowana reorganizacja łańcuchów dostaw, cyfryzacja i automatyzacja gwarantują wydajność dostaw

Szczególnie silny wzrost odnotowała działalność w zakresie wyposażenia warsztatów, a MAHLE Aftermarket rozszerzył ją o szereg rozwiązań, które pozwolą na przykład niezależnym warsztatom na diagnostykę i konserwację akumulatorów pojazdów elektrycznych.

Wsparcie rozwój sprzedaży wynikał również z ciągłego wysokiego popytu na części zamienne i akcesoria do pojazdów użytkowych, komponenty elektroniczne i filtry do napędów alternatywnych. Aby zapewnić sobie zdolność do zaopatrzenia pomimo obecnych napięć w globalnym łańcuchu dostaw, dostosowano struktury logistyczne i wyznaczono zdecydowany kurs na cyfryzację.

Na przykład w przyszłości powstaną w pełni zautomatyzowane centra logistyczne, zapewniające w ten sposób szybką i bezbłędną dostawę.

Pomimo bardzo napiętych łańcuchów dostaw i spadku wydajności floty, osiągnęliśmy silny wzrost w trudnym otoczeniu rynkowym. To wyraźnie pokazuje zaufanie, jakim obdarzają nas nasi klienci. – Szczególnie w dziedzinie diagnostyki akumulatorów znacznie wyprzedziliśmy globalną konkurencję. – powiedział na konferencji prasowej Olaf Henning, członek Komitetu Zarządzającego MAHLE i szef jednostki biznesowej Aftermarket.

W 2021 roku obszar wyposażenia warsztatów zdołał rosnąć znacznie szybciej niż rynek. MAHLE Aftermarket rozszerza tę jednostkę biznesową o linię narzędzi diagnostycznych BatteryPRO: Od końca marca tego roku MAHLE Aftermarket jest pierwszym na świecie dostawcą, który umożliwia niezależnym warsztatom wykonywanie diagnostyki akumulatorów za pomocą funkcji E-Scan na narzędziu diagnostycznym MAHLE TechPRO®. Do końca roku funkcja ta zostanie rozszerzona o jednostki E-Health i E-Care.

E-Health przeprowadza diagnostykę akumulatorów samochodowych za pomocą wtyczki ładującej i ocenia zmierzone dane w chmurze. W ten sposób stan baterii można sklasyfikować w odniesieniu do wszystkich innych zarejestrowanych baterii tego samego modelu we flocie. Ponadto E-Health generuje prognozę pozostałej oczekiwanej żywotności pojazdu.

Od początku 2022 roku nowe rozwiązanie diagnostyczne dla samochodów osobowych jest testowane w praktyce wspólnie z TÜV NORD Mobilität i znanym europejskim operatorem flotowym. W następnym kroku MAHLE Aftermarket zaoferuje również diagnostykę akumulatorów do akumulatorowych elektrycznych ciężarówek i autobusów.

E-Care to jednostka serwisowa do przeprowadzania konserwacji obwodów chłodzenia akumulatorów samochodowych. W tym kontekście producenci pojazdów i płynów chłodzących ustalają określone okresy między wymianami stosowanych płynów chłodzących. W ten sposób MAHLE Aftermarket umożliwia warsztatom dodatkową możliwość serwisowania poza silnikiem spalinowym.

Strategia rozwoju MAHLE Aftermarket opiera się również na stabilnych filarach branży części zamiennych do pojazdów użytkowych, rosnącym portfolio komponentów elektronicznych i coraz szerszej gamie rozwiązań filtracyjnych dla alternatywnych układów napędowych. Firma planuje stale zwiększać udział części do pojazdów użytkowych w całkowitym wolumenie działalności do 2030 r.

Ponadto MAHLE rozszerza bazę informacji cyfrowych w formie warsztatu cyfrowego, w którym opisy produktów MAHLE dla konwencjonalnych i alternatywnych układów napędowych mogą być otrzymywane z pierwszej ręki.

MAHLE robi ważny krok w kierunku wzmocnienia swoich struktur logistycznych i łańcuchów dostaw poprzez utworzenie w pełni automatycznych centrów logistycznych. Pod koniec 2022 roku zostaną podjęte działania w kierunku otwarcia w pełni automatycznego magazynu w Olive Branch w USA. A w 2023 r. pojawią się europejskie lokalizacje.

MAHLE Aftermarket planuje stopniowo budować sieć w pełni automatycznych central, aby zagwarantować szybką i niezawodną obsługę towarów. Ma to przynieść korzyści klientom, zapewniając szybsze dostawy, mniej zwrotów i minimalny udział w kosztach logistyki towarów.