Zakończył się największy zlot samochodów elektrycznych w Polsce

EV Klub Polska już po raz drugi zelektryfikował Łódź. W sobotę przez ulice miasta przejechało ponad 100 samochodów elektrycznych. Zeroemisyjna kawalkada liczyła ok. kilometra. W imprezie wzięły udział pojazdy osobowe i dostawcze, a nawet elektryczny autobus! Zlot stanowi preludium do największego wydarzenia branży e-mobility w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – Kongresu Nowej Mobilności.

Największa w kraju organizacja zrzeszająca użytkowników i sympatyków elektrycznej motoryzacji – Fundacja EV Klub Polska – już po raz drugi zorganizowała w Łodzi zlot pojazdów elektrycznych. Wydarzenie przyciągnęło rekordową liczbę uczestników z całej Polski.

Od początku 2022 r. liczba osób zrzeszonych w EV Klub Polska zwiększyła się ponad dwukrotnie, do prawie 5 tys. O rosnącej popularności pojazdów zeroemisyjnych w naszym kraju świadczy również frekwencja na zlocie, która przekroczyła 100 pojazdów. To niewątpliwy sukces i motywacja do organizowania kolejnych wydarzeń tego typu. – powiedział Łukasz Lewandowski, Prezes Fundacji EV Klub Polska.

Niektórzy kierowcy samochodów elektrycznych, którzy przybyli na zlot musieli pokonać setki kilometrów, by dotrzeć do Łodzi z odległych miejsc Polski, a nawet z zagranicy. Nie zabrakło użytkowników, którzy przyjechali z Niemiec (ok. 1000 km do Łodzi), czy nawet Holandii (ok. 1100 km). Sumarycznie, ponad połowa uczestników zlotu pokonała w drodze do Łodzi ponad 15 000 km, co pozwoliło na ograniczenie emisji CO 2 o niemal 1500 kg.

Liczba uczestników zlotu potwierdza, że dla samochodów elektrycznych dłuższe podróże nie są już problemem. Rosną zarówno zasięgi EV, jak i moce ładowania oraz liczba stacji ładowania. Jeszcze dekadę temu pojazdy zeroemisyjne mogły przejechać maksymalnie ok. 250-350 km na jednym ładowaniu. Dziś średni zasięg osobowych samochodów całkowicie elektrycznych dostępnych na Polskim rynku wynosi ok. 4o0-500 km. Systematycznie zwiększa się też liczba szybkich i ultraszybkich stacji ładowania. . – dodaje Łukasz Lewandowski, Prezes Fundacji EV Klub Polska

Uczestnicy zlotu wystartowali z ul. Piotrkowskiej i przejechali w dwóch kolumnach ulicami: Mickiewicza, Włókniarzy, Drewnowską, Zachodnią oraz Ogrodową w kierunku mety, czyli Rynku Manufaktury. O godzinie 13 rozpoczęła się Manufaktura Elektromobilności, którą otworzyli Adam Wieczorek, Wiceprezydent Miasta Łódź oraz Łukasz Lewandowski, Prezes Fundacji EV Klub Polska. Na terenie obiektu odbyły się prelekcje z użytkownikami i praktykami zeroemisyjnego rynku. Zaprezentowano ponadto szereg najnowszych modeli samochodów elektrycznych dostępnych na polskim rynku.

Manufaktura Elektromobilności była idealnym miejscem, by szerokiej publice przekazać wiedzę oraz doświadczenia użytkowników samochodów elektrycznych. Ich opinie to bezcenna wiedza, dzięki której zarówno przedstawiciele branży jak i administracji publicznej mają szansę dowiedzieć się, jakich zmian prawnych, legislacyjnych i infrastrukturalnych oczekują przyszli i obecni kierowcy pojazdów zeroemisyjnych w Polsce – podsumowuje Łukasz Lewandowski, Prezes Fundacji EV Klub Polska.



Zlot samochodów elektrycznych stanowi wstęp tegorocznej do edycji Kongresu Nowej Mobilności – największego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wydarzenia branżowego w całości poświęconego e-mobility, które odbędzie się w łódzkiej manufakturze w dniach 12-14 września 2022 r. Organizatorzy Kongresu jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Miasto Łódź, spodziewają się, rekordowej frekwencji ponad 1500 polskich i zagranicznych praktyków rynku, przedstawicieli administracji centralnej, samorządów oraz firm z całego łańcucha wartości elektromobilności.

Dowiedz się więcej: www.EVKlub.pl