Cooper marką opon osobowych segmentu środka w ofercie Goodyeara

Po niedawnym ogłoszeniu, że Cooper stanie się jedyną marką opon osobowych segmentu środka w ofercie Goodyeara w regionie EMEA, firma zdradza dalsze szczegóły strategii. W ramach budowania przez Goodyear kompleksowego i konkurencyjnego portfolio, Cooper – marka o ponad stuletnim dziedzictwie – od 2026 roku będzie dostarczać szeroką gamę opon na każdą porę roku i dla wszystkich typów pojazdów pasażerskich: od samochodów osobowych i 4×4 po lekkie pojazdy dostawcze.



Oferta letnich opon osobowych Cooper będzie dostępna w regionie EMEA od stycznia 2026 roku. W pierwszym kwartale przyszłego roku zadebiutuje gama opon całorocznych, a do połowy roku portfolio uzupełni oferta opon zimowych.



Cooper otwiera nowy rozdział. Jako firma znana z produkcji niezawodnych opon, będziemy nadal wprowadzać na rynek produkty o wysokiej wydajności, wykorzystując sprawdzone technologie z całego naszego portfolio. Ulepszona gama produktów będzie w dalszym ciągu zapewniać niezawodność i wydajność, z których słynie Cooper. – powiedział Ben Glesener, starszy dyrektor Goodyear ds. technologii w dziale rozwoju produktów na regionie EMEA.

Z ponad 500 pozycjami asortymentowymi opon do aut osobowych, z napędem 4×4 i do lekkich pojazdów dostawczych, oferta Cooper od 2026 roku będzie na tyle szeroka, by sprostać zmieniającym się potrzebom kierowców. – dodał Glesener.

Fundamentem tożsamości marki pozostanie jej słynna już specjalizacja w segmencie opon 4×4. Model Discoverer AT3 Sport 2 nadal będzie jednym z flagowych produktów tej kategorii, wspieranym przez ofertę obejmującą 33 pozycje asortymentowe.

