Cooper marką opon osobowych segmentu środka w ofercie Goodyeara

Po niedawnym ogłoszeniu, że Cooper stanie się jedyną marką opon osobowych segmentu środka w ofercie Goodyeara w regionie EMEA, firma zdradza dalsze szczegóły strategii. W ramach budowania przez Goodyear kompleksowego i konkurencyjnego portfolio, Cooper – marka o ponad stuletnim dziedzictwie – od 2026 roku będzie dostarczać szeroką gamę opon na każdą porę roku i dla wszystkich typów pojazdów pasażerskich: od samochodów osobowych i 4×4 po lekkie pojazdy dostawcze.
Oferta letnich opon osobowych Cooper będzie dostępna w regionie EMEA od stycznia 2026 roku. W pierwszym kwartale przyszłego roku zadebiutuje gama opon całorocznych, a do połowy roku portfolio uzupełni oferta opon zimowych.
Cooper otwiera nowy rozdział. Jako firma znana z produkcji niezawodnych opon, będziemy nadal wprowadzać na rynek produkty o wysokiej wydajności, wykorzystując sprawdzone technologie z całego naszego portfolio. Ulepszona gama produktów będzie w dalszym ciągu zapewniać niezawodność i wydajność, z których słynie Cooper.– powiedział Ben Glesener, starszy dyrektor Goodyear ds. technologii w dziale rozwoju produktów na regionie EMEA.
Z ponad 500 pozycjami asortymentowymi opon do aut osobowych, z napędem 4×4 i do lekkich pojazdów dostawczych, oferta Cooper od 2026 roku będzie na tyle szeroka, by sprostać zmieniającym się potrzebom kierowców.– dodał Glesener.
Fundamentem tożsamości marki pozostanie jej słynna już specjalizacja w segmencie opon 4×4. Model Discoverer AT3 Sport 2 nadal będzie jednym z flagowych produktów tej kategorii, wspieranym przez ofertę obejmującą 33 pozycje asortymentowe.
W 2026 roku Cooper będzie wyróżniać się w segmencie środka rynku opon osobowych dzięki produktom, które konsekwentnie zapewniają jakość i trwałość, w oparciu o dziedzictwo Coopera, na którym konsumenci mogą polegać.— podsumowuje Glesener.