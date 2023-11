Boost Body Shop kompleksowy program, który usprawni Twój biznes

Eksperci z BASF Coatings Services opracowali kompleksową usługę dla warsztatów lakierniczych. Dzięki niej właściciele mogą osiągnąć postawione cele biznesowe, będą rozwijać sieć warsztatów, a także zwiększą swoją widoczność na rynku. Sprawdźcie jak to działa.

Program Body Shop BOOST został stworzony po to, by pokazać co jest mocną stroną biznesu,

a co można w nim ulepszyć. Przy pomocy tego narzędzia dokonuje się kompleksowej oceny: lakierni, działu mechanicznego, recepcji oraz innych obszarów działalności. Częścią tego procesu jest praca audytowa. Polega ona, na przygotowaniu planu rozwoju firmy. Dzięki przeprowadzonej ocenie zostaną wyznaczone obszary, które wymagają poprawy. To pozwoli zaplanować drogę do osiągnięcia założonych celów.

Nowość na rynku automotive refinish

Body Shop BOOST to nowe, holistyczne narzędzie oceny obejmujące pełen zakres warsztatu naprawczego, w tym karoserię, lakier, mechanikę, zrównoważony rozwój i inne elementy istotne dla infrastruktury.

Po raz pierwszy widzimy, że cały proces lakierniczy w branży motoryzacyjnej jest analizowany za pomocą jednego narzędzia. Proces ten składa się z trzech prostych kroków: przeprowadzenia pełnej oceny wraz z planowaniem i rozwojem działalności, usprawnieniem procesów i wyznaczeniem celów, aby osiągnąć sukces warsztatu. – powiedział Jens Müller, dyrektor techniczny na region EMEA, BASF Automotive Refinish Coatings Solutions.

Nowoczesne rozwiązanie chmurowe

Program Body Shop BOOST umożliwia przesyłanie wszystkich wyników do prywatnego pulpitu nawigacyjnego online, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko i łatwo śledzić swoje statystyki i postępy.

Body Shop BOOST bierze pod uwagę przyszłe zapotrzebowanie rynku kolizji. Dzisiejsza branża blacharska znajduje się pod ciągłą presją ze względu na różne czynniki, takie jak presja na marżę i konieczność dostosowania wszystkich celów biznesowych. Narzędzie jest naszą odpowiedzią spełniającą najwyższe standardy MSO i OEM w zakresie zarządzania ich rozwijającymi się sieciami i rozwijania działalności. – powiedział Jens Müller

Kierownicy warsztatów blacharskich otrzymają ocenę na żywo i zostaną im pokazane wszelkie ulepszenia, które należy wprowadzić. Funkcje oceny obejmują wszystkie istotne obszary zgodnie z normami 5S i ISO, w tym obiekty i sprzęt, naprawy i jakość, szkolenia, kontrolę zrównoważonego rozwoju w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dane biznesowe.

Zalety programu

Program daje wgląd w całą sieć warsztatów blacharsko-lakierniczych. Menedżerowie mogą kierować swoją firmą za pomocą wskaźników KPI i standardów oraz wizualnie monitorować status, wydajność i postępy. Dedykowany nacisk na zrównoważony rozwój monitoruje zużycie, wykorzystanie i wydajność ekologicznych produktów w portfolio. Warsztaty blacharsko-lakiernicze będą częścią „zielonych pionierów” w swojej branży i przyciągną nowych partnerów biznesowych. Dzięki produktom z linii AraClass, które posiadają certyfikat Eco Balance, a także kompletnej ofercie UV, firma BASF Coatings Services produkuje najbardziej wydajne i najbardziej ekologiczne systemy lakiernicze. Teraz, dzięki Body Shop Boost firma pomaga warsztatom blacharskim w dalszym rozwoju, by stać się zrównoważonymi graczami na rynku Dane z oceny są silnym narzędziem promocji, dając każdemu warsztatowi jasne wskazanie, na czym stoi, i zapewniając zgodność ze wszystkimi standardami. Narzędzie zapewnia kompleksowy przegląd danych, które warsztaty blacharskie mogą wykorzystać w swoich promocjach i informować na przykład o oszczędnościach CO2. Po dokonaniu oceny wszystkie sugerowane ulepszenia są wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym z jasnymi kamieniami milowymi i strukturą. Prosty system sygnalizacji świetlnej ułatwia użytkownikowi śledzenie rozwoju.