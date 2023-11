Wysokochromatyczne odcienie czerwonego i niebieskiego stają się coraz bardziej popularne w Europie, co można zauważyć w Globalnym Raporcie Popularności Kolorów Samochodowych Axalta na rok 2022. Te głębokie, żywe i intensywne odcienie wyznaczają nowy trend w Europie. Często są jednak postrzegane jako trudne w naprawie. Cromax®, globalna marka renowacyjna firmy Axalta, opracował specjalny proces naprawy, wykorzystując barwione lakiery bezbarwne, aby odtworzyć głębokie i lśniące kolory.

Intensywne i żywe lakiery z efektem, zwłaszcza czerwone i wysokochromatyczne niebieskie, cieszą się rosnącą popularnością wśród producentów samochodów. Naprawa tych kolorów może okazać się skomplikowana. Dlatego chętnie dzielimy się naszymi wskazówkami z lakiernikami, aby ułatwić im codzienną pracę. – mówi Marcin Masikowski, Axalta Training Coordinator Refinish Systems.

Nagrania szkoleniowe Cromax Let’s get to work to łatwo dostępne źródło prostych, ale precyzyjnych instrukcji dotyczących codziennej pracy warsztatów lakierniczych. Przygotowane przez ekspertów materiały są dostępne online i mają za zadanie ułatwić pracę lakierników. Nagrania zawierają wiele cennych wskazówek dotyczących napraw lakierniczych, a jeden z filmów zostal poświęcony naprawie barwionych lakierów bezbarwnych.

Natrysk próbny

Na nagraniu szkoleniowym Kolory specjalne: naprawa barwionych lakierów bezbarwnych, Tony Mitchell, International Training Manager dla Axalta Refinish na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, przed przeprowadzeniem naprawy z wykorzystaniem barwionych lakierów bezbarwnych, zaleca wykonanie natrysków próbnych.

Na ich podstawie można określić potrzebną liczbę warstw barwionego lakieru bezbarwnego, a tym samym – dokładniej dopasować lakier do koloru nadwozia. Ekspert aplikuje lakier na trzy karty. Następnie umieszcza na nich naklejki kontrastowe aby porównać stopień krycia oraz grubość barwionego lakieru bezbarwnego. Jest to szczególnie ważne przy lakierowaniu do krawędzi.

Lakierowanie pojazdu

Po wcześniejszym przygotowaniu natrysków próbnych i sprawdzeniu dopasowania koloru, można rozpocząć lakierowanie samochodu. W filmie, eksperci firmy Axalta prezentują zarówno technikę lakierowania do krawędzi, jak i z cieniowaniem. Aplikacja barwionego lakieru bezbarwnego jest podobna do aplikacji lakieru bazowego – im więcej warstw aplikujesz, tym lepsze krycie. To oznacza, że liczba i grubość warstw bezpośrednio wpływają na odcień, połysk i głębię koloru.

W zależności od wielkości naprawy musimy użyć odpowiedniego utwardzacza, aby połączyć barwiony i niebarwiony lakier bezbarwny. „Używając wolniejszego utwardzacza, zapewnimy sobie wystarczająco dużo czasu na połączenie obu w jednolitą warstwę przed aplikacją lakieru bezbarwnego.” – mówi Tony Mitchell.

Aby przyspieszyć proces lakierowania, przygotowujemy dwa pistolety lakiernicze – jeden z lakierem barwionym, a drugi z bezbarwnym. Lakierując należy postępować zgodnie z recepturą podaną w programie kolorystycznym. Ekspert aplikuje barwiony lakier bezbarwny na wcześniej położoną powierzchnię lakieru bazowego; rozpyla go również w miejscu cieniowania. Istotne jest zachowanie odpowiedniej odległości od obiektu. Aplikując, ekspert unika nachodzenia na siebie warstw na brzegach elementu, gdzie można uzyskać zbyt grubą warstwę lub mogą pojawić się zacieki.

Wykończenie

Lakier bezbarwny aplikujemy na przylegającą powierzchnię, tak aby jego warstwa nałożyła się z wciąż jeszcze mokrym barwionym lakierem bezbarwnym. Zależnie od wybranego lakieru bezbarwnego lub w celu wyrównania struktury powłoki, Marcin Masikowski, Axalta Training Coordinator Refinish Systems zaleca aplikację dodatkowej warstwy lakieru bezbarwnego na polakierowanych elementach.

Nagranie szkoleniowe Kolory specjalne: naprawa barwionych lakierów bezbarwnych z serii Let’s get to work jest dostępne na kanale YouTube marki Cromax: www.youtube.com/cromaxemea.

Więcej o nagraniach i szkoleniach Cromax znajdziesz w zakładce poświęconej szkoleniom na stronie www.cromax.pl.