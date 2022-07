Cyfrowa transformacja Inter Cars

Ponad 700 handlowców, 300 menadżerów i aż 1200 sprzedawców firmy Inter Cars wykorzystuje chmurę w codziennej pracy. Firma, która jest jednym z liderów europejskiego rynku dystrybucji części samochodowych, kontynuuje transformację biznesu w oparciu o technologię chmurową. Inter Cars wprowadził kolejne usprawnienia w obszarze systemu Microsoft Dynamics 365, wspierającego proces budowania relacji z klientami. W rezultacie powstał innowacyjny system rekomendacji dla handlowców, wielowymiarowej segmentacji klientów oraz automatyzacji marketingu.

Narzędzia innowatorów

Inter Cars od kilku lat realizuje działania cyfrowej transformacji z wykorzystaniem chmury. Spółka wprowadziła szereg rozwiązań, które wpisały się w jej dynamiczny rozwój w skali międzynarodowej. Inter Cars stworzył m.in. wersję cyfrową katalogu produktów, w którym za pośrednictwem chmury Microsoft Azure zgromadzono informacje o 2 mln części zamiennych i podzespołów dla motoryzacji. Każdego dnia korzysta z niego ponad 35 tys. klientów firmy w warsztatach na kilkunastu rynkach europejskich. Inter Cars przeprowadził również pionierski projekt przeniesienia kluczowego systemu biznesowego SAP Hybris do chmury Microsoft Azure. Inter Cars osiągnął pełną samodzielność w zarządzaniu aplikacjami biznesowymi prosto z chmury. W efekcie, krytyczne dla biznesu zmiany można zrealizować nawet w ciągu 15 minut, co jest jedną z przewag modelu chmury.

Transformacja z wykorzystaniem chmury to przede wszystkim zmiana myślenia. Nie koncentrujemy się na utrzymaniu systemów, ale na kreowaniu nowych rozwiązań w celu poprawy satysfakcji klientów, handlowców, rozwoju spółki i zwiększenia jej wydajności – mówi Wojciech Gembalczyk, IT Director for Business Solutions.

Cyfrowe rozwiązanie, mocniejsze relacje

Inter Cars postawił kolejny krok na drodze rozwoju, wykorzystując Microsoft Dynamics 365 do komunikacji z tysiącami warsztatów oraz 250 filiami. Wraz z przejściem do wersji chmurowej użytkownicy zyskali codzienny dostęp do aktualnych danych, co zwiększyło przejrzystość informacji, usprawniło procesy i podniosło poziom satysfakcji klientów.

Użytkownicy zwracali uwagę, że wersja „on premise” miała opóźnienie 2-3 dni. Chmura wyeliminowała ten problem, sprawiając, że kierownicy, menedżerowie, handlowcy i sprzedawcy Inter Cars mają dostęp do aktualnych informacji na temat poszczególnych obszarów działalności firmy, klientów i poziomu sprzedaży.

Przez opóźnienie w starym CRM, w momencie domykania miesiąca nie mieliśmy aktualnych danych. Znacząco utrudniało to pracę handlowców i było irytujące również dla klientów. Teraz faktycznie widzimy stan rozliczeń z klientami w czasie rzeczywistym. Nie dość, że pozwoliło to wyeliminować wąskie gardła, to przyspieszyło pracę oraz podniosło motywację handlowców i satysfakcję klientów – mówi Przemysław Szulejewski, Zastępca Dyrektora Sprzedaży Rynku Osobowego.

Drobne usprawnienia, wielkie efekty

Dynamics 365 w chmurze zapewnił również dostęp do systemu rekomendacji. Zapewnia on zautomatyzowany proces generowania leadów sprzedażowych, podpowiadając użytkownikowi kolejne działania. Podczas rozmów handlowców z klientami wskazuje on konkretne obszary sprzedaży asortymentu, analizując aktualny poziom zamówień. Funkcja rekomendacji to obecnie podstawowe narzędzie do zarządzania aktywnością sił sprzedaży Inter Cars w Polsce.

System pozwala handlowcom na obsługę wizyt u klientów, dzięki czemu staje się głównym narzędziem ich codziennej pracy. Mają oni dzięki temu możliwość wygodnego ustalania spotkań za pomocą kalendarza i łączenia ich z rekomendacjami oraz zadaniami zleconymi przez kierowników. Dzięki temu, że system CRM łatwo łączy się z aplikacją Microsoft Teams, uruchomiono wersję dla 1200 sprzedawców. W ten sposób zaangażowaliśmy ich w proces obsługi klientów, wspierając handlowców – dodaje Przemysław Szulejewski.

Istotną wartością dodaną do CRM są systemy motywacyjne, dzięki którym sprzedawcy i handlowcy mogą zweryfikować realizację swoich zadań i planów sprzedażowych wpływających na ich dodatkowe wynagrodzenie. Aplikacja obsługuje również proces selekcji umów, ich akceptacji, procesowania, co pozwoliło na wyeliminowanie papieru w organizacji. Użytkownicy mogą uzyskać szybką odpowiedź z różnych działów i zatwierdzać w sposób elektroniczny szereg wniosków, np. dotyczących promocji dla klientów. Kolejne usprawnienie w obsłudze systemu wnoszą tagi oraz wielowymiarowy i wygodny system segmentacji klientów. Pozwala on lepiej dopasowywać działania do pracy handlowców i efektywnie współpracować z klientami.

Inter Cars jest na autostradzie cyfrowych zmian i nie boi się przyspieszać. To przykład firmy, która od lat przestała już oferować wyłącznie części samochodowe, a swoim klientom daje dzisiaj wiele możliwości. Dzięki zaufaniu do rozwiązań chmurowym i wykorzystaniu Collaborative Apps, które są wpisane w strategię rozwoju biznesu, możliwe są zmiany – szybkie, bo dziejące się niespełna w kwadrans – nie tylko w obszarze wewnętrznych procesów firmy, ale przede wszystkim w kontakcie z klientami. To dla nich Inter Cars – innowator Polskiej Doliny Cyfrowej – realizuje setki dostaw dziennie z aż 11 Midi Hubów w Polsce – mówi Dariusz Fila, Enterprise Commercial Senior Account Executive w polskim oddziale Microsoft.

Firma dokonała również szeregu usprawnień w obszarze automatyzacji procesów marketingowych. W połączeniu z systemem segmentacji, pracownik może wskazać określoną grupę odbiorców i przygotować dla niej poszczególne promocje. Inter Cars ma możliwość zarządzania kompleksową podróżą klienta, który już na starcie otrzymuje potrzebne informacje w określonym cyklu prowadzącym do finalizacji sprzedaży w sposób zautomatyzowany. Dynamics 365 pozwala również na organizację szkoleń online, począwszy od rejestracji klientów, poprzez organizację i zarządzanie szkoleniami.

Moc Power Apps w rękach pracowników

Inter Cars zależało na przekształceniu kolejnych pomysłów zespołu w konkretne aplikacje biznesowe. Firma zdecydowała się na wykorzystanie Microsoft Power Apps, narzędzi low code/no code, które dają możliwość tworzenia rozwiązań bez znajomości kodu programistycznego i wiedzy technicznej. Powstało kilka funkcji, które uprościły m.in. proces pozyskiwania informacji o brakach towarowych.

Handlowiec jadąc do klienta w łatwy sposób korzysta w CRM z aplikacji Power Apps. Może szybko wprowadzić informację o brakach zgłoszonych przez klientów. Trafia ona do CRM, gdzie jest weryfikowana. Pozwala to lepiej zarządzać stanami magazynowymi w określonych lokalizacjach oraz zapewnić lepsze dopasowanie cenowe w przypadku, gdy cena danego produktu u konkurencji diametralnie się różni. – potwierdza Piotr Dyrda, Menedżer Systemów i Rozwiązań IT Inter Cars.

Microsoft, Paulina Bochen