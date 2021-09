Czyste powietrze i bezpieczna jazda

Firma UFI Filters robi kolejny duży krok do przodu w dziedzinie filtracji powietrza kabinowego. Innowacyjna technologia ARGENTIUM przyczyni się do jeszcze skuteczniejszego oczyszczania powietrza wdychanego przez pasażerów i poprawi komfort jazdy.

Producenci zalecają regularną wymianę wszystkich filtrów samochodowych podczas przeglądów przynajmniej raz do roku. Początek okresu jesiennego jest dobrym momentem na sprawdzenie stanu filtra kabinowego, ponieważ długie lato przyczyniły się do jego większego zużycia. W nachodzących miesiącach układ klimatyzacji znów będzie często potrzebny, dlatego warto zadbać o dobrą jakość powietrza w samochodzie.

Sprawdzone rozwiązania

Prawidłowo działający filtr kabinowy odgrywa bardzo ważną rolę podczas codziennej jazdy po mieście. Stężenie pyłów w atmosferze i obecność wielu szkodliwych cząstek (PM10 / PM2,5) zmienia się w zależności od warunków pogodowych i położenia geograficznego, ale we wnętrzu pojazdu ten poziom może być nawet sześciokrotnie wyższy niż na zewnątrz. Wynika to z tzw. efektu tunelu tworzącego się poprzez obieg wentylacji. Bezpośrednie skutki złej jakości powietrza odczuwają zarówno kierowcy, jak i pasażerowie. Podstawowe objawy to alergie, ból gardła, kichanie, obniżona czujność, a nawet słaba widoczność z powodu gromadzenia się na szybach pary wodnej.

Dotychczas stosowane były przez producentów dwa rozwiązania – filtry przeciwpyłkowe z włókniny syntetycznej i filtry z włókniny syntetycznej połączonej z węglem aktywnym. Pierwsze grupa produktów zatrzymuje ponad 90% cząstek o średnicy większej niż 2,5 mikrona, takich jak brud i pyłki. Druga zapobiega przedostawaniu się do kabiny cząstek o średnicy od 0,01 do 2 mikrona, takich jak bakterie i grzyby, eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe gazy. Wybór typu filtra przez klienta zależy od modelu samochodu, ale również od indywidualnych preferencji i zanieczyszczenia na danym obszarze.

Nowe technologie

W ostatnich latach firmy rozszerzają ofertę o coraz doskonalsze technologie skutecznie blokujące i niszczące bakterie. Szczególnie istotne stało się stworzenie medium filtracyjnego, które nie będzie traciło tych właściwości po kilku cyklach roboczych. Dlatego firma UFI Filters skupiła się na rozwoju bardziej trwałych i skutecznych filtrów ARGENTIUM. Trafią one na rynek wtórny obok dostępnych filtrów kabinowych przeciwpyłkowych i zawierających węgiel aktywny. Technologia ta charakteryzuje się włóknami o niebieskim kolorze i specjalną strukturą tkaniny, która zawiera cząsteczki srebra o silnych właściwościach antybakteryjnych. Dzięki niej nowe filtry będą w stanie zachować wysoką zdolność neutralizowania bakterii, grzybów i pleśni na poziomie ponad 99% przez cały okres użytkowania

Medium filtracyjne ARGENTIUM składają się z trzech warstw: antybakteryjnej, adsorbującej i strukturalnej. Służą one zatrzymywaniu pyłków, brudu, pyłu ze zużytych opon, grzybów, bakterii, jednocześnie pochłaniając dwutlenku siarki (SO 2 ) i tlenków azotu (NOx). Dzięki obecności węgla aktywnego, materiał gwarantuje skuteczność filtracji przekraczającą 98,5% dla cząstek o średnicy 2,5 mikrona oraz eliminuje szkodliwe gazy i nieprzyjemne zapachy. Dzięki tym wszystkim właściwościom filtr jest w pełni zgodny z normą ISO 11155-1.

Szeroki wybór

Katalog aftermarketowy UFI Filters liczy aktualnie 484 referencji filtrów kabinowych marek UFI i SOFIMA, w tym 307 filtrów przeciwpyłkowych z włókniny syntetycznej i 177 filtrów z włókniny syntetycznej połączonej z aktywnym węglem. Produkty tego typu montowane są w samochodów produkowanych przez czołowe międzynarodowe marki, pokrywając ponad 98,5% parku pojazdów w Europie.

Nowa gama filtrów kabinowych UFI ARGENTIUM zostanie wprowadzone na rynek w drugim kwartale bieżącego roku. Na początek dystrybutorzy w regionie EMEA będą mogli wybierać z 47 referencji, ale oferta będzie z czasem coraz bardziej rozszerzana. Produkt zostanie włączony do grupy tzw. fast moversów, czyli do zastosowań na największych rynkach samochodowych w Europie. W katalogu filtry ARGENTIUM będą oznaczone 34.xxx.00., filtry przeciwpyłkowe pozostaną z numerami 53.xxx.00, a filtr z węglem aktywnym z 54.xxx.00.

Jednocześnie UFI Filters zaleca przy zakupie sprawdzenie wybranego filtra kabinowego, czy odpowiada on parametrom określonym przez producenta samochodu. Użycie nieprawidłowo dopasowanej części może nawet prowadzić do poważnej awarii. Na konieczność wymiany może wskazywać pogorszenie jakości powietrza, nieprzyjemne zapachy lub pyłki unoszące się w kabinie, a także problem z parowaniem szyb. Warsztaty powinny przestrzegać procedur sugerowanych przez producentów, aby serwis przebiegł sprawnie, a klient mógł komfortowo korzystać ze swojego pojazdu.