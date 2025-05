DATA ACT – NOWE WYZWANIA DLA NIEZALEŻNYCH WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH

We wrześniu 2025 roku wejdzie w życie unijne rozporządzenie Data Act, które ma na celu uregulowanie dostępu do danych generowanych przez urządzenia, w tym pojazdy. Choć jego głównym celem jest zapewnienie sprawiedliwego podziału korzyści płynących z danych oraz zwiększenie ich dostępności, nowe przepisy budzą poważne obawy wśród niezależnych warsztatów samochodowych.

Ograniczony dostęp do danych – zagrożenie dla warsztatów

Jednym z kluczowych aspektów Data Act jest regulacja dostępu do informacji generowanych przez pojazdy. W praktyce oznacza to, że niezależne warsztaty mogą stracić możliwość odczytu danych diagnostycznych, co zmusi kierowców do korzystania z autoryzowanych serwisów (ASO). Dla polskiego rynku, obejmującego ponad 20 tys. niezależnych warsztatów, może to oznaczać wzrost kosztów napraw oraz ograniczenie konkurencyjności.

Co to może oznaczać w praktyce?

Jednym z konkretnych przykładów wpływu Data Act na niezależne warsztaty samochodowe jest utrata dostępu do danych diagnostycznych pojazdów.

Załóżmy, że właściciel warsztatu w Polsce obsługuje klientów z nowoczesnymi samochodami wyposażonymi w systemy cyfrowe. Dotychczas mógł korzystać z narzędzi diagnostycznych, które pozwalały na odczyt kodów błędów i analizę stanu technicznego pojazdu. Dzięki temu był w stanie szybko zidentyfikować usterkę i przeprowadzić naprawę w konkurencyjnej cenie.

Jednak po wejściu w życie Data Act, dostęp do tych danych może zostać ograniczony wyłącznie do autoryzowanych serwisów (ASO). W praktyce oznacza to, że kierowca, zamiast udać się do lokalnego warsztatu, będzie zmuszony do skorzystania z droższej usługi ASO, ponieważ niezależny mechanik nie będzie miał dostępu do kluczowych informacji o pojeździe.

Dla warsztatów oznacza to spadek liczby klientów, a dla kierowców wyższe koszty napraw i mniejszy wybór usług serwisowych. Organizacje branżowe, takie jak CLEPA, apelują o rewizję przepisów, aby zapewnić równy dostęp do danych dla wszystkich uczestników rynku.

Konsekwencje dla kierowców

Nowe przepisy mogą wpłynąć nie tylko na warsztaty, ale także na samych kierowców. Ograniczenie dostępu do danych oznacza, że nawet drobne usterki będą wymagały wizyty w ASO, co przełoży się na wyższe koszty napraw. Eksperci ostrzegają, że brak równych zasad dostępu do danych może prowadzić do monopolizacji rynku przez największe koncerny motoryzacyjne.

Konsekwencje i możliwe rozwiązania dla niezależnych warsztatów

Istnieje kilka możliwych rozwiązań dla niezależnych warsztatów samochodowych w obliczu wyzwań związanych z nowym unijnym rozporządzeniem Data Act:

Rewizja przepisów: Organizacje branżowe, takie jak CLEPA, apelują o rewizję przepisów, aby zapewnić równy dostęp do danych dla wszystkich uczestników rynku . Wprowadzenie zmian w regulacjach mogłoby umożliwić niezależnym warsztatom dalszy dostęp do danych diagnostycznych pojazdów. Współpraca z producentami: Niezależne warsztaty mogą nawiązać współpracę z producentami pojazdów w celu uzyskania dostępu do niezbędnych danych. Taka współpraca mogłaby obejmować umowy licencyjne lub partnerstwa technologiczne. Inwestycje w nowe technologie: Warsztaty mogą zainwestować w nowe technologie i narzędzia diagnostyczne, które będą zgodne z nowymi przepisami. Dzięki temu będą mogły nadal świadczyć usługi na wysokim poziomie, mimo ograniczeń w dostępie do danych . Szkolenia i certyfikacje: Niezależne warsztaty mogą zainwestować w szkolenia i certyfikacje dla swoich pracowników, aby zwiększyć ich kompetencje i umiejętności w zakresie obsługi nowoczesnych systemów diagnostycznych . Lobbying i działania na rzecz zmiany przepisów: Branża motoryzacyjna może prowadzić działania lobbyingowe na rzecz zmiany przepisów, aby zapewnić równy dostęp do danych dla wszystkich uczestników rynku

Apel o zmiany w regulacjach

Przedstawiciele branży motoryzacyjnej, w tym organizacja CLEPA, apelują o rewizję przepisów Data Act, aby zapewnić równy dostęp do danych dla wszystkich uczestników rynku. W przeciwnym razie niezależne warsztaty mogą zostać zepchnięte na margines, a kierowcy zmuszeni do ponoszenia wyższych kosztów eksploatacji pojazdów.

Czy Data Act rzeczywiście zrewolucjonizuje rynek motoryzacyjny? To pytanie pozostaje otwarte, ale jedno jest pewne – niezależne warsztaty stoją przed poważnym wyzwaniem, które może wpłynąć na całą branżę.