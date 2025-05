NOWOCZESNE INSTALACJE LPG DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH: PRZEGLĄD NAJNOWSZYCH MODELI I WYTYCZNE DLA WARSZTATÓW

Instalacje LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem. Najwięksi producenci systemów gazowych nieustannie rozwijają swoją ofertę, dostosowując instalacje do coraz bardziej zaawansowanych technologicznie jednostek napędowych, w tym także nowoczesnych silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa.



W artykule przedstawiamy najnowsze modele instalacji LPG od wiodących producentów: BRC, STAG oraz Prins. Omówimy ich innowacje, przeznaczenie, ograniczenia oraz wymagania wobec warsztatów montujących te systemy.

1. BRC Sequent Maestro 2.0

Charakterystyka:

BRC, włoski gigant w branży LPG, prezentuje najnowszą wersję instalacji Sequent Maestro 2.0, która została zaprojektowana głównie z myślą o silnikach z bezpośrednim wtryskiem benzyny (GDI, TSI, FSI, TCE). Maestro 2.0 wykorzystuje zaawansowaną technologię podawania gazu w fazie ciekłej i umożliwia płynną integrację z nowoczesnymi układami sterowania silnika.

Co nowego:

Pełne wsparcie dla jednostek 3-, 4-, 6- i 8-cylindrowych.

Możliwość adaptacji do systemów z turbosprężarką i kompresorem.

Redukcja spalania benzyny przy zachowaniu pełnej ochrony zaworów.

Nowy sterownik z rozszerzoną możliwością mapowania wtrysków.

Do jakich silników:

Idealne dla nowoczesnych, małolitrażowych silników turbodoładowanych (np. 1.0 TSI, 1.4 T-Jet).

dla nowoczesnych, małolitrażowych silników turbodoładowanych (np. 1.0 TSI, 1.4 T-Jet). Nie zalecane do starszych jednostek z rozproszonym wtryskiem lub bardzo wysilonych jednostek sportowych bez odpowiedniego systemu ochrony zaworów.

Wymagania dla warsztatu:

Certyfikacja BRC dla montażu i serwisowania instalacji Maestro 2.0.

Obowiązkowe szkolenie z programowania i kalibracji instalacji.

Posiadanie specjalistycznych narzędzi diagnostycznych (interfejs BRC, analizator spalin).

2. STAG QNEXT Plus

Charakterystyka:

Polska marka STAG (AC S.A.) od lat cieszy się ogromnym uznaniem dzięki jakości i innowacyjności. Model QNEXT Plus to nowoczesna instalacja przeznaczona głównie do samochodów z pośrednim i bezpośrednim wtryskiem benzyny.

Co nowego:

Nowa architektura sterownika pozwalająca na lepsze odwzorowanie pracy wtryskiwaczy benzynowych.

Obsługa nawet najbardziej skomplikowanych strategii pracy silnika typu Start-Stop.

Funkcja „OBD Adapter” umożliwiająca płynną komunikację z ECU auta i autoadaptację mapy gazowej.

Do jakich silników:

Idealne do jednostek 1.2 TSI, 1.6 GDI, 2.0 TFSI.

do jednostek 1.2 TSI, 1.6 GDI, 2.0 TFSI. Niewskazane dla silników wyczynowych lub jednostek o nieregularnej charakterystyce pracy (np. silniki typu boxer Subaru).

Wymagania dla warsztatu:

Ukończenie autoryzowanego szkolenia STAG dotyczącego QNEXT Plus.

Wyposażenie stanowiska w oprogramowanie STAG DIEGO oraz aktualizowany interfejs diagnostyczny.

Regularne audyty jakości montażu (wymagane przez niektórych importerów instalacji).

3. Prins VSI-3 DI

Charakterystyka:

Holenderski Prins od lat dostarcza najwyższej klasy instalacje LPG do najbardziej wymagających klientów. Najnowszy system VSI-3 DI (Vapour Sequential Injection) jest dedykowany dla silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny i bazuje na opatentowanej technologii wtrysku fazy lotnej.

Co nowego:

Wysoka odporność na wtryskiwacze benzynowe o różnej charakterystyce pracy (adaptacyjne strategie dawkowania).

Funkcja ochrony gniazd zaworowych w pełni zintegrowana w sterowniku.

Wsparcie dla hybryd plug-in (PHEV) oraz lekkich układów mild-hybrid.

Do jakich silników:

Idealne dla silników 1.5 TSI EVO, 2.5 TFSI Audi, 1.8 TCE Renault.

dla silników 1.5 TSI EVO, 2.5 TFSI Audi, 1.8 TCE Renault. Nie zalecane w autach wymagających bardzo dużego zapotrzebowania na paliwo pod dużym obciążeniem (np. auta wyczynowe typu RS, M, AMG).

Wymagania dla warsztatu:

Ukończenie certyfikowanego kursu montażu VSI-3 DI.

Zakup licencji na oprogramowanie diagnostyczne Prins oraz dostęp do baz danych kalibracji.

Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego zgodnego z normami Prins.

Co jeszcze musi wiedzieć warsztat przed wdrożeniem nowej instalacji LPG?

Formalności prawne: Należy posiadać odpowiednie zezwolenia TDT (Transportowy Dozór Techniczny) do montażu instalacji gazowych. Wyposażenie warsztatu: Wymagana jest specjalistyczna aparatura diagnostyczna, analizatory spalin, urządzenia do kalibracji systemów OBD oraz sprzęt do montażu komponentów instalacji LPG. Certyfikacja i szkolenia: Warsztaty muszą regularnie uczestniczyć w szkoleniach i aktualizacjach technologicznych, aby zachować status autoryzowanego partnera. Bezpieczeństwo i jakość montażu: Coraz więcej producentów wymaga dokumentacji zdjęciowej montażu oraz weryfikacji jakości wykonanej instalacji.

Podsumowanie

Rynek instalacji LPG dynamicznie się rozwija, dostosowując się do technologicznie zaawansowanych silników benzynowych. BRC, STAG i Prins prezentują nowoczesne rozwiązania, które wymagają od warsztatów nie tylko precyzyjnego montażu, ale także stałego podnoszenia kwalifikacji. Współpraca z renomowanymi producentami i inwestycja w nowoczesny sprzęt mogą zdecydować o sukcesie warsztatu w nowej erze motoryzacji.

Oto gotowy wzór protokołu odbioru montażu instalacji LPG, który możesz wykorzystać w warsztacie:

📄 Protokół odbioru montażu instalacji LPG

Data montażu: …………………………………………

Numer protokołu: ………………………………………

Dane klienta:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………….

Dane pojazdu:

Marka i model: …………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………

Nr rejestracyjny: ………………………………………

VIN: ……………………………………………………………………………..

Typ silnika / oznaczenie: ……………………………………………..

Dane instalacji LPG:

Producent instalacji: …………………………………………………

Model instalacji: ………………………………………………………..

Numer seryjny sterownika: …………………………………………

Typ wtrysku: (pośredni / bezpośredni / turbo / wolnossący)

Wykonane czynności:

Montaż instalacji gazowej zgodnie z instrukcją producenta.

Kalibracja instalacji przy użyciu oprogramowania diagnostycznego.

Jazda próbna i kontrola pracy silnika na gazie i benzynie.

Weryfikacja szczelności układu LPG.

Przekazanie instrukcji obsługi instalacji LPG klientowi.

Przekazanie dokumentów homologacyjnych.

Uwagi dodatkowe:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Potwierdzenie odbioru:

Ja, niżej podpisany/a, potwierdzam odbiór pojazdu z zamontowaną instalacją LPG oraz zapoznanie się z instrukcją użytkowania i zasadami serwisowania.

Podpis klienta: …………………………………………..

Podpis osoby wykonującej montaż: …………………………………………..

📌 Ważne informacje dla klienta: