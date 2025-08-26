DELPHI TECHVAN TOUR – EKSPERCI RUSZYLI W TRASĘ PO POLSCE

Trwa polski etap europejskiej trasy TechVan Tour – mobilnego projektu PHINIA pod marką Delphi, który łączy prezentację oferty z bezpośrednimi spotkaniami z mechanikami oraz przedstawicielami warsztatów i hurtowni motoryzacyjnych. Wydarzenia potrwają do 8 września i obejmą kilkadziesiąt lokalizacji w całym kraju.

Mobilne centrum wiedzy i technologii

W ramach trasy pod filie dystrybutorów marki Delphi dociera specjalnie przygotowany van z wyposażeniem przedstawiającym trendy na rynku części zamiennych. To mobilne centrum prezentacyjne, przy którym mechanicy, doradcy serwisowi i właściciele warsztatów mogą zobaczyć wybrane produkty, porozmawiać z ekspertami oraz uzyskać fachowe wsparcie.

Wśród prezentowanych rozwiązań znajdują się części z kluczowych kategorii produktowych marki, w tym m.in. z zakresu układu hamulcowego, zawieszenia i układu kierowniczego czy czujników, zapłonu oraz klimatyzacji, a także produkty Delco Remy (rozruszniki i alternatory). Odwiedzający mogą również poznać szczegóły flagowych programów dla warsztatów, takich jak Delphi Team Club czy Masters of Motion.

Trasa przez 11 województw

TechVan Tour to projekt realizowany w wielu krajach Europy. W Polsce trasa obejmuje 11 województw: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Inauguracyjne spotkanie odbyło się pod koniec lipca br. w Szczecinie. Kolejne przystanki zaplanowano m.in. w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Wrocławiu, Katowicach czy Tarnowie. Łącznie TechVan Tour odwiedzi kilkadziesiąt miast, docierając do setek warsztatów.

Blisko codziennych potrzeb serwisów samochodowych

Spotkania odbywają się przed siedzibami partnerów handlowych Delphi, co umożliwia bezpośredni kontakt z lokalnymi warsztatami. Mają one charakter otwarty, a obecni na miejscu specjaliści zapraszają do rozmów nie tylko o produktach, ale także o codziennych wyzwaniach serwisowych, nowościach w ofercie czy możliwościach rozwoju w ramach programów partnerskich.

Relacje z wydarzeń są dostępne w formie krótkich vlogów publikowanych na oficjalnym profilu Delphi w mediach społecznościowych. Tam również znajduje się aktualny harmonogram kolejnych przystanków – dla osób, które chcą dołączyć do spotkań w swojej okolicy.