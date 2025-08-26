ELF ROZWIJA GAMĘ OLEJÓW PREMIUM Z MYŚLĄ O NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH SILNIKACH

Marka ELF od lat dostarcza najwyższej jakości środki smarne dla wielu światowych marek motoryzacyjnych. Choć przez część kierowców kojarzona jest przede wszystkim z samochodami francuskimi, coraz większy udział w ofercie mają oleje przeznaczone do aut takich marek, jak BMW, Ford, Jaguar, Mercedes, Porsche czy Volkswagen. W ostatnich latach również do samochodów marek japońskich, koreańskich i chińskich. To właśnie dlatego gama produktów ELF dynamicznie się rozwija, a w portfolio regularnie pojawiają się nowe formulacje.

W tym roku mija 25 lat od momentu, gdy ELF stał się częścią koncernu TotalEnergies. Od tego czasu rozwój linii produktowych nabrał tempa, a marka konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję w segmencie olejów premium. Dziś ELF to globalny brand obecny w ponad 90 krajach – z 41 fabrykami, 6 liniami produkcyjnymi i ponad 100 produktami w portfolio.

Specjalnością ELF są środki smarne do aut w mocniejszych wersjach oraz do najbardziej wymagających jednostek napędowych. Zarówno w motorsporcie, jak i w produkcji komercyjnej marka konsekwentnie przekracza granice technologiczne, wchodząc na wyższy poziom i stale podnosząc poprzeczkę. Na etapie homologacji kolejnych produktów, wspólnie z partnerami, takimi jak BMW, Mercedes czy Volkswagen, ELF realizuje ambitne założenia w zakresie trwałości, efektywności paliwowej i troski o środowisko.

Środki smarne ELF przywracają drugą młodość starszym silnikom, a z nowoczesnych jednostek potrafią wydobyć pełnię sportowego potencjału. Poznaj cztery najnowsze oleje klasy lepkości 0W-20.

EVOLUTION FULL-TECH VCX 0W-20

Klasa jakości: ACEA C5/C6, API SP, ILSAC GF-6A Zatwierdzony przez: FORD WSS-M2C-947-B1, FORD WSS-M2C-962-A1, JAGUAR LAND ROVERSTJLR.03.5006, MB-APPROVAL 229.72, OV 040 1547 – A20, VOLVO VCC RBS0-2AESpełnia wymagania: CHRYSLER MS-12145, FIAT 9.55535-GSX, FORD WSS-M2C-954-A1

Zalecany również do silników benzynowych marek japońskich (Honda, Mazda, Toyota), koreańskich (SangYong, Kia, Hyundai) i chińskich (Baic, Forthing, itd.)

Redukuje osady silnika i zapewnia optymalne funkcjonowanie filtrów cząstek stałych, obniżając emisję NOx, CO i cząstek stałych. Zgodny z normami emisji EURO 6.

Ten zaawansowany technicznie olej otrzymany z zaawansowanej technologii syntetycznej chroni silnik przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami i zapobiega tworzeniu się osadów. Jego najnowocześniejsza technologia zmniejsza tarcie do minimum, przyczyniając się do wyjątkowej oszczędności paliwa. Idealnie sprawdza się w niskich temperaturach otoczenia. Dzięki doskonałej stabilności termicznej i odporności na utlenianie spełnia wymagania trybów LongLife.

EVOLUTION FULL-TECH APX 0W-20

Klasa jakości: ACEA C5, API SN, ILSAC GF-5 Spełnia wymagania: FIAT 9.55535-DM1, FORD WSS-M2C-952-A1Aprobata: BMW LL-17 FE+Kompatybilny: BMW LL-14 FE+

Zaawansowany technologicznie olej przeznaczony do najnowszych europejskich silników wymagających klasy lepkościowej 0W-20. Idealnie wpisuje się w wymagania BMW, spełniając normę BMW 17 FE+ silniki (1,5 3 cyl Twin Power Turbo). Dzięki niskiej zawartości popiołów (Low SAPS), sprzyja redukcji emisji. Kompozycja bazująca na technologii syntetycznej umożliwia oszczędność paliwa, a badania laboratoryjne wykazują jego zalety w zakresie skutecznej ochrony silnika przed zużyciem.

EVOLUTION FULL-TECH VSX 0W-20

Klasa jakości: ACEA:C5/C6, API: SP, SN+, ILSAC GF-6A Zatwierdzony przez: FORD WSS-M2C-956-A1, PORSCHE C20, VW 508.00, VW 509.00

Nowoczesny, wydajny olej wykorzystujący ELF Advanced Synthetic Technology. Przeznaczony do silników benzynowych i wysokoprężnych wymagających klasy lepkości SAE 0W-20. Spełnia najnowsze standardy ACEA i API oraz wymagania techniczne producentów pojazdów, takich jak grupa Volkswagen (VW, AUDI, SEAT, SKODA) czy Porsche.

Sprzyja redukcji zanieczyszczeń w spalinach. Jest olejem niskopopiołowym; ogranicza tworzenie się zanieczyszczeń blokujących filtr DPF czy GPF. Jego najnowocześniejsza technologia zmniejsza tarcie do minimum, dzięki czemu wydłuża żywotność silnika i przyczynia się do redukcji zużycia paliwa.

EVOLUTION FULL-TECH R FE 0W-20

Klasa jakości: ACEA C5 Zatwierdzony przez: RENAULT RN17 FE

Zapewnia długowieczność silnika i najlepszą wydajność dzięki doskonałej ochronie przed zużyciem oraz zapobieganiu odkładaniu się osadów. Wyróżnia się jedną z najwyższych w klasie odporności na utlenianie i stabilności utrzymania parametrów, co chroni przed zużyciem oleju w trakcie eksploatacji. Produkt został zaprojektowany przez ELF i zatwierdzony przez Renault pod normą RN 17 FE. Według testu M111FE zmniejsza zużycie paliwa o 3,33%.