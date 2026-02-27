FILTRY KABINOWE DENSO CLEARAIR+: PIĘĆ WARSTW, JEDEN CEL – CZYSTE POWIETRZE WEWNĄTRZ POJAZDU

Wprowadzone niedawno na rynek filtry kabinowe DENSO ClearAir+ nie są standardowymi filtrami kabinowymi – to wielostopniowy system ochrony zaprojektowany z myślą o pełnym spektrum zanieczyszczeń występujących podczas różnych warunków jazdy. W poniższym artykule przyjrzymy się konstrukcji filtra i zastosowanym w nim rozwiązaniom.

Nowe filtry kabinowe DENSO ClearAir+ posiadają pięć warstw i wykorzystują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii filtracji, tak aby zapewnić skuteczne oczyszczanie i zaawansowany poziom ochrony przed kurzem, alergenami, bakteriami, wirusami, szkodliwymi gazami i zapachami.

Czym charakteryzują się poszczególne warstwy?

Warstwa filtra wstępnego – dłużej utrzymuje filtr kabinowy w czystości. Wykorzystanie chlorku srebra pozwala na aktywne zapobieganie rozwojowi pleśni i grzybów, zapewniając długotrwałą wydajność i zdrowsze powietrze wewnątrz pojazdu.

Warstwa chroniąca przed bakteriami i wirusami – pierwsza linia obrony przed szkodliwymi mikroorganizmami. Ta zaawansowana warstwa wychwytuje unoszące się w powietrzu bakterie i wirusy, a specjalna impregnacja zapobiega namnażaniu się bakterii i eliminuje wirusy otoczkowe. Dodatkowo jony ujemne (aniony) aktywnie zwalczają wirusy.

Warstwa węgla aktywnego – absorbuje szkodliwe gazy, takie jak NOx, SOx i ozon, jednocześnie neutralizując nieprzyjemne zapachy pochodzące z ruchu drogowego i spalin, dzięki czemu powietrze w kabinie jest świeże i czyste.

Warstwa antyalergiczna – wiąże lub dezaktywuje białka pyłków, zmniejszając reakcje alergiczne i poprawiając komfort wrażliwych pasażerów.

Warstwa elektrostatyczna z mikrofibry – maksymalna ochrona przed drobnymi cząsteczkami. Ta warstwa filtruje zanieczyszczenia o wielkości nawet 1 µm, w tym PM10, PM2,5, PM1,0, pyłki kwiatów i pył z klocków hamulcowych, pomagając chronić zdrowie układu oddechowego kierowcy i pasażerów.

Skuteczność potwierdzona certyfikatem ISO

Filtry kabinowe DENSO ClearAir+ wykraczają poza standardową filtrację z warstwą węgla aktywnego, oferując wielowarstwową ochronę przed wirusami, bakteriami i alergenami, dzięki czemu powietrze w kabinie jest wolne od szkodliwych zanieczyszczeń – usuwają ponad 99% wirusów i bakterii. Opracowane zgodnie z globalnymi standardami inżynieryjnymi DENSO dla układów klimatyzacji, filtry kabinowe ClearAir+ zapewniają zrównoważoną filtrację i przepływ powietrza w rzeczywistych warunkach jazdy.

Wydajność nowych filtrów kabinowych DENSO została potwierdzona certyfikatem ISO. ClearAir+ został niezależnie przetestowany i certyfikowany przez zewnętrzne laboratoria akredytowane przez UE pod kątem zgodności z międzynarodowymi normami dotyczącymi jakości powietrza i wydajności filtracji, zgodnie z normami ISO 18184 i ISO 20743, zapewniając sprawdzoną ochronę, na której można polegać.

Integracja z układem klimatyzacji

Filtry kabinowe nie są samodzielnymi komponentami – stanowią one kluczową część całego układu klimatyzacji. Ich prawidłowa integracja zapewnia:

Stabilny przepływ powietrza : Filtry zaprojektowane zgodnie ze specyfikacją danego układu klimatyzacji utrzymują prawidłowe ciśnienie powietrza, zapobiegając obciążeniu dmuchaw i zapewniając stałą wydajność ogrzewania/chłodzenia.

: Filtry zaprojektowane zgodnie ze specyfikacją danego układu klimatyzacji utrzymują prawidłowe ciśnienie powietrza, zapobiegając obciążeniu dmuchaw i zapewniając stałą wydajność ogrzewania/chłodzenia. Efektywność energetyczną : Zoptymalizowany filtr kabinowy minimalizuje niepotrzebne obciążenie układu klimatyzacji, co przekłada się na oszczędność paliwa i ogólną wydajność.

: Zoptymalizowany filtr kabinowy minimalizuje niepotrzebne obciążenie układu klimatyzacji, co przekłada się na oszczędność paliwa i ogólną wydajność. Komfort i bezpieczeństwo: Skuteczna filtracja w połączeniu z zarządzaniem przepływem powietrza w układzie klimatyzacji sprawia, że do wszystkich stref kabiny pojazdu dociera czyste powietrze o kontrolowanej temperaturze.

Program filtrów kabinowych DENSO Oferta filtrów kabinowych DENSO ClearAir+ obejmuje 45 numerów katalogowych, które zastępują wiele numerów referencyjnych OE i mają zastosowanie w około 150 milionach pojazdów. Dobierz odpowiedni filtr kabinowy do swojego pojazdu w e-katalogu DENSO.