GOODYEAR I TIP GROUP PRZEDŁUŻAJĄ WSPÓŁPRACĘ O 5 LAT, ŚWIĘTUJĄC DWIE DEKADY PARTNERSTWA

Goodyear i TIP Group, wiodący dostawca kompleksowych rozwiązań sprzętowych w Europie, ogłosiły przedłużenie długoterminowej współpracy o kolejne pięć lat. Odnowiony kontrakt wpisuje się w trwające już 20 lat ścisłe partnerstwo między firmami.

W ciągu ostatnich dwóch dekad Goodyear i TIP Group blisko współpracowały, wspierając wymagające operacje flotowe w całej Europie. Goodyear konsekwentnie dostarczał niezawodne, wysokowydajne opony ze swoich wiodących serii użytkowych, dopasowane do specyfiki działalności flot TIP oraz zmieniających się oczekiwań jej klientów.

Wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi oraz rosnącymi wymogami regulacyjnymi, zrównoważony rozwój stał się jednym z kluczowych filarów partnerstwa. Dzięki wdrożeniu najnowszej generacji opon ciężarowych Goodyear – w tym nowej serii KMAX GEN-3 – TIP Group może oferować klientom opony wykonane w co najmniej 40% z materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł [1], bez kompromisów w zakresie trwałości, na której polegają floty, oraz przy oporach toczenia na poziomie klasy B, przekładających się na wyższą efektywność paliwową[2].

Partnerstwo wykracza poza same dostawy opon i obejmuje również kompleksowe wsparcie serwisowe w całej Europie, realizowane za pośrednictwem ponad 2000 punktów sieci Goodyear TruckForce. Sieć ta pomaga TIP Group ograniczać nieplanowane przestoje, optymalizować osiągi opon oraz utrzymywać pojazdy w ciągłym ruchu – co ma kluczowe znaczenie dla operatorów transportowych.

Wszystkie te elementy przyczyniają się do realizacji szerszych ambicji TIP Group w zakresie ESG i wspierają bardziej zrównoważoną eksploatację floty bez uszczerbku dla wydajności operacyjnej czy wartości dla klienta.

Partnerstwo to opiera się na zaufaniu, długoterminowym myśleniu i dogłębnym zrozumieniu rynku flot transportowych. Od 20 lat ściśle współpracujemy z TIP Group, dostarczając niezawodne produkty, innowacyjne rozwiązania dla flot i usługi bieżnikowania, które pomagają utrzymać płynność transportu ich klientów. Przedłużenie umowy o kolejne pięć lat odzwierciedla wspólne zaangażowanie w wydajność, efektywność i zrównoważony rozwój oraz ciągłą ewolucję wraz ze zmianami oczekiwań rynku. – powiedział Piotr Czyżyk, wiceprezes ds. sprzedaży opon ciężarowych w regionie EMEA w Goodyear.

Równolegle TIP Group aktywnie odpowiada na wyzwania rynkowe, modernizując flotę oraz rozwijając ofertę usług. Firma inwestuje w zrównoważone rozwiązania flotowe, zaawansowaną telematykę oraz usługi odnawiania, wspierając klientów w wydłużaniu cyklu życia aktywów, dostosowaniu do wymagań regulacyjnych oraz ograniczaniu całkowitego wpływu na środowisko. W tym kontekście rozwiązania Goodyeara w zakresie bieżnikowania opon odgrywają istotną rolę – pozwalają wydłużyć cykl życia opon, ograniczyć ilość odpadów i wspierać bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, przy jednoczesnej kontroli kosztów[3].

Nasza współpraca z Goodyear to świetny przykład tego, jak strategiczne partnerstwa mogą tworzyć prawdziwą wartość dla operatorów flot. Zarządzanie ponad 90 000 ciężarówek, przyczep i specjalistycznych pojazdów w całej Europie wymaga niezawodności, dlatego cenimy długoterminowych partnerów, takich jak Goodyear. Łącząc wysokowydajne opony i rozwiązania w zakresie mobilności z naszym doświadczeniem operacyjnym, dostarczamy bardziej wydajne i zrównoważone rozwiązania flotowe, a ostatecznie większą wartość naszym klientom. – powiedział Paul Beadle, dyrektor operacyjny TIP Group.

[1] Goodyear definiuje zrównoważony materiał jako taki, który jest pochodzenia biologicznego, odnawialny (składający się z odnawialnej biomasy) lub pochodzący z recyklingu, co oznacza materiał przetworzony z odzyskanego surowca (zgodnie

z ISO 14021). Zrównoważony materiał może również być produkowany z zastosowaniem praktyk promujących ochronę zasobów i/lub redukcję emisji.

[2] W porównaniu z poprzednim modelem, na podstawie wewnętrznych estymacji Goodyeara, https://www.goodyear.eu/en_gb/truck/knowledge-centre/kmax-gen-3.html