OLEJE MOBIL DOSTOSOWANE DO NORM API SQ I ILSAC GF-7

ExxonMobil1 dostosował oleje silnikowe Mobil 1 oraz Mobil Super do wymagań najnowszych norm ILSAC GF-7 oraz API SQ. Pierwszy etap zmian objął produkty Mobil 1 i został zakończony w marcu 2025 roku. Obecnie do warsztatów i sklepów motoryzacyjnych w Polsce trafiają oleje silnikowe Mobil Super, spełniające nowe specyfikacje obu organizacji branżowych.

Normy, do których dostosowano oleje Mobil 1 i Mobil Super, wyznaczają nowy punkt odniesienia w zakresie jakości olejów stosowanych w silnikach benzynowych aut osobowych. ILSAC GF-7, opracowana przez wiodących producentów OEM z Ameryki Północnej i Japonii, zastępuje specyfikację GF-6 i w porównaniu z poprzednim standardem ILSAC podnosi poprzeczkę w zakresie oszczędności paliwa². Z kolei API SQ obejmuje szerszy zakres klas lepkości SAE przeznaczonych do samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów użytkowych.

Zarówno nowa norma ILSAC, jak i API SQ przekładają się na wymierne korzyści dla użytkowników, w tym:

lepszą ochronę przed przedwczesnym zapłonem przy niskich prędkościach obrotowych (LSPI),

ograniczenie osadów na tłokach oraz zwiększoną odporność łańcucha rozrządu na zużycie,

utrzymanie wysokich wymagań wydajnościowych pomimo coraz bardziej rygorystycznych norm emisji,

wyższą wydajność i niezawodność silnika dzięki redukcji szkodliwych osadów w porównaniu z wcześniejszymi normami ILSAC i API.

Co istotne, API SQ – nowa kategoria w amerykańskim systemie klasyfikacji olejów silnikowych – zapewnia wsteczną kompatybilność z wcześniejszymi normami API oraz obejmuje szeroki zakres klas lepkości stosowanych w nowoczesnych silnikach benzynowych3. Oleje Mobil 1 i Mobil Super, spełniające wymagania GF-7A, są wstecznie kompatybilne z normami GF-6A oraz starszymi, co pozwala na ich stosowanie w szerokiej gamie pojazdów. Natomiast oleje spełniające normę GF-7B są wsteczne kompatybilne wyłącznie z normą GF-6B.

Norma ILSAC GF-7 oferuje wyższy potencjał oszczędności paliwa w porównaniu z GF-6, a obie normy oferują skuteczniejszą ochronę przed przedwczesnym zapłonem przy niskich prędkościach obrotowych (LSPI), ograniczenie osadów na tłokach oraz zwiększoną odporność łańcucha rozrządu na zużycie.

Dostosowanie olejów silnikowych Mobil 1 i Mobil Super do norm ILSAC GF-7 oraz API SQ to znacznie więcej niż zmiana oznaczeń na etykiecie. Zmiany przekładają się na lepszą ochronę kluczowych elementów silnika, a w wielu przypadkach przyczyniają się również do ograniczenia zużycia paliwa w porównaniu z wcześniejszymi generacjami produktów. Dzięki pełnej kompatybilności wstecznej, mechanicy i kierowcy mogą nadal używać oleje Mobil do wszystkich dotychczasowych zastosowań, a także do pojazdów wymagających norm API SQ i ILSAC GF-7. – wyjaśnia Hossam Elshirbiny, EAME PV Brand Advisor z ExxonMobil.

Spełnienie nowych norm przez wiele produktów Mobil 1 i Mobil Super jest efektem konsekwentnie realizowanej, długofalowej strategii specjalistów Mobil. W ramach przygotowań do oficjalnego wdrożenia specyfikacji, ExxonMobil przygotował szereg działań mających na celu zapewnienie zgodności z nowymi wymaganiami branżowymi. W rezultacie zarówno warsztaty, jak i kierowcy zyskują dostęp do olejów silnikowych odpowiadających aktualnym trendom rynku motoryzacyjnego.

ExxonMobil potwierdza, że wprowadzanie produktów ze zmienioną etykietą będzie realizowane stopniowo, co oznacza, że nowe opakowania będą pojawiać się wraz z wyczerpaniem dotychczasowych zapasów. Karty Produktu (PDS) zostały już zaktualizowane, dając klientom dostęp do aktualnych informacji technicznych.

Oleje Mobil 1 i Mobil Super spełniające lub przewyższające najnowsze normy branżowe ILSAC lub API obejmują4:

Oferta będzie sukcesywnie rozszerzana wraz z zakończeniem kolejnych testów.

Jeżeli twoje auto wymaga oleju spełniającego normę API SQ lub ILSAC GF-7, skorzystaj z internetowego narzędzia doboru oleju Mobil. Więcej informacji znajdziesz na stronie mobil.pl lub u Autoryzowanych dystrybutorów Mobil.

¹ Określenie „ExxonMobil” użyte w niniejszym dokumencie odnosi się do ExxonMobil Petroleum and Chemical BV oraz/lub innych właściwych podmiotów handlowych ExxonMobil. Niniejszy dokument nie narusza ani nie zastępuje zasady odrębności prawnej lokalnych podmiotów. Odpowiedzialność za działania lokalne ponoszą właściwe spółki stowarzyszone ExxonMobil.

² Oszczędności paliwa zależą od rodzaju pojazdu i silnika, temperatury otoczenia, warunków jazdy oraz lepkości aktualnie stosowanego oleju silnikowego.

3 Sprawdź wymaganą klasę lepkości w książce pojazdu OEM.

4 Stan na 14 stycznia 2026.