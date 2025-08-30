HAŁAS PODCZAS HAMOWANIA? NAJCZĘSTSZĄ PRZYCZYNĄ JEST BŁĄD LUDZKI

Hałas słyszalny podczas hamowania potrafi być uciążliwy dla kierowców, jak i frustrujący dla mechaników. Eksperci marki Bendix ustalili na podstawie swoich analiz, że większość skarg dotyczących tego problemu wynika z błędu ludzkiego. Marcin Ostrowski, trener techniczny marki Bendix, wyjaśnia najczęstsze przyczyny hałasu powiązanego z hamulcami i omawia sposoby ich uniknięcia.

Bendix nieustannie udoskonala swoje produkty i materiały cierne, by spełniały rosnące wymagania oraz zapewniały najwyższą wydajność. To coś, z czego marka jest dobrze znana w branży. Mimo tych starań wciąż jednak zdarza się, że warsztaty zwracają się do specjalistów Bendix z pretensjami dotyczącymi wibracji i wynikającego z nich hałasu generowanego przez klocki lub tarcze hamulcowe. W przypadku reklamacji, inżynierowie Bendix badają części, aby znaleźć pierwotną przyczynę problemu.

Problemy z powodu nieprawidłowego montażu

Dla przykładu: mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której warsztat wymienił trzy komplety klocków i tarcz, a mimo to problem wibracji przy hamowaniu nadal występował. To słusznie powodowało niezadowolenie zarówno u mechanika, jak i u klienta. W innym zdarzeniu klient zgłosił się do specjalistów Bendix z powodu drgań pojawiających się podczas hamowania. W obu przypadkach okazało się, że warsztat próbował wykonać naprawę w pośpiechu i nie zastosował się do prawidłowej procedury. Dodatkowo w drugiej opisywanej sytuacji mechanik uderzał z dużą siłą w piastę, aby wydostać amortyzator z mocowania, co doprowadziło do uszkodzenia piasty. Po zamontowaniu nowej tarczy pojawiło się jej bicie.

Problem ten mógł zostać wykryty, gdyby poświęcono kilka dodatkowych minut na sprawdzenie bicia tarczy przy użyciu czujnika zegarowego.

Pomijanie takich etapów prawidłowej procedury wymiany hamulców jaki pomiar bicia bocznego tarczy zwiększa ryzyko pojawienia się wibracji i powrotu klienta z reklamacją.

W większości takich przypadków, gdyby zastosowano prawidłową procedurę, klient byłby zadowolony już po pierwszym montażu. Taka sytuacja mogła również zaszkodzić naszej reputacji i osłabić zaufanie do jakości naszych produktów. Rozumiemy, że warsztaty nie mają wiele czasu na realizację zleceń, jednak poświęcenie kilku dodatkowych chwil na wszystkie potrzebne etapy może mieć duże znaczenie w dłuższej perspektywie. – mówi Marcin Ostrowski, trener techniczny marki Bendix.

Dystrybutorzy również nie są zadowoleni – dostają wiele reklamacji i żądań wymiany produktu, mimo że problemy wynikają z błędów warsztatów lub niewykrytych usterek pojazdu.

Dobry smar to podstawa

Innym częstym czynnikiem, który może powodować nie tylko hałas i drganie hamulców, ale również ich korozję lub nawet uszkodzenie, jest stosowanie niewłaściwego smaru. Niektóre warsztaty ciągle stosują podczas montażu klocków i tarcz hamulcowych smar miedziany, który w wysokich temperaturach wysycha i twardnieje. Ponadto może on zakłócać działanie układów ABS ze względu na swoje właściwości przewodzące. Marka Bendix zaleca stosowanie specjalistycznego smaru, który zachowuje plastyczność w wysokich temperaturach i umożliwia swobodny ruch klocków w zacisku hamulcowym. Dobry smar może również zapobiegać powstawaniu korozji.

Nowe wymagania branży

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na obniżanie masy pojazdów i postępem technologicznym, rola mechanika samochodowego ulega zmianie. Znaczenie pracy fachowca rośnie, zwłaszcza gdy proste czynności mogą mieć istotny wpływ na stan pojazdu i bezpieczeństwo na drodze. Firmy branżowe powinny zadbać o zapewnienie warsztatom odpowiednich szkoleń, aby te były na bieżąco z najnowszymi dobrymi praktykami, na przykład dotyczącymi wiedzy o elektrycznych hamulcach ręcznych czy układach ABS.

Właśnie dlatego marka Bendix dysponuje wyspecjalizowanym zespołem technicznym, który może diagnozować problemy związane z eksploatacją hamulców i szkolić mechaników w tym zakresie. Podczas spotkań trenerzy techniczni omawiają m. in. typowe przyczyny hałasu dobiegającego z hamulców i sposoby zapobiegania mu, a także wyjaśniają, jak pójście na skróty może mieć poważne konsekwencje dla całej naprawy czy serwisu.