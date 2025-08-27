E-AXLE REPAIR TOOL – NARZĘDZIE UMOŻLIWIAJĄCE PROFESJONALNĄ I BEZPIECZNĄ NAPRAWĘ SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions wprowadza narzędzie E-Axle Repair Tool, specjalistyczne narzędzie umożliwiające naprawę elektrycznych układów napędowych. Nowe narzędzie umożliwia precyzyjny, bezkontaktowy demontaż i ponowny montaż wirnika w stojanie. Zamiast kosztownej wymiany całych silników, można teraz przeprowadzać ukierunkowane naprawy, oszczędzając zasoby i wspierając zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Właściciele pojazdów zyskają dzięki ekonomicznej alternatywie dla całkowitej wymiany silnika.
- Narzędzie do naprawy silnika elektrycznego firmy Schaeffler umożliwia bezpieczny i bezkontaktowy demontaż i ponowny montaż wirnika silnika elektrycznego
- Oszczędność kosztów i zasobów dzięki ukierunkowanej naprawie zamiast całkowitej wymiany silnika elektrycznego
- Warsztaty samochodowe zyskują nowe możliwości biznesowe w dziedzinie elektromobilności
Naprawa zamiast wymiany: wymaga to odpowiednich specjalistycznych narzędzi. Jako pionierzy technologii wyznaczamy standardy. To nowe narzędzie otwiera drzwi do świata napraw silników elektrycznych i do przyszłości elektrycznych układów napędowych. Sprawiamy, że e-mobilność staje się bardziej zrównoważona, ekonomiczna i łatwiejsza do naprawy.– mówi Stephan Niese, Director Global Product Management ePowertrain w Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions.
Wydajna, bezpieczna i zrównoważona naprawa zamiast wymiany
Dzięki dużej stabilności i precyzji mechanicznej narzędzia, a także jego uniwersalnej zdolności zastosowania do różnych typów silników elektrycznych, można je wykorzystywać do demontażu i ponownego montażu silników. Jego konstrukcja zapewnia bezpieczny i odpowiednio realizowany demontaż, utrzymując niezbędny luz promieniowy nawet pod wpływem silnego pola magnetycznego. Dzięki sile nacisku do 10 tys. Nm można wyprasować nawet mocno osadzone uszczelki i zainstalować nowe łożyska – bez uszkadzania elementów.
Precyzyjne prowadzenie podczas demontażu wirnika ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania kontaktu między elementami. Każde otarcie pozostawione wewnątrz silnika może prowadzić do jego uszkodzenia.– wyjaśnia Stephan Niese.
Narzędzie charakteryzuje się również ergonomiczną obsługą, zapewniającą nieograniczony dostęp z trzech stron.
Przygotowane do wykorzystania w warsztatach specjalizujących się w naprawie silników elektrycznych
Narzędzie E-Axle Repair Tool jest odpowiednie dla wszystkich warsztatów zajmujących się naprawą silników elektrycznych i poszukujących nowych możliwości biznesowych. Jest ono już dostępne i kompatybilne ze wszystkimi istniejącymi zestawami naprawczymi firmy Schaeffler, w tym E-Axle RepSystem-G i E-Axle RepSystem-M.
Na rynku polskim narzędzie było przedpremierowo prezentowane i dostępne do testów ‘na żywo’ podczas konferencji Powertrain Poland 2025, które miało miejsce w Warszawie w dniach 17-18 maja b.r.
Zdjęcia: Schaeffler