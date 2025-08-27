E-AXLE REPAIR TOOL – NARZĘDZIE UMOŻLIWIAJĄCE PROFESJONALNĄ I BEZPIECZNĄ NAPRAWĘ SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions wprowadza narzędzie E-Axle Repair Tool, specjalistyczne narzędzie umożliwiające naprawę elektrycznych układów napędowych. Nowe narzędzie umożliwia precyzyjny, bezkontaktowy demontaż i ponowny montaż wirnika w stojanie. Zamiast kosztownej wymiany całych silników, można teraz przeprowadzać ukierunkowane naprawy, oszczędzając zasoby i wspierając zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Właściciele pojazdów zyskają dzięki ekonomicznej alternatywie dla całkowitej wymiany silnika.

Narzędzie do naprawy silnika elektrycznego firmy Schaeffler umożliwia bezpieczny i bezkontaktowy demontaż i ponowny montaż wirnika silnika elektrycznego

Oszczędność kosztów i zasobów dzięki ukierunkowanej naprawie zamiast całkowitej wymiany silnika elektrycznego

Warsztaty samochodowe zyskują nowe możliwości biznesowe w dziedzinie elektromobilności

Naprawa zamiast wymiany: wymaga to odpowiednich specjalistycznych narzędzi. Jako pionierzy technologii wyznaczamy standardy. To nowe narzędzie otwiera drzwi do świata napraw silników elektrycznych i do przyszłości elektrycznych układów napędowych. Sprawiamy, że e-mobilność staje się bardziej zrównoważona, ekonomiczna i łatwiejsza do naprawy. – mówi Stephan Niese, Director Global Product Management ePowertrain w Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions.

Wydajna, bezpieczna i zrównoważona naprawa zamiast wymiany

Dzięki dużej stabilności i precyzji mechanicznej narzędzia, a także jego uniwersalnej zdolności zastosowania do różnych typów silników elektrycznych, można je wykorzystywać do demontażu i ponownego montażu silników. Jego konstrukcja zapewnia bezpieczny i odpowiednio realizowany demontaż, utrzymując niezbędny luz promieniowy nawet pod wpływem silnego pola magnetycznego. Dzięki sile nacisku do 10 tys. Nm można wyprasować nawet mocno osadzone uszczelki i zainstalować nowe łożyska – bez uszkadzania elementów.

Precyzyjne prowadzenie podczas demontażu wirnika ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania kontaktu między elementami. Każde otarcie pozostawione wewnątrz silnika może prowadzić do jego uszkodzenia. – wyjaśnia Stephan Niese.

Narzędzie charakteryzuje się również ergonomiczną obsługą, zapewniającą nieograniczony dostęp z trzech stron.

Przygotowane do wykorzystania w warsztatach specjalizujących się w naprawie silników elektrycznych

Narzędzie E-Axle Repair Tool jest odpowiednie dla wszystkich warsztatów zajmujących się naprawą silników elektrycznych i poszukujących nowych możliwości biznesowych. Jest ono już dostępne i kompatybilne ze wszystkimi istniejącymi zestawami naprawczymi firmy Schaeffler, w tym E-Axle RepSystem-G i E-Axle RepSystem-M.

Na rynku polskim narzędzie było przedpremierowo prezentowane i dostępne do testów ‘na żywo’ podczas konferencji Powertrain Poland 2025, które miało miejsce w Warszawie w dniach 17-18 maja b.r.

Nowe narzędzie do naprawy osi elektrycznej firmy Schaeffler – E-Axle Repair Tool, umożliwia profesjonalną i bezpieczną naprawę silników elektrycznych.

Nowe specjalne narzędzie umożliwia precyzyjny, bezkontaktowy demontaż i montaż wirnika z silnika elektrycznego.

Zdjęcia: Schaeffler

Schaeffler Group – We pioneer motion

Od ponad 75 lat Schaeffler Group opracowuje innowacyjne rozwiązania w dziedzinie technologii przemieszczania. Dzięki nowatorskim produktom i usługom w zakresie elektryfikacji pojazdów, wydajnych pod względem emisji CO₂ napędów, rozwiązań podwoziowych i odnawialnych źródeł energii, firma jest partnerem, który sprawia, że transport staje się bardziej wydajny, inteligentny i zrównoważony. Schaeffler definiuje swoją bogatą ofertę produktów i usług w dziedzinie mobilności za pomocą ośmiu rodzin asortymentowych: Od rozwiązań łożyskowych po systemy naprawcze i monitorujące. Organizacja, która zatrudnia około 120 000 pracowników i posiadająca ponad 250 lokalizacji w 55 krajach, jest jedną z największych na świecie firm rodzinnych i jedną z najbardziej innowacyjnych firm w Niemczech.