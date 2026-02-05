Point S rozpoczyna swój jubileuszowy rok potrójnie podkreślając swoją obecność na światowych rynkach

W 2026 r. firma Point S świętuje swoje 55-lecie, rozpoczynając jednocześnie działalności w trzech nowych krajach: Grecji, Cyprze i Zambii. Ekspansja ta jednoznacznie podkreśla zaangażowanie firmy Point S w rozszerzanie sprawdzonej koncepcji sprzedaży detalicznej „pod klucz” – łączącej sprzedaż opon z kompleksowym serwisem samochodów – na nowe terytoria poprzez strategiczne partnerstwa z uznanymi operatorami lokalnymi.

Point S International podpisuje umowy Master Franchise w Grecji, na Cyprze i w Zambii

Partnerzy ekspansji w obszarze Morza Śródziemnego z liczącą sobie sto lat grupą dystrybucyjną Tournikiotis

Lider rynku zambijskiego, Tyre King, zmienia nazwę na Point S

Rok, w którym mija 55 lat od powstania firmy zaczyna się od ekspansji

Organizacja, która jest jedną z największych na świecie niezależnych sieci specjalistów na rynku opon i obsługi serwisowej, podpisała umowę Master Franchise z Tenora Techniki S.A., spółką zależną ateńskiej grupy rodzinnej Tournikiotis. Założona ponad 100 lat temu firma Tenora cieszy się renomą w swoim kraju i może poszczycić się ponad 50-letnim doświadczeniem w dystrybucji opon jako wyłączny przedstawiciel wielu międzynarodowych producentów.

Od momentu podpisania umowy pod koniec 2024 r. zawarto 11 umów franczyzowych, a pierwsze zharmonizowane punkty sprzedaży na Krecie zostaną otwarte pod koniec 2025 r.

Docelowo sieć ma liczyć około 30 centrów w całej Grecji w perspektywie średnioterminowej, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb greckich kierowców dzięki kompleksowej ofercie Point S w zakresie opon i obsługi serwisowej samochodów.

W ramach ekspansji na terytorium Grecji firma Point S podpisała również umowę Master Franchise na Cyprze z Eltenor Ltd z siedzibą w Limassol. Firma Eltenor powstała w 2015 r. jako efekt współpracy lokalnego przedsiębiorcy Andreasa Michaela i grupy Tournikiotis, zapewniającej silną obecność handlową na całym rynku cypryjskim.

Firma Eltenor jest wyłącznym przedstawicielem i dystrybutorem znanej na całym świecie marki opon, a jej oferta zostanie połączona z międzynarodowymi umowami dostawców sieci Point S. Niebawem swoje podwoje otworzy pierwszy pilotażowy punkt sprzedaży, obsługiwany przez Stathis Michael Tyre Centre Ltd w Limassol. W perspektywie średnioterminowej planowane jest rozszerzenie sieci do około 15 centrów w głównych miastach Cypru.

Firma Point S nawiązała także współpracę z Tyre King Enterprises Limited, aby utworzyć swoją pierwszą placówkę w Zambii. Założona w 1995 r. firma Tyre King, początkowo będąca pojedynczym sklepem, stała się wiodącym sprzedawcą opon i akumulatorów w Zambii. Obecnie firma ta posiada 15 oddziałów w pięciu miastach i 13 w pełni wyposażonych centrów serwisowych.

Karl O’Donohoe, reprezentujący Point S w Zambii, powiedział: „Decyzja o dołączeniu do Point S była dla nas naturalnym krokiem. Chcieliśmy poszerzyć ofertę usług, uzyskać dostęp do specjalistycznej wiedzy technicznej, która nie jest powszechnie dostępna na rynku lokalnym, oraz wykorzystać ogromne doświadczenie marki Point S. W podjęciu tej decyzji kluczową rolę odegrało wsparcie zespołu Point S w Południowej Afryce”.

Proces transformacji rozpocznie się od otwarcia dwóch punktów sprzedaży – w Lusace i w Kitwe. Natomiast docelowo planowane jest utworzenie 10–12 centrów Point S w pięciu największych miastach w Zambii: Lusaka, Kitwe, Ndola, Chipata i Livingstone.

Rozwój dzięki wiedzy lokalnych ekspertów

Te trzy nowe przedsięwzięcia potwierdzają jasną strategię ekspansji firmy Point S: współpracę ze sprawdzonymi lokalnymi operatorami, którzy mają dogłębną wiedzę rynkową, ugruntowaną bazę klientów i udowodnione możliwości operacyjne. Takie podejście ułatwia szybką rozbudowę sieci, gwarantując jednocześnie, że każde centrum będzie spełniać wysokie standardy obsługi klienta i usług Point S.



Te trzy nowe przedsięwzięcia to ważny kamień milowy w globalnym rozwoju Point S. Jest to szczególnie ekscytujące ze względu na jakość i klasę naszych nowych partnerów. W Grecji i na Cyprze współpracujemy z grupą Tournikiotis, a na Cyprze – z Eltenor Ltd. Ich ponad stuletnie doświadczenie i dogłębna znajomość rynku stanowią wyjątkową podstawę rozwoju w regionie Morza Śródziemnego. W Zambii Tyre King może pochwalić się 30-letnim doświadczeniem operacyjnym i doskonałą renomą, co przyspieszy nasze wejście na ten ważny rynek afrykański. To właśnie ten model zadecydował o sukcesie firmy Point S na całym świecie, łącząc nasze międzynarodowe doświadczenie i sprawdzone systemy biznesowe z partnerami, którzy doskonale rozumieją swoich klientów i lokalne rynki. Jesteśmy pewni, że te partnerstwa zapewnią szybki rozwój i wyznaczą nowe standardy w zakresie usług motoryzacyjnych w tych nowych regionach. – powiedział Fabien Bouquet, dyrektor generalny Point S International.

Ekspansja w obszarze Morza Śródziemnego i Afryce uzupełnia dotychczasową obecność firmy Point S w 54 krajach na całym świecie, wzmacniając jej pozycję jako prawdziwie globalnej sieci serwisów motoryzacyjnych, łączącej międzynarodowe doświadczenie z wiedzą na temat lokalnego rynku.