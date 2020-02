IX Mistrzostwa Mechaników: najlepsi w Garażu Dudy

Grzegorz Duda, ambasador IX Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników i gospodarz programów TVN Turbo, przygotował wyjątkową atrakcję dla finalistów konkursu.

Najlepsi młodzi zawodnicy otrzymają zaproszenia do Garażu Dudy, gdzie dołączą do ekipy mechaników i obejrzą projekty motoryzacyjne, które pojawią się na antenie TVN Turbo. Eliminacje do finału Mistrzostw pod patronatem Mobil odbędą się 6 marca, a zwycięzców poznamy podczas Poznań Motor Show 2020. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane na stronie www.mistrzostwamechanikow.pl.

Rywalizacja o wyjazd do Garażu Dudy odbędzie się podczas finałów IX Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników w kategorii Młody Mechanik. Przez cały dzień Grzegorz Duda będzie przyglądać się zmaganiom młodych mechaników w konkurencjach praktycznych, a na zakończenie konkursu wskaże zespół, który jego zdaniem posiada największy potencjał do pracy w zawodzie mechanika samochodowego.

Najważniejszym sprawdzianem dla młodych mechaników będzie konkurencja praktyczna przygotowana przez Grzegorza Dudę i przeprowadzona w mobilnym Garażu Dudy, który zostanie wybudowany wspólnie z BEST-POL w pawilonie 4 targów Poznań Motor Show 2020. Nad przebiegiem konkurencji będzie czuwać Grzegorz Duda oraz jego 15-letni syn Karol, który idzie w ślady ojca. W zawodach kartingowych zaczął ścigać się w wieku 7 lat, a w minionym roku rywalizował w Rallycrossowych Mistrzostwach Polski. Szczegóły konkurencji praktycznej przygotowanej przez ambasadora IX Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników poznamy tuż przed rozpoczęciem rywalizacji w Poznaniu.

Talenty wyłowione przez ambasadora Mistrzostw, otrzymają zaproszenia do prawdziwego Garażu Dudy, w którym są nagrywane odcinki programu telewizyjnego o takim samym tytule. Młodzi mechanicy obejrzą auta zespołu Duda Motorsport i projekty realizowane w ramach programu Garaż Dudy, ale także popracują wspólnie z ekipą ambasadora IX Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników. Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników to prestiżowy i największy w Polsce konkurs dla młodych i zawodowych mechaników. W ubiegłym roku tylko jedna kategoria – Młody Mechanik, której inicjatorem jest Mobil – zgromadziła rekordowe 893 zespoły uczniowskie z całego kraju.

Eliminacje IX Mistrzostw Mechaników będą przeprowadzone w formie testu internetowego. 6 marca (piątek) do rywalizacji o udział w finałach przystąpią Młodzi Mechanicy (12:00), Młodzi Mechanicy Maszyn Rolniczych (12:30) oraz Mechanicy Zawodowi (linki wysyłane indywidualnie od godz. 18:00). Między 12:00 a 13:00 uczestnicy obu kategorii dla młodych mechaników będą mogli przystąpić do testu dodatkowego w ramach Akcji Filtracja, prowadzonej przez FILTRON, partnera Mistrzostw i powalczyć o Zieloną Kartę, przepustkę do udziału w finałach bez względu na wynik eliminacji. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane na stronie www.mistrzostwamechanikow.pl do momentu rozpoczęcia testu eliminacyjnego.

Garaż Dudy to program emitowany na antenie TVN Turbo. Jego gospodarz, Grzegorz Duda, Mistrz Europy w wyścigach górskich i jego zespół mechaników realizują nietypowe projekty motoryzacyjne. Jednym z ciekawszych i trudniejszych zadań Garażu Dudy było zbudowanie silnika do Hoverbike Raptor czyli połączenie helikoptera i motocykla!

IX Ogólnopolskie Mistrzostw Mechaników – najważniejsze daty

6 marca – eliminacje (dodatkowe szczegóły zostaną przekazane na adresy email uczestników, zapisy do konkursu możliwe do momentu opublikowania testu).

26 marca (czwartek) – finał w kategorii Młody Mechanik

27 marca (piątek) – finał w kategorii Młody Mechanik Maszyn Rolniczych

28 marca (sobota) – finał w kategorii Mechanik Zawodowy

Organizatorami Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników są Międzynarodowe Targi Poznańskie i Fundacja Cooperatio, zrzeszająca ekspertów, przedstawicieli organizacji branżowych i firm współpracujących na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promujących rozwój edukacji technicznej. Partnerami Mistrzostw są ExxonMobil – inicjator kategorii Młody Mechanik, Akademia Praktycznych Umiejętności, Akademia Kierowcy, febi, FILTRON, Kolejowe Zakłady Łączności, Uni-Trol, Chabin, Odeka, Best-Pol, Yanosik oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Z kolei kategorii Młody Mechanik Maszyn Rolniczych patronują: firma Kramp, producent ciągników i maszyn rolniczych John Deere, Briggs&Stratton – największy na świecie producent silników benzynowych chłodzonych powietrzem, wykorzystywanych w urządzeniach zasilających przeznaczonych do stosowania na zewnątrz, a także największy w Polsce miesięcznik rolniczy TOP AGRAR oraz magazyn rolniczy Profi.