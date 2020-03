INTERNETOWY SAMOCHÓD ROKU 2019

Coroczny raport OTOMOTO podsumowujący wyszukania i wystawienia pojazdów używanych i nowych oraz tendencje na polskim rynku motoryzacyjnym wynikające z analizy danych statystycznych serwisu.

Analiza rynku motoryzacyjnego, tego co ludzie kupują i czego szukają do kupienia, rzeczywiście może wywołać zdziwienie. Okazuje się, że Polska to duży rynek, starych samochodów!

Polacy od lat się bogacą, od lat kupują coraz więcej pojazdów, ale w tym samym czasie rośnie również średni wiek oraz przebieg poszukiwanych i kupowanych aut. A powinno być przecież odwrotnie. Nasza flota nie dość, że się nie poprawia, to jeszcze z roku na rok jej stan się pogarsza. Polecamy zajrzeć do danych z raportu, bo analiza Internetowego Samochodu Roku, wiele mówi o tym, czego chcą Polacy. Do tego, od lat oczekiwany boom na pojazdy z napędem hybrydowym i elektrycznym nie nadchodzi. Mimo że tendencja jest nieznacznie wzrostowa, nadal wyświetlenia takich ogłoszeń stanowią mały procent tego, czego chcą klienci.

Polacy wybierają auta tak samo, jak kilka lat temu. Procent wyszukań aut z silnikiem Diesla wśród używanych samochodów osobowych prawie nie drgnął od 3 lat!



POLSKA TO SZÓSTY CO DO WIELKOŚCI RYNEK MOTORYZACYJNY

W EUROPIE, KTÓRY OTOMOTO OPISUJE JUŻ 9 RAZ W RAPORCIE

INTERNETOWY SAMOCHÓD ROKU.

Z przeprowadzonych na zlecenie OTOMOTO badań wywnioskować można, że poza ceną w kształtowaniu naszego rynku motoryzacyjnego, największe znaczenie ma asymetria informacji. Klient nie wie tego, co wie sprzedawca. Sprzedawca nie chce dzielić się tą wiedzą. To jeden z wniosków z Raportu OTOMOTO oraz Kantar Polska z 2019 roku, pod nazwą „Polacy nie chcą już czekać. Pragną natychmiastowej transparentności”. Może dlatego kupujemy tradycyjnie. Niemieckie auta wiodą prym w wyszukaniach używanych samochodów osobowych, jedna marka zamienia się tylko na drugą. Owszem bardziej prestiżowe marki zyskują, ale rewolucji brak – mówi LUKAS DRAGINAS General Manager OTOMOTO.

