IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników – zgłoś udział

Rozpoczęły się zapisy do IX edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników – największego w Polsce konkursu dla młodych i zawodowych mechaników, organizowanego przy wsparciu producenta olejów Mobil. Bezpłatna rejestracja jest prowadzona na stronie www.mistrzostwamechanikow.pl. Ambasadorem Mistrzostw jest Grzegorz Duda – gospodarz programów „Garaż Dudy” i „101 napraw” w TVN Turbo.

Uczestnicy IX Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników staną do rywalizacji w kategoriach Mechanik Zawodowy, Młody Mechanik oraz Młody Mechanik Maszyn Rolniczych. Jeszcze w styczniu wszyscy otrzymają link do Akademii Młodego Mechanika, która pomoże w przygotowaniach do eliminacji. „Udostępnimy materiały edukacyjne oraz testy sprawdzające z różnych zagadnień motoryzacyjnych, które pomogą w przygotowaniach do konkursu. Edukację w Akademii Młodego Mechanika będą wspierać specjaliści znanych marek, m.in. Mobil 1, Ferdinand Bilstein, FILTRON, Kramp, czy John Deere, oraz Akademia Praktycznych Umiejętności” – mówi Adrian Dekowski z Fundacji Cooperatio.

W tym roku uczestnicy Mistrzostw po raz pierwszy będą rywalizować o tzw. zieloną kartę, gwarantującą udział w finale bez względu na wynik testu eliminacyjnego. Taka możliwość pojawi się w ramach „Akcji Filtracja”, prowadzonej przez markę FILTRON, partnera Mistrzostw. Zielona karta trafi do zespołu uczniowskiego, który zdobędzie najwięcej punktów z pytań dodatkowych. Dobre przygotowanie do testu eliminacyjnego jest kluczowe, bo finały podczas targów Poznań Motor Show są zarezerwowane dla wąskiej grupy uczestników. Czego zatem mogą spodziewać się mechanicy w tym roku?

„Wśród tematów na pewno nie zabraknie elektromobilności, która jest hasłem przewodnim targów Poznań Motor Show 2020. Ten trend dotyczy bez wyjątku każdego uczestnika rynku motoryzacyjnego, również producentów olejów i smarów, takich jak ExxonMobil. W ramach IX edycji Mistrzostw nasi specjaliści przygotują zadania dotyczące budowy, serwisowania i smarowania silników” – mówi Pietro Ghinelli z ExxonMobil. Producent olejów silnikowych Mobil wspiera Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników od pierwszej edycji konkursu i jest inicjatorem kategorii Młody Mechanik.

Ubiegłoroczne Mistrzostwa Mechaników przeszły do historii z rekordem frekwencji. Kategoria Młody Mechanik zgromadziła 893 dwuosobowe zespoły uczniowskie. Laureatem wśród zawodowców został Jacek Bagiński z Kołobrzegu, a najlepszymi wśród młodych byli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu (Młody Mechanik) oraz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach (Młody Mechanik Maszyn Rolniczych).

IX Ogólnopolskie Mistrzostw Mechaników – najważniejsze daty

Od 9 stycznia 2020 – rejestracja uczestników

1 poł. marca – eliminacje (data zostanie potwierdzona w późniejszym terminie)

26 marca (czwartek) – finał w kategorii Młody Mechanik

27 marca (piątek) – finał w kategorii Młody Mechanik Maszyn Rolniczych

28 marca (sobota) – finał w kategorii Mechanik Zawodowy

Organizatorami Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników są Międzynarodowe Targi Poznańskie i Fundacja Cooperatio, zrzeszająca ekspertów, przedstawicieli organizacji branżowych i firm współpracujących na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promujących rozwój edukacji technicznej. Partnerami Mistrzostw są ExxonMobil – inicjator kategorii Młody Mechanik, Akademia Praktycznych Umiejętności, Akademia Kierowcy, febi, FILTRON, Kolejowe Zakłady Łączności, Uni-Trol, Chabin, Odeka, Best-Pol, Yanosik oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Z kolei kategorii Młody Mechanik Maszyn Rolniczych patronują: firma Kramp, producent ciągników i maszyn rolniczych John Deere, Briggs&Stratton – największy na świecie producent silników benzynowych chłodzonych powietrzem, wykorzystywanych w urządzeniach zasilających przeznaczonych do stosowania na zewnątrz, a także największy w Polsce miesięcznik rolniczy TOP AGRAR oraz magazyn rolniczy Profi.