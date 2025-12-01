JAKIE SĄ SKUTKI BRAKU WYMIANY FILTRA OLEJU?

Firma UFI, światowy lider w dziedzinie filtracji i zarządzania termicznego, a także technologii ekologicznego wodoru, wyjaśnia cały cykl życia filtra oleju – od momentu zakupu do przejechania 30 000 kilometrów

0 KM: CAŁKOWICIE NOWY FILTR

Po wymianie filtra oleju na nowy struktura papieru filtracyjnego oraz jego poszczególne elementy znów są w stanie fabrycznym. Zadaniem zaworu zwrotnego jest zapobieganie cofaniu się oleju po wyłączeniu silnika i zapewnienie pełnej szczelności układu. Natomiast zawór obejściowy pracuje podczas rozruchu zimnego silnika, a w normalnych warunkach eksploatacji pozostaje zamknięty.

Wewnętrzna struktura nowego filtra oleju

Podczas przepływu oleju przez filtr zanieczyszczenia mechaniczne oraz cząstki koloidalne są skutecznie zatrzymywane. Olej swobodnie przechodzi przez medium filtracyjne, napotykając niewielki opór przepływu. Dzięki temu precyzyjnie dociera do elementów takich jak powierzchnie wału korbowego czy wałka rozrządu, tworząc jednolitą warstwę ochronną. Zapewnia to optymalne warunki smarowania i skutecznie zapobiega przedwczesnemu zużyciu wewnętrznych części silnika.

Normalny stan filtra oleju

0 KM–30 000 KM: WYJĄTKOWO WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Wraz ze wzrostem przebiegu pojazdu medium filtracyjne zatrzymuje coraz większe ilości zanieczyszczeń, takich jak drobne fragmenty metalu czy cząstki koloidalne. W miarę gromadzenia się tych zanieczyszczeń pory materiału filtracyjnego stopniowo się zatykają – powoduje to chwilowe „zwiększenie” skuteczności filtracji, aż do osiągnięcia maksymalnego poziomu.

Na tym etapie filtr nadal efektywnie usuwa zanieczyszczenia z oleju. Zawór obejściowy pozostaje nieaktywny, a opór przepływu oleju stopniowo wzrasta, jednak nadal mieści się w bezpiecznym i kontrolowanym zakresie.

POWYŻEJ 30 000 KM: OKRES ZAGROŻENIA AWARIĄ

Wraz z dalszym wzrostem przebiegu pojazdu precyzja filtracji oleju znacznie spada. Na medium filtracyjnym gromadzi się duża ilość zanieczyszczeń, co zwiększa opór przepływu oleju. Zawór obejściowy może czasami się otwierać, przez co nieprzefiltrowany olej trafia bezpośrednio do silnika, powodując przyspieszone zużycie jego elementów. Wskutek długotrwałej eksploatacji zawór zwrotny traci elastyczność, zmniejszając swoją szczelność hydrauliczną. Prowadzi to do cofania się oleju do miski olejowej i opróżniania filtra.

Podczas uruchamiania silnika układ smarowania potrzebuje wtedy więcej czasu, aby osiągnąć właściwe ciśnienie robocze, co skutkuje nieciągłym lub opóźnionym smarowaniem elementów mechanicznych. Taki stan przyspiesza ich zużycie i zwiększa ryzyko przegrzania oraz potencjalnego uszkodzenia silnika.

Silnie zatkany filtr oleju

Na tym etapie konieczna jest szybka wymiana oleju i filtra, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie układu smarowania i zapewnić bezpieczną pracę pojazdu.

ETAP AWARII

Co stanie się, jeśli filtr oleju nie zostanie wymieniony w odpowiednim momencie? Wtedy medium filtracyjne może ulec uszkodzeniu lub zapadnięciu. Skuteczność filtracji zmniejszy się praktycznie do zera, a nieprzefiltrowany olej będzie trafiał bezpośrednio do silnika, co może mieć poważne konsekwencje dla wszystkich elementów wymagających smarowania.

Całkowicie zatkany filtr oleju

Smarowanie nieprzefiltrowanym olejem może na przykład powodować ścieranie ścianek komory spalania, co doprowadzi do przedostawania się oleju na zewnątrz i emisji niebieskiego dymu z układu wydechowego. W takiej sytuacji koszty serwisu mogą wzrosnąć znacząco. W łagodniejszych przypadkach konieczna może być wymiana pierścieni tłokowych i szlifowanie cylindra, a w poważniejszych nawet wymiana całego silnika.

ZALECENIA UFI

Regularny serwis i wymiana filtra oleju są niezbędne nie tylko do przedłużenia żywotności silnika, ale również do zapewnienia bezpieczeństwa jazdy.

Podczas wymiany filtra oleju należy wybierać produkty renomowanych marek. Stosowanie filtrów niskiej jakości nie gwarantuje odpowiedniego poziomu filtracji oraz znacznie skraca żywotność samego filtra i może negatywnie wpływać na pracę całego układu smarowania.

W filtrach oleju UFI stosowane są najnowocześniejsze rozwiązania, które odpowiadają na dynamiczne zmiany na rynku motoryzacyjnym oraz na postęp technologiczny związany ze zmniejszaniem rozmiarów silników, wprowadzaniem systemów Start & Stop, integracją technologii hybrydowych oraz normami Euro 6 i Euro 7.

UFI prowadzi również własną produkcję innowacyjnych materiałów filtracyjnych FormulaUFI. Firma opracowała m.in. rewolucyjny materiał FormulaUFI.Micron oparty na włóknach szklanych

(w niektórych przypadkach łączonych z włóknami syntetycznymi), który maksymalizuje żywotność filtra, jego wydajność i ogranicza spadki ciśnienia. Skuteczność filtracji zależy od rozmiaru

i rozmieszczenia włókien: bardzo drobne włókna zwiększają efektywność wychwytywania cząstek, a gradient ich średnic wydłuża żywotność elementu. Dodatkowo w modułach olejowych UFI stosowane są wzmocnione tworzywa sztuczne, co poprawia trwałość i stabilność pracy układu.

Zaangażowanie UFI w innowacje obejmuje zarówno wykorzystanie zaawansowanych materiałów

w filtrach oleju, jak i integrację wielu elementów w modułach. Pozwala to zmniejszyć masę konstrukcji, uprościć jej budowę oraz zwiększyć efektywność i kompaktowość filtrów. Rozwiązania te zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoką odporność na ciśnienia robocze i utrzymać stałą wydajność nawet w wymagających warunkach, gwarantując niezawodną ochronę silnika.

Materiały filtracyjne stosowane w filtrach oleju UFI służą również wysokiej wydajności silników. Ma to szczególne znaczenie w przypadku nowych rodzajów smarów, dodatków oraz olejów o długiej żywotności – mineralnych i syntetycznych – które z czasem mogą ulegać degradacji.

Struktura mediów filtracyjnych UFI, zarówno tych tradycyjnych, jak i innowacyjnych typu FormulaUFI.Micron, zapewnia wysoką przepuszczalność, co przekłada się na minimalne straty ciśnienia w układzie smarowania. W efekcie poprawia to ogólną wydajność i trwałość silnika.

UFI aktywnie angażuje się również w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, co znajduje odzwierciedlenie w konstrukcji filtrów. Ekologiczne moduły pozbawione elementów metalowych zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ograniczać wpływ na środowisko.

Filtry oleju UFI są dowodem na to, że firma stawia na innowacyjność, wysoką wydajność i odpowiedzialność za środowisko w dynamicznie rozwijającym się świecie motoryzacji.