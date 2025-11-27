MYJKA ECO-MATIC TO OSZCZĘDNOŚĆ NA CZASIE KONSERWACJI.

W PEŁNI AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO CZĘŚCI MASZYN W RAMACH KOMPLEKSOWEJ USŁUGI OD FIRMY MEWA

Płynny przebieg procesów wymaga w każdym przedsiębiorstwie regularnej konserwacji i czyszczenia maszyn. Niezależnie od tego, czy jest to warsztat samochodowy, czy nowoczesny zakład przemysłowy, to konieczność przerywania pracy z powodu zabrudzonych części kosztuje dużo pieniędzy i czasu. Aby zwiększyć swoją wydajność, przedsiębiorstwa przywiązują dużą wagę do skutecznego zapobiegania potencjalnym zakłóceniom w przebiegu procesów produkcyjnych.



Czyszczenie części maszyn stanowi czasochłonne zadanie dla służb odpowiedzialnych w zakładzie za prace konserwacyjne. Najmniejsze cząsteczki brudu lub odrobina smaru mogą spowodować ogromne problemy. W przemyśle wytwórczym zanieczyszczenia paraliżują proces produkcji, a w warsztacie nieudana naprawa spowodowana zabrudzonymi częściami zamiennymi powoduje niezadowolenie klienta.

Do czyszczenia części maszyn wykorzystuje się zazwyczaj wanny zaopatrzone w specjalny pędzel czyszczący lub też myjki wysokociśnieniowe. Wymagają one jednak aktywnego udziału pracownika obsługującego dane urządzenie. Teraz jednak usługodawca w zakresie tekstyliów, jakim jest firma Mewa, oferuje nowość: myjkę Eco-Matic. Czyści ona części zamienne w sposób automatyczny, podczas gdy pracownik może wykonywać w tym czasie inne zadania. W trakcie procesu czyszczenia z 21 dysz, umieszczonych u góry, na dole i po bokach, aplikowany jest płyn czyszczący pod ciśnieniem wynoszącym do 6 barów i w temperaturze 41oC. Czyszczone elementy umieszczone są w koszu, który w trakcie czyszczenia obraca się stale wokół własnej osi.

Myjka Eco-Matic firmy Mewa może być wykorzystywana do czyszczenia małych elementów, jak też średniej wielkości części do maszyn. Urządzenie skutecznie usuwa również silne zabrudzenia. Zależnie od stopnia zabrudzenia czas czyszczenia może być ustawiony maksymalnie na 30 minut. Tak, jak wszystkie myjki firmy Mewa, również urządzenie Eco-Matic funkcjonuje na bazie płynu czyszczącego nie zawierającego lotnych związki organicznych, co – w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi chemikaliami – stanowi ekologiczną alternatywę i jednocześnie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia osób obsługujących urządzenie.

Nasi klienci bardzo wysoko oceniają niezawodność naszej usługi w zakresie myjek. Teraz mają oni dodatkową opcję w postaci urządzenia Eco-Matic, które wymaga jeszcze mniej obsługi. Jeśli urządzenie zostało zainstalowane i uruchomione w zakładzie produkcyjnym lub warsztacie samochodowym, czyszczenie lub odtłuszczanie części odbywa się w sposób bezpieczny i skuteczny. Nasi pracownicy zadbają o to, by urządzenia funkcjonowały niezawodnie. – mówi Piotr Borowczyk, dyrektor zarządzający MEWA Textil-Service Sp. z o.o.

Zastosowanie myjki Eco-Matic pozwala lepiej wykorzystać czas pracy dla realizacji innych zadań

(zdjęcie: Mewa).

Wszystkie myjki firmy Mewa oferowane są w ramach kompleksowej usługi. Urządzenia są instalowane i uruchamiane bezpośrednio w miejscu użytkowania. Pracownik firmy dokonuje instalacji urządzenia i kończy ją dopiero wtedy, gdy jest urządzenie jest w stu procentach gotowe do pracy. Pracownicy zakładu użytkownika przechodzą szkolenie i są instruowani w zakresie obsługi urządzenia. Kierownictwo zakładu nie musi się martwić o to, czy można korzystać z danej myjki, bowiem – bez względu na to, czy chodzi o myjkę wysokociśnieniową czy też o nowość, jaką jest myjka Eco-Matic – w ramach wygodnego pakietu usług urządzenie jest napełniane płynem czyszczącym i konserwowane w odstępach czasowych ustalonych z pracownikiem firmy Mewa.

W przeciwieństwie do tradycyjnych urządzeń do czyszczenia na zimno – które wykorzystują środki chemiczne, często zawierające substancje lotne stwarzające zagrożenie dla zdrowia – wszystkie myjki firmy Mewa, w tym Eco-Matic, zawierają płyn czyszczący na bazie wody. Nie wymaga on żadnego oznakowania, co oznacza, że nie stwarza zagrożenia pożarowego ani zagrożenia dla zdrowia osób obsługujących. W porównaniu z urządzeniami do czyszczenia na zimno płyn ten może być używany znacznie dłużej, nie tracąc przy tym na jakości. Pozwala to obniżyć koszty, a jednocześnie zastosować znacznie bardziej zrównoważone rozwiązanie w ważnym etapie procesu.

W myjce Eco-Matic wykorzystywany jest płyn zawierający środki odtłuszczające oraz mikroorganizmy. Mikroorganizmy w naturalny sposób rozkładają tłuszcze i oleje. Wydajność czyszczenia w oparciu o to ekologiczne rozwiązanie jest doskonała, niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie tłuszczów, pozostałości oleju, soli, pyłów czy wiórów.

Myjka Eco-Matic stanowi zrównoważone rozwiązanie w zakresie codziennego czyszczenia części maszyn, które jest zarazem przyjazne dla osób obsługujących maszynę. Zalety są oczywiste: dzięki zautomatyzowanemu procesowi czyszczenia pracownicy mają więcej czasu na inne zadania, a skuteczne czyszczenie zapobiega zakłóceniom w utrzymaniu ruchu.