Już jutro w Łodzi startuje największy zlot samochodów elektrycznych w Polsce Kilkaset elektrycznych pojazdów przejedzie 10 września br. (sobota) ulicami Łodzi. Zlot EV Klub Polska będzie wstępem do trzydniowego Kongresu Nowej Mobilności 2022, który rozpocznie się już 12 września (poniedziałek) w EC1 Łódź – Miasto Kultury. W sobotnie popołudnie odbędzie się także Manufaktura Elektromobilności.

Zbiórka uczestników zlotu zaplanowana została na godz. 11 na ul. Piotrkowskiej. O godz. 12

kawalkada samochodów ustawiona w dwóch kolumnach wystartuje i przejedzie ulicami: Mickiewicza, Włókniarzy, Drewnowską, Zachodnią oraz Ogrodową w kierunku mety, czyli Rynku Manufaktury. Tam nastąpi finał zlotu połączony z serią dodatkowych, atrakcyjnych, wydarzeń tematycznych.Oficjalnego przywitania i otwarcia zlotu dokona Adam Wieczorek, Wiceprezydent Łodzi.

W ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat flota samochodów z napędem elektrycznym w Polsce powiększyła się niemal czterokrotnie. Zlot będzie odzwierciedleniem rosnącej popularności elektromobilności nad Wisłą. W sobotę spodziewamy się rekordowej liczby uczestników. Warto podkreślić, że EV Klub Polska liczy już niemal 5 tysięcy użytkowników. Nasi członkowie mogą liczyć na szereg korzyści, w tym np. zniżki na stacjach ładowania wybranych operatorów czy darmowe autostrady – komentuje Łukasz Lewandowski, Prezes Fundacji EV Klub Polska.

W tym roku, do zlotu dołączą także uczestnicy rajdu samochodów elektrycznych, który w sobotę rano wyruszy z Gliwic do Łodzi. EV biorące udział w rajdzie wezmą udział w paradzie, a następnie ruszą w trasę powrotną.

Nasz rajd – test autostradowy – to sprawdzian dla samochodów elektrycznych, które w trzech kategoriach, w zależności od pojemności akumulatora trakcyjnego będą rywalizowały o miano najbardziej wszechstronnego. Oceniane będą zarówno czasy przejazdu, jak i ilość zużytej energii. W rajdzie wystartuje 21 samochodów, a wśród kierowców zobaczymy wiele znanych nazwisk ze świata motoryzacji . – komentuje Wojciech Majewski, dziennikarz oraz organizator rajdu.

Meta największego w Polsce zlotu pojazdów elektrycznych w Łodzi będzie także preludium dla kolejnych imprez tematycznych. O godz. 13.00 zostanie otwarta Manufaktura Elektromobilności, w ramach której przewidziano dla gości wystawę oraz prezentacje najnowszych modeli pojazdów elektrycznych oferowanych na naszym rynku. Ponadto organizatorzy zlotu przewidzieli szereg spotkań i prelekcji na temat wielu zagadnień związanych z elektromobilnością z udziałem znamienitych gości. Arkady Fiedler, Mateusz Mackowski oraz Krzysztof Góra podzielą się swoimi doświadczeniami z wypraw samochodami elektrycznymi do Afryki, Grecji czy Gruzji.

O godz. 13.50 rynkowi praktycy – Bartosz Jeziorański (EV Rapair Garage), Paweł Adamski i Marcin Piórkowski zmierzą się z pytaniami dotyczącymi awaryjności pojazdów elektrycznych oraz kosztami serwisu „elektryka”. 60 minut później, użytkownicy BEV: Marta Zych, Adam Dutkowski, Bogdan Bugajski opowiedzą o tym, jak na co dzień się żyje z autem elektrycznym w Polsce, a o godzinie 15:00, Grażyna i Bart, Michał Radziszewski, Rafał Modzelewski zdradzą, jak wyglądają wakacyjne podróże autami elektrycznymi na przykładzie wyjazdów do Chorwacji, Włoch czy Hiszpanii. Równo o 15:40 nt. potencjału i barier w rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Polsce opowiedzą eksperci ds. e-mobility: Bartłomiej Derski, Grzegorz Sońta, Norbert Cala oraz Łukasz Lewandowski. Zwieńczeniem praktycznych prelekcji będzie panel zatytułowany „Edukacja w elektromobilności – jak to robić skutecznie?”, Pawła Noculaka, Rafała Modzelewskiego, Marka Wenty oraz Kamila Pyclika, który wystartuje o godz. 16.25. Na godz. 17.00 przewidziano zakończenie zlotu.

By wziąć udział w wydarzeniu wystarczy zarejestrować się na stronie https://evklub.systemcoffee.pl .

–

Dowiedz się więcej: www.EVKlub.pl

Kontakt

Łukasz Lewandowski, Koordynator EV Klub Polska

e-mail: lukasz.lewandowski@evklub.pl tel.: +48 736 846 632

Maciej Gis, Kierownik Biura Komunikacji PSPA

e-mail: Maciej.gis@pspa.com.pl tel.: +48 606 740 3