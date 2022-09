NOWOŚCI W OFERCIE FIRMY APP

W ofercie firmy APP pojawiły się dwa nowe podkłady akrylowe z serii APP AcrylFiller Multi. Do dyspozycji mamy akrylowy podkład wypełniający APPAcrylFiller Multi Sanding oraz podkład do pracy mokro na mokro APP AcrylFiller Multi Wet on Wet.

APP AcrylFiller Multi Sanding to nieodzowna część składowa każdego systemu lakierniczego . Jest przeznaczony do pracy ze szlifowaniem. Można go stosować w połączeniu ze wszystkimi utwardzaczami z linii APP AcrylFiller Multi oraz rozcieńczalnikami APP Acryl Verdunnung. Charakteryzuje się bardzo dobrym czasem schnięcia oraz łatwą obróbką. Dodatek rozcieńczalnika pozwala regulować lepkość natryskową produktu zgodnie z potrzebami wynikającymi z charakteru naprawy. App AcrylFiller Multi Sanding dostępny jest w trzech podstawowych kolorach: szarym, czarnym i białym. Odpowiednie proporcje mieszania kolorów umożliwiają uzyskanie dużej liczby odcieni szarości. Zastosowanie odpowiedniego zabarwienia podkładu zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych oraz poprawia siłę krycia. Dzięki zastosowaniu szarości widmowych możemy dostosować podłoże do dowolnego koloru powłoki lakierniczej.

Główne zalety i korzyści APP AcrylFiller Multi Sanding:

Zalety

– Krótki czas schnięcia.

– Bardzo dobra rozlewność.

– Duża szczelność powłoki suchej.

– Uniwersalne zastosowanie do napraw ze szpachlowaniem oraz na zagruntowane nowe blachy karoseryjne.

– Możliwość uzyskania palety szarości widmowych.

Korzyści

– Możliwość szlifowania na sucho po 3 godzinach w +20 stopniach celcjusza.

-Oszczędność czasu i materiału.

– Możliwość pokrywania lakierami wodorozcieńczalnymi i organicznymi (konwencjonalnymi).

– Ograniczenie stanów magazynowych.

– Zredukowanie ryzyka popełnienia błędu. Zwiększenie efektywności warsztatu.

– Mniejsze zużycie lakierów bazowych i nawierzchniowych.

Kolejnym produktem z rodziny APP AcrylFiller jest dwuskładnikowy akryl do pracy mokro na mokro.

APP AcrylFiller Multi Wet on Wet jest niezbędnym produktem w każdym warsztacie lakierniczym. Przeznaczony do pracy w systemie mokro na mokro, dzięki czemu pozwala zaoszczędzić dużo czasu podczas lakierowania nowych elementów.

Można go stosować ze wszystkimi utwardzaczami z linii APP AcrylFiller Multi oraz rozcieńczalnikami APP Acrel Verdunnung. Po naniesieniu i odparowaniu posiada bardzo gładką powierzchnię. Zapewnia stabilne podłoże pod nanoszone lakiery nawierzchniowe, nie zmienia struktury oraz nie powoduje utraty połysku lakieru bezbarwnego. App AcrylFiller Wet on Wet jest dostępny w kolorze szarym i ciemnoszarym. Może być stosowany pod wodorozcieńczalne i organiczne (konwecjonalne) lakiery bazowe oraz nawierzchniowe lakiety akrylowe

Główne zalety i korzyści APP AcrylFiller Multi Wet on Wet:

Zalety

– Krótki czas schnięcia.

– Bardzo dobra rozlewność.

– Gładka powierzchnia i stabilna powłoka.

– Duża szczelność powłoki.

– Możliwość uzyskania kilku szarości.

Korzyści

– Możliwość pokrywania po 20-30 minutach w +20 stopniach celcjusza.

– Oszczędność czasu i materiału.

– Nie powoduje zmianyfaktury lakierów nawierzchniowych

– Możliwość pokrywania lakierami wodorozcieńczalnymi i organicznymi (konwencjonalnymi).

– Ograniczenie stanów magazynowych.

– Zredukowanie ryzyka popełnienia błędu. Zwiększenie efektywności warsztatu.

– Mniejsze zużycie lakierów bazowych i nawierzchniowych.