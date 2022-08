W lipcu i czerwcu 2022 roku na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono następujące kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

21.07.2022 Samochody marki Peugeot, modele: 308, 3008 i 5008

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot, modele: 308, 3008 i 5008 filtr cząstek stałych (DPF) może być podatny na pęknięcie spowodowane nieoczekiwanym przegrzaniem.

21.07.2022 Samochody Opel Vivaro C oraz Zafira Life

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki OPEL, modele: Opel Vivaro C oraz Zafira Life RM 2022, wyprodukowanych we Francji, wiązka przewodów wysokiego napięcia może nie być zgodna ze specyfikacją, co może prowadzić do wzrostu temperatury i ewentualnego przepalenia styków wewnątrz złącza i skutkować pożarem.

21.07.2022 Samochody Opel Vivaro C oraz Zafira Life

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki OPEL, modele: Opel Vivaro C oraz Zafira Life RM 2021, wyprodukowanych we Francji i Anglii, układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) może nie nagrzewać się zgodnie z wymaganiami, co może skutkować awarią systemu kontroli emisji spalin i powodować przekroczenie dopuszczalnych normami wartości emisji.

20.07.2022Samochody marki OPEL Grandland X

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki OPEL Grandland X RM 2018, 2019, 2020, wyprodukowane we Francji, mogły zostać wyposażone w filtr cząstek stałych (DPF), podatny na potencjalne pęknięcia w wyniku nieoczekiwanego przegrzania filtra DPF. W przypadku awarii istnieje ryzyko przekroczenia limitu emisji cząstek stałych.

20.07.2022 Samochody marki OPEL Grandland X

20.07.2022 Samochody marki OPEL Grandland X

20.07.2022 Samochody marki Citroën C4 Spacetourer oraz DS7 Crossback

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën C4 Spacetourer oraz DS7 Crossback filtr cząstek stałych (DPF) może być podatny na pęknięcie spowodowane nieoczekiwanym przegrzaniem.

23.06.2022 Samochody marki Toyota bZ4X

Przedsiębiorca Toyota Central Europe sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota bZ4X, wyprodukowanych w Japonii od 31.03. do 15.06.2022 r., po krótkiej eksploatacji (przy niskim przebiegu) może dojść do sytuacji, gdy wszystkie śruby mocujące koło mogą ulec poluzowaniu do pozycji, w której możliwe jest odłączenie się koła od pojazdu, co może skutkować utratą kontroli nad pojazdem, zwiększając ryzyko wystąpienia kolizji.

20.06.2022 Samochody marki Mercedes

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes ML, GL (BR 164) oraz Klasa R (BR 251), wyprodukowanych od 14.01.2004 r. do 31.08.2015 r., działanie serwa hamulcowego może ulec pogorszeniu wskutek zaawansowanej korozji na złączach obudowy. Po dłuższej eksploatacji pojazdu i w połączeniu z kontaktem z dużą ilością wody korozja ta może spowodować nieszczelność serwa hamulcowego, powodując ograniczenie wzmocnienia siły hamowania.

13.06.2022 Samochody marki KIA EV6

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA EV6, modele lat 2021 – 2022 (kod modelowy CV) wyprodukowane w Korei Południowej od 17 lipca 2021 r. do 2 maja 2022 r., wahania napięcia mogą wpływać na sygnał sterujący z jednostki sterującej SCU do siłownika zapadki parkowania, gdy pojazd jest wyłączony i znajduje się w pozycji zaparkowanej (P). Może to spowodować czasowe wyłączenie mechanizmu parkowania, potencjalnie powodując ryzyko stoczenia się pojazdu.

08.06.2022 Samochody marki Mercedes Klasy V/Vito

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Klasy V/Vito (Typ 447), wyprodukowanych w Hiszpanii, w sterowanej podciśnieniem pompie wodnej może wystąpić nieszczelność pomiędzy obwodem płynu chłodzącego i obwodem podciśnienia. W takim przypadku do obiegu podciśnienia może dostać się płyn chłodzący. Jeżeli elektryczne zawory przełączające zostaną napełnione płynem chłodzącym może dojść do wzrostu temperatury elementu wskutek reakcji elektrochemicznej i pożaru.

07.06.2022 Samochody marki Hyundai SANTA FE

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai SANTA FE (TM HEV), wyprodukowanych w Korei Południowej od 18 października 2021 r. do 6 grudnia 2021 r., niezbędne jest przeprowadzenie wymiany zestawu wskaźników i kodowania wersji wariantu pojazdu.

07.06.2022 Samochody marki Hyundai i30

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai i30 (PDe), wyprodukowanych w Republice Czeskiej od 25 maja 2020 r. do 6 października 2020 r., niezbędna jest wymiana potencjalnie wadliwego kompletnego pasa bezpieczeństwa fotela prawego przedniego.

02.06.2022 Samochody marki Mercedes Typ 167

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Typ 167(GLE, GLS), wyprodukowanych w okresie 17.10.2018 r. – 21.11.2021 r., złącze śrubowe punktu uziemienia 48 V pod fotelem pasażera może być wykonane ze zbyt niskim momentem obrotowym. W takim przypadku końcówka kablowa przewodu masowego może nie być zamocowana prawidłowo. Wskutek tego w tym miejscu połączenia może się zwiększać elektryczna rezystancja przewodzenia, co może prowadzić do wzrostu temperatury w tym obszarze i zwiększać ryzyko pożaru.

02.06.2022 Samochody marki Mercedes Klasy C

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Klasy C (BR 206), wyprodukowanych w okresie 01.10. – 30.11.2021 r., czujnik elastycznego przewodu do sterowania aktywną pokrywą komory silnika mógł zostać zamontowany niezgodnie ze specyfikacją. W razie wypadku aktywna pokrywa komory silnika może zostać podniesiona w celu ochrony pieszych zbyt późno lub wcale. Zwiększa to ryzyko obrażeń.3