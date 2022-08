Interfejs diagnostyczny LOOQER – nowe urządzenie dla warsztatów samochodowych

Wraz z rozwojem technologii, które są systematycznie wdrażane przez producentów samochodów, rośnie zapotrzebowanie warsztatów na interfejsy diagnostyczne pozwalające na skuteczną identyfikację problemów w nowych modelach pojazdów. Odpowiedzią na ich potrzeby jest LOOQER – innowacyjne urządzenie od Würth Polska, dzięki któremu profesjonaliści szukający sprzętu wysokiej jakości, będą mogli oferować najlepsze na rynku usługi.

LOOQER to interfejs diagnostyczny, który pozwala nieautoryzowanym warsztatom na wykorzystanie oprogramowania i dokumentacji dostępnych na serwerach producentów samochodów. Przy większości modeli aut nie są przy tym potrzebne dodatkowe logowanie ani opłaty. Sprzęt ten jest kompatybilny z Pass-Thru J2534, dzięki czemu można używać go z oprogramowaniem diagnostycznym OE. To najmniejsze na rynku urządzenie tego typu wyposażone w wewnętrzną pamięć, DoIP i funkcję flight recorder.

Wiele marek samochodów i technologie, które dopiero się pojawią

LOOQER można wykorzystać do wszystkich dostępnych na polskim rynku marek samochodów. Dodatkowo warsztaty zajmujące się samochodami Volvo, Jaguar i Land Rover na pewno docenią oferowaną przez urządzenie możliwość diagnostyki aut tych marek przez protokół internetowy (ISO 13400-2).

Korzystanie z interfejsu diagnostycznego często jest nieodłączną częścią identyfikacji przyczyny problemów w pojeździe. Warto zatem postawić na sprzęt, który posłuży przez długie lata i będzie nadążał za zmianami. Tak jest właśnie z LOOQEREM, w którym CAN-FD umożliwia szybką komunikację z magistralą CAN, dzięki czemu urządzenie będzie współpracowało z technologiami, które w przyszłości pojawią się na rynku.

Do wyposażenia interfejsu należy również moduł Bluetooth i Wi-Fi, dający możliwość błyskawicznej i wygodnej komunikacji bezprzewodowej. Z kolei pamięć wewnętrzna pozwala na mobilną rejestrację danych bez żadnych dodatkowych urządzeń zewnętrznych. Zaletą interfejsu LOOQER jest też to, że może być stosowany jako mały klucz diagnostyczny wpinany bezpośrednio do komputera lub za pomocą przewodu OBD z 16-pinowym gniazdem.

Więcej informacji na temat urządzenia można uzyskać za pośrednictwem sklepów stacjonarnych Würth Polska, firmowego Centrum Obsługi Klienta oraz u przedstawicieli handlowych i doradców działu diagnostyki samochodowej WOW!