MEWA NAGRODZONA ZA JAKOŚĆ CZYŚCIW WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Posted by: ASM in News 14 stycznia 2026

Najnowsze wyróżnienie „Najwyższa Jakość Quality International“ w kategorii „Produkt“  bardzo nas cieszy i jest dla nas ogromnym zaszczytem. Tytuł ten przyznano firmie Mewa w ramach konkursu organizowanego przez Forum Biznesu.


Konkurs zorganizowany przez redakcję „Forum Biznesu“ wspierany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedrę Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polski Komitet Normalizacyjny. Działania firmy Mewa w zakresie wdrażania i promowania jakości oferowanych czyściw zostały wysoko ocenione i nagrodzone przez niezależne jury ekspertów. To wyróżnienie otrzymały tylko firmy, które opracowały najwyższe standardy i które gwarantują klientom oraz konsumentom dostarczanie produktów lub usług na najwyższym poziomie.

Firma Mewa otrzymała certyfikat QI oraz znak QI – uznany na całym świecie symbol potwierdzający spójną strategię jakościową firmy. Dzięki temu Mewa stała się członkiem Quality Leaders Club.

Mewa otrzymała certyfikat QI oraz znak QI w uznaniu za wysoką jakość czyściw wielokrotnego użytku (zdjęcie: Mewa).

Wyróżnienie odebrał z rąk Anny Biszkowieckiej, redaktor naczelnej Forum Biznesu, Piotr Borowczyk, dyrektor zarządzający MEWA Textil-Service Sp. z o.o., podczas Gali Finałowej Europejskiego Forum Biznesu.

Logo Mewa
Grupa Przedsiębiorstw Mewa z siedzibą w Wiesbaden jest jednym z wiodących europejskich dostawców oferujących kompleksowy serwis tekstyliów przemysłowych. Głównymi elementami oferty są czyściwa wielokrotnego użytku, a także odzież robocza i ochronna dla przemysłu, rzemiosła,  gastronomii oraz służby zdrowia. Usługa B2B obejmuje konsultacje, dostawę, pielęgnację i naprawę oraz wymianę tekstyliów zgodnie z certyfikowanymi standardami jakości, higieny i bezpieczeństwa.
W Europie odzież roboczą firmy Mewa nosi ponad 1,1 mln pracowników, a około 3,1 mln osób używa czyściw wielokrotnego użytku do czyszczenia maszyn i urządzeń.
Mewa jest firmą rodzinną, posiada w Europie 53 lokalizacje, zatrudnia ponad 6000 pracowników, zaopatruje ponad 200 000 klientów. W 2024 roku obroty firmy wyniosły 937,9 mln euro.
 
 
Firma Mewa została założona w 1908 roku i jest pionierem w obszarze zrównoważonych usług tekstylnych. Strategia firmy jest konsekwentnie zorientowana na zrównoważony

