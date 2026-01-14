MEWA NAGRODZONA ZA JAKOŚĆ CZYŚCIW WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Najnowsze wyróżnienie „Najwyższa Jakość Quality International“ w kategorii „Produkt“ bardzo nas cieszy i jest dla nas ogromnym zaszczytem. Tytuł ten przyznano firmie Mewa w ramach konkursu organizowanego przez Forum Biznesu.



Konkurs zorganizowany przez redakcję „Forum Biznesu“ wspierany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedrę Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polski Komitet Normalizacyjny. Działania firmy Mewa w zakresie wdrażania i promowania jakości oferowanych czyściw zostały wysoko ocenione i nagrodzone przez niezależne jury ekspertów. To wyróżnienie otrzymały tylko firmy, które opracowały najwyższe standardy i które gwarantują klientom oraz konsumentom dostarczanie produktów lub usług na najwyższym poziomie.

Firma Mewa otrzymała certyfikat QI oraz znak QI – uznany na całym świecie symbol potwierdzający spójną strategię jakościową firmy. Dzięki temu Mewa stała się członkiem Quality Leaders Club.

Mewa otrzymała certyfikat QI oraz znak QI w uznaniu za wysoką jakość czyściw wielokrotnego użytku (zdjęcie: Mewa).

Wyróżnienie odebrał z rąk Anny Biszkowieckiej, redaktor naczelnej Forum Biznesu, Piotr Borowczyk, dyrektor zarządzający MEWA Textil-Service Sp. z o.o., podczas Gali Finałowej Europejskiego Forum Biznesu.