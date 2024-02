UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 1/2024

W styczniu na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jeep Avenger BEV, wyprodukowanych w Polsce, wyposażonych w opcję E-call, urządzenie może komunikować się z kierowcą wyłącznie w języku francuskim, dopóki pomoc nie odpowie na wezwanie.

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Fiat Doblo, indeks nośności opon może być niższy niż deklarowane obciążenie osi tylnej. Może to skutkować przekroczeniem dopuszczalnego obciążenia opon i ich uszkodzenia oraz prowadzić do trudności w prowadzeniu pojazdu w przypadku przeciążenia.

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volvo XC40 z roku modelowego 2024, może dojść do utraty funkcji lewego tylnego kierunkowskazu. W przypadku wystąpienia tej usterki, na wyświetlaczu kierowcy zostanie wyświetlone ostrzeżenie, można czasowo wyeliminować problem, wyłączając i ponownie włączając kierunkowskaz.

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Chevrolet Spark MY 2010 – 2015, wyprodukowanych w Korei Południowej, dźwignia dodatkowego zatrzasku pokrywy komory silnika może przedwcześnie skorodować na czopie. W przypadku dużej korozji dodatkowy zatrzask zaczepu może zablokować się w niewłaściwym położeniu i nie zatrzasnąć się prawidłowo. W skrajnym przypadku pokrywa komory silnika pojazdu może się niespodziewanie otworzyć w trakcie jazdy powodując ryzyko kolizji.

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën, modele: C4 i C4X, wyprodukowanych w Hiszpanii, wyposażonych w opcję E-call, może wystąpić brak działania mikrofonu w trybie back-up. W skrajnym przypadku stan ten może spowodować, że pomoc drogowa nie będzie słyszała użytkownika podczas połączenia alarmowego.

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Fiat Doblo, wyprodukowanych w Polsce, oprogramowanie ECU (Engine Control Unit) może być niezgodne ze specyfikacją. W niektórych przypadkach może to prowadzić do nieprawidłowego wykrywania zużycia mocznika i/lub do wydajności OBD (systemu diagnostyki pokładowej) w celu monitorowania docelowego poziomu emisji NOx. Może to prowadzić do ryzyka niezgodności z wymogami w zakresie emisji spalin.

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Honda ZR-V, rok modelowy 2023, wyprodukowanych od 06.04. do 11.09.2023 r. w Chinach, zagłówek siedzenia może wygiąć się do przodu i uniemożliwić ochronę pasażerów oraz spowodować ryzyko wystąpienia obrażeń.