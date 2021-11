NARZĘDZIA I AKCESORIA PNEUMATYCZNE

Narzędzia pneumatyczne stanowią doskonałą alternatywę dla elektrycznych, ale również są zdecydowanie bardziej efektywne: mają większą moc i mniejszą wagę.

Pistolet do pompowania

Pistolet do pompowania kół to urządzenie, które doskonale sprawdza się we wszelkiego rodzaju warsztatach, które specjalizują się w wulkanizacji kół oraz mechanice pojazdowej. Pistolety do pompowania kół to narzędzia specjalistyczne. Ich zadaniem jest umożliwienia łatwego uzupełnianie powietrza w ogumieniu i kontrolowanie jego ciśnienia, tak aby było one zgodne z wartościami zalecanymi przez producenta.

gumowa osłona zabezpiecza manometr przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym

szczelnie osadzona szybka gwarantuje szczelność układu pomiarowego

duży manometr z czytelną podziałką, ułatwia odczytywanie wartości pomiarów

ergonomiczny zawór, pozwalający precyzyjne dawkowanie ilości pompowanego powietrza

dostarczana w zestawie szybkozłączka 1/4″

optymalnej długości, elastyczny wąż pozwala wydajnie pompować w trudnodostępnych miejscach

wyprofilowana rękojeść sprawia, że pistolet idealnie leży w dłoni, charakterystyczne żebrowania umożliwiają pewny chwyt nawet w grubych rękawicach warsztatowych.

kształt rękojeści spustowej eliminuje ryzyko przypadkowego przyciśnięcia dłoni.

budowa i parametry techniczne pozwalają na wykorzystanie pistoletu w serwisach wulkanizacyjnych i warsztatach mechanicznych.

Pistolet do przedmuchiwania

Pistolety do przedmuchiwania mogą być wykorzystywane do oczyszczania strumieniem sprężonego powietrza m.in zabrudzonych powierzchni przez wszelkiego rodzaju cząsteczki stałe oraz ciecze. Dzięki zastosowaniu dysz o rożnych rodzajach długości, możliwe jest używanie pistoletów w różnych trudno dostępnych miejscach.

Pistolet do mycia, ropowania

Pistolet do mycia służy do oczyszczania za pomocą strumienia sprężonego powietrza i substancji czyszczącej. Dzięki wyposażeniu w zbiornik oraz długą dyszę, pistolet pozwala na czyszczenie nawet w trudno dostępnych miejscach. Tego typu pistolety są przydatne w wielu pracach, między innymi konserwacji, czyszczeniu czy pracach blacharskich.

Pistolety lakiernicze

Pistolety lakiernicze to urządzenia, dzięki którym malowanie odbywa się szybciej, powłoka jest równiejsza, a samo nanoszenie farb nie wymaga dużego doświadczenia.

Jak działa pistolet lakierniczy?

Pistolety lakiernicze w przeciwieństwie do puszek z farbą w sprayu mają tę zaletę, że mogą być używane wielokrotnie, a dzięki podłączeniu do kompresora osiągają dużo większą wydajność. Obrazowo zasada działania pistoletu lakierniczego jest zbliżona działania klasycznego aerozolu. Z tą różnicą, że mamy do dyspozycji nieograniczony zasób powietrza, które pod ciśnieniem podawane jest z kompresora i wprawia w ruch powłokę lakierniczą znajdującą się w zbiorniku. Pod ciśnieniem wydostaje się ona przez specjalną dyszę. Dzięki jej specyficznej konstrukcji lakier jest rozpylany w postaci bardzo drobnych kropel. Na malowanej powłoce osadza się równomierna i cienka jego warstwa.

Jak dobrać pistolet lakierniczy?

Podstawowy podział funkcjonalny pistoletów lakierniczych obejmuje:

Pistolet lakierniczy HP (wysokociśnieniowy) – najstarsza z dostępnych technologii lakierowania ciśnieniowego. Przez niewielki otwór wytryskiwana jest niewielka ilość lakieru pod dużym ciśnieniem tzw. miotła. Pistolety HP mają duże rozpylanie czynnika malarskiego, co powoduje znaczące zużycie jego zużycie.

Pistolet lakierniczy HVLP (niskociśnieniowy) – posiada więcej otworów w dyszy od HP, dzięki czemu spada ciśnienie, ale rośnie ilość emitowanej na obiekt farby. Do zalet pistoletu HVLP zalicza się oszczędność farby, ale taki pistolet lakierniczy potrzebuje mocniejszego kompresora.

Pistolet lakierniczy LVLP (niskociśnieniowy z niskim zużyciem materiału) – rodzaj pistoletu, który łączy w sobie zalety pistolu HP i HVLP tzn. pracują pod niskim ciśnieniem, przy małym zużyciu sprężonego powietrza oraz gwarantują niewielkie straty farby lakierniczej. Pistolet lakierniczy LVLP to najnowocześniejsze narzędzie dla lakiernika.

Pistolet należy dobrać tak, aby była możliwa efektywna praca przy posiadanym komplecie sprężarka-zbiornik. Mniejsze zbiorniki w połączeniu z wydajnymi kompresorami pozwalają na zastosowanie pistoletu wysokociśnieniowego, natomiast do obsługi pistoletu typu HVLP potrzeba przede wszystkim bardzo pojemnego zbiornika.

Dolny czy górny zbiornik w pistolecie lakierniczym?

Różnicą, która w budowie pistoletów lakierniczych jest najwyraźniejsza, jest lokalizacja zbiornika na lakier. Może on być zainstalowany u dołu pistoletu lub na górze. Efektem zmiany lokalizacji zbiornika jest niewiele, ale za to dość istotnych zmian w funkcjonalności.

Zbiornik dolny

Przeważnie zbiornik o większej pojemności (do 1000 ml), nadający się do malowania dużych powierzchni

Konieczność użycia dużego ciśnienia (lakier należy „wypchnąć” ze zbiornika)

Przy dużych zbiornikach ułożenie dolne jest wygodniejsze

Zbiornik górny

Zbiorniki mniejsze od dolnych, szczególnie polecane do malowania detali

Możliwość pracy z niższym ciemnieniem (lakier spływa w kierunku dyszy grawitacyjnie)

Mały zbiornik zamocowany na górze nie obniża ergonomii pistoletu

Jaką dyszę dobrać?

W przypadku lakierowania samochodów i części metalowych:

W technice niskociśnieniowej: W technice wysokociśnieniowej: lakiery bezbarwne: 1,3 – 1,5; bazy: 1,3 – 1,4; lakiery uniwersalne: 1,3 – 1,5; wypełniacze: 1,5 lub 1,7 lub 1,9; podkłady: 1,7 lub 1,9. lakiery bezbarwne: 1,2 – 1,4; bazy: 1,2 – 1,4; lakiery uniwersalne: 1,3 – 1,4; wypełniacze: 1,4 lub 1,6 lub 1,8 podkłady: 1,4 lub 1,6

W praktyce, aby odpowiednio dobrać dysze do konkretnego zadania, należy zapoznać się z charakterystyką wybranej powłoki lakierniczej. Większość produktów ma już przygotowane karty charakterystyki nanoszenia, w których producent precyzuje, jaką konfigurację powinien mieć sprzęt lakierniczy. Niedostosowanie się do tych wskazówek może prowadzić do uzyskania nieestetycznego efektu, a w skrajnych przypadkach również do uszkodzenia sprzętu.

CZYSZCZENIE

Pistolet należy czyścić bezpośrednio po zakończeniu malowania, gdyż od tego zależy trwałość i sprawne działanie narzędzia. W pierwszej kolejności wylewamy farbę/lakier znajdującą się w zbiorniku. W jej miejsce wlewamy rozcieńczalnik -na ogół do 1/4 pojemności zbiornika. Rozpylamy rozcieńczalnik do chwili kiedy na zewnątrz pojawi się rozcieńczalnik w takiej formie, kolorze jak wlany wcześniej do zbiornika. W następnym kroku odkręcamy głowicę. Czyścimy ją pędzlem ze szczególnym uwzględnieniem dysz. Po oczyszczeniu wycieramy i osuszamy pistolet. Należy pamiętać aby jako rozcieńczalnika używać zawsze substancji odpowiedniej do rodzaju użytej wcześniej farby. Czyszcząc zatem pistolet po malowaniu farbami emulsyjnych lub innymi produktami na bazie wody – używamy wody. W pozostałych przypadkach używamy rozcieńczalników – takich jak zalecane przez producentów lakierów do ich rozcieńczania. Tego typu informacje zawarte są na opakowaniach farb i lakierów.

Przewody pneumatyczne

Przewody pneumatyczne są powszechnie stosowane w instalacjach i układach pneumatycznych do podłączania ich elementów sterujących i wykonawczych oraz do przesyłania sprężonego powietrza (lub innych gazowych mediów roboczych). Do łączenia przewodów pneumatycznych stosowane są elementy złączne gwintowane wtykowe lub skręcane. W zależności od stopnia skomplikowania układu i sposobu prowadzenia instalacji przyłączeniowej stosuje się przewody pneumatyczne elastyczne lub sztywne.

Wąż spiralny poliuretanowy umożliwia szybkie podłączenie urządzeń pneumatycznych: sprężarek, pistoletów do malowania , pistoletów do pompowania, pistoletów do piaskowania, zginarko – dziurkarek, wyrzynarek, nitownic pneumatycznych, młotków pneumatycznych, kluczy pneumatycznych, szlifierek pneumatycznych, wiertarek, polerek i wielu innych narzędzi wykorzystujących sprężone powietrze.