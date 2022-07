NGK SPARK PLUG ZMIENIA NAZWĘ FIRMY NA NITERRA

Zarząd firmy NGK SPARK PLUG podjął decyzję o zmianie nazwy firmy na Niterra. W przypadku wiodącego na świecie specjalisty w dziedzinie zapłonu i czujników zmiana nazwy odzwierciedla drogę, którą firma obecnie podąża i wejdzie w życie już na początku kwietnia 2023 roku.

Od momentu powstania w 1936 roku firma NGK SPARK PLUG jest synonimem świec zapłonowych i obecnie zajmuje pozycję światowego lidera na tym rynku. Jednak działalność związana z silnikami spalinowymi (ICE) stanowi tylko jedną część z całej jej działalności. Firma osiągnęła również znaczący sukces w takich dziedzinach jak czujniki i ceramika techniczna. Wraz z trwającą transformacją przemysłu motoryzacyjnego, długoterminowy plan zarządzania NGK SPARK PLUG 2030 „NITTOKU BX”, który został zaprezentowany w 2020 roku, określił przyszłą ścieżkę firmy. Strategia koncentruje się na transformacji portfolio produktów w kierunku zrównoważonych środowiskowo obszarów biznesowych takich jak mobilność, medycyna, środowisko i energia oraz komunikacja.

Biorąc pod uwagę zrównoważone cele biznesowe firmy, a także przewidywane odejście od układów napędowych ICE, nazwa „NGK SPARK PLUG” nie opisuje już dokładnie przyszłego kierunku rozwoju firmy jako całości. Szczególnie w Europie i USA obecna nazwa może być kojarzona przede wszystkim z segmentem ICE, co nie do końca uwzględnia pozytywny wkład firmy w ochronę. Nowa angielska nazwa grupy „Niterra” – jest słowem łączącym łacińskie słowa „niteo” oznaczające „błyszczeć” i „terra” – ziemia. Nazwa wyraża wizję firmy, która nie tylko przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, ale i jest to cel sformułowany w wizji firmy na 2040 rok. „Niterra” stanie się ogólną nazwą, a kultowe marki – NGK i NTK – będą nadal istnieć w poszczególnych działach firmy.