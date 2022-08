Pasowanie na fachowca

Oczywiście tylko w przenośni – ale to, że możemy mieć swoje narzędzia przy sobie to spora wygoda i element niezbędny w codziennej pracy mechaników, monterów, czy instalatorów – ale nie tylko ich. Przy pasie narzędziowym znajdzie się cała kolekcja narzędzi, które będą potrzebne w ciągu całego dnia pracy.

Pas, do którego troczono narzędzia to jeden z najwcześniejszych historycznie sposobów ich transportu i ochrony przed zgubieniem/kradzieżą. Teraz oczywiście nie musimy ich troczyć do pasa za każdym razem, bo wymyślono już setki sposobów na to jak bezpiecznie przenosić i magazynować narzędzia. Nie wszędzie jednak możemy ze sobą wziąć skrzynkę z narzędziami – są obszary i lokalizacje, w których nie bardzo jest na to miejsce lub po prostu – staje się to zwyczajnie niewygodne.

Miejsce pracy definiuje potrzebę – jeśli jesteśmy w kanale warsztatu mechanicznego lub wysoko na słupie elektrycznym/ telefonicznym, a nie dysponujemy zwyżką z koszem, to lepiej mieć pełne instrumentarium przy sobie i na wyciągniecie ręki. Inaczej czeka nas żmudne wędrowanie góra/ dół po każdy najmniejszy element naszego instrumentarium , który właśnie by się nam przydał. Pas i najpotrzebniejsze narzędzia w nim znacznie skraca tego typu dylematy logistyczne – sięgasz do pasa i masz!

Podobnie w przypadku mechaników, którzy pracują często poza warsztatem – np. w pomocy drogowej lub przy serwisowaniu pojazdów specjalistycznych – w kopalniach i na budowach.

Co nam pasuje?

Pasuje nam wygoda, łatwość operowania narzędziami troczonymi do pasa oraz jego funkcjonalna estetyka. Pas składa się oczywiście z opaski i kolejnych sakw/kieszeni, które sama opaska łączy i podtrzymuje. Opaska powinna być solidna i szeroka, by ciężar zawieszonych u pasa narzędzi nie dawał się nam we znaki – czytaj: zwyczajnie nie pił nas w pasie. Dlatego dobre pasy narzędziowe to pasy podwójne. Szeroka, podwójna opaska stanowi stabilną bazę dla zawieszonych na niej kieszeni, a w tych kieszeniach cały nasz zawodowy skarbiec.

Wygodę masz w kieszeni

Kieszeń robocza jest kieszenią tylko z nazwy – ma bowiem mnóstwo dodatkowych pasków, pętli, troczków, przewleczek i wzmocnień, które w zwykłych kieszeniach nie są spotykane. Wszystko po to by przy naszym pasie monterskim/roboczym można było umocować zarówno drobne przedmioty (bity, śrubki, nakrętki, końcówki) ja i większe narzędzia typu młotki, klucze, grzechotki, cęgi, zaciskarki, nitownice, latarki, noże, wkrętaki, miary itd.

Nowoczesne kieszenie są przystosowane również do transportu elektronarzędzi – tym przypominają bardziej pistoletowe kabury niż kieszenie i taka w rzeczywistości pełnia funkcję. Taka kabura ma również miejsce na wiertła i amunicję specjalną, czyli dodatkowe akumulatory.

W ofercie marki PROLINE znajduje się mnóstwo produktów, z których można łatwo skompletować solidny i uniwersalny pas monterski/narzędziowy. Znajdziemy też gotowe zestawy, które od razu stanowią całościowe rozwiązanie dla każdego montera/instalatora i inie tylko.

PROLINE:

