GOODYEAR ROZSZERZA LINIĘ OPON CAŁOROCZNYCH VECTOR 4SEASONS GEN-3

Goodyear kontynuuje rozwój swojej flagowej linii opon całorocznych Vector 4Seasons Gen-3 rozszerzając ją o 29 nowych pozycji asortymentowych, z czego 17 to opony na obręcze 19-calowe i większe. Opona została zoptymalizowana pod kątem wymagań najnowszych pojazdów, takich jak Audi SQ8 e-tron, Ford Explorer oraz BMW X3, a dzięki niskim oporom toczenia i obniżonemu poziomowi hałasu może być z powodzeniem stosowana także w autach elektrycznych, takich jak Volkswagen ID.Buzz i ID.7. Część nowych rozmiarów została wyposażona w innowacyjne technologie Goodyear SealTech i SoundComfort.

Goodyear SealTech to technologia, która automatycznie uszczelnia przebicia bieżnika opony o średnicy do 5 mm, natomiast technologia SoundComfort może zmniejszyć poziom hałasu w kabinie nawet o 50% [1], dzięki poduszce dźwiękowej wypełniającej wnętrze opony, co jest szczególnie ważne w przypadku pojazdów elektrycznych.



Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 zapewnia wysokie osiągi zarówno latem, jak i zimą – jej zimowe właściwości potwierdza europejski certyfikat 3PMSF. Technologia zastosowana w oponie zapewnia wysoką przyczepność na mokrej, ośnieżonej i oblodzonej nawierzchni dzięki nowoczesnemu wzorowi bieżnika. Z kolei specjalna mieszanka gumowa zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur, co przekłada się również na optymalne osiągi na suchej nawierzchni.

Skuteczność Goodyear Vector 4Seasons na drodze potwierdzają zwycięstwa w testach renomowanych magazynów motoryzacyjnych, jak na przykład Auto Bild, który porównał szeroką gamę modeli całorocznych dostępnych na rynku [2].



Nasza najbardziej zaawansowana opona całoroczna, wyposażona w najnowocześniejsze technologie, znacząco przyczyniła się do popularyzacji opon całorocznych w Europie. Szeroka gama dostępnych rozmiarów świadczy o tym, że Goodyear jest liderem w innowacjach oponiarskich. Rozszerzenie oferty pozwoli naszym partnerom oferować opony Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 większej liczbie klientów z różnorodnymi pojazdami, zapewniając wydajność i wygodę, których poszukują. – powiedziała Sonia Leneveu, dyrektor marketingu Goodyear ds. opon osobowych w Europie.

***

[1] W zależności od typu pojazdu, jego prędkości i nawierzchni drogi. Na podstawie wewnętrznych pomiarów drogowych pojazdu, testowanych w lutym 2018 r., styczniu 2018 r., listopadzie 2017 r. i październiku 2011 r. przez inżynierów Goodyeara w Luksemburgu. Rozmiar opony: 225/55R17. Samochody testowe: VW Passat Alltrack i Ford Kuga oraz opona 255/45R18 w Audi A7. [2] Auto Bild wydanie nr 39/2022. Samochód testowy: Volkswagen Polo. Testowany rozmiar opon: 195/55R16. Oceniane marki: Goodyear, Dunlop, Bridgestone, Continental, Falken, Firestone, Hankook, Maxxis, Michelin, Nexen, Nokian, Kleber, Kumho, Toyo, Vredestein. Łącznie przetestowano 35 opon, 15 marek opublikowanych w teście.