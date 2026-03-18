OPONY ZAMIAST DO RECYKLINGU TRAFIAJĄ DO LASÓW. RUSZA KAMPANIA EDUKACYJNA

Wraz z nadejściem wiosny kierowcy w całej Polsce ruszają do serwisów, aby wymienić opony na letnie. Choć wielu z nich oddaje zużyte ogumienie do utylizacji, problem porzucania go na terenach zielonych pozostaje aktualny.

Opony znikną z lasów w całym kraju

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Oponeo.pl wynika, że jedynie 9% kierowców przyznaje, że nigdy nie oddawało opon do utylizacji i recyklingu. Mimo to aż 80% ankietowanych spotyka opony porzucone w środowisku.

Badanie pokazuje, że świadomość kierowców rośnie, jednak problem nie znika. Zużyte opony wciąż trafiają do lasów, są wykorzystywane w ogródkach, a nawet palone. – mówi Iza Maciejko-Osmańska z Oponeo.pl.

Dlatego rusza piąta edycja ogólnopolskiej kampanii „Kręci nas recykling”, organizowanej przez Oponeo.pl we współpracy z ekologiem Dominikiem Dobrowolskim. Akcja potrwa od 21 marca do 22 kwietnia, czyli od pierwszego dnia wiosny do Dnia Ziemi.

W jej ramach w całej Polsce organizowane będą społeczne akcje sprzątania terenów zielonych, podczas których zbierane są m.in. porzucone opony. W poprzednich edycjach kampanii łącznie 8,5 tys. wolontariuszy zebrało ponad 200 ton odpadów.

Realne efekty

Kampania ma zarówno wymiar edukacyjny, jak i praktyczny – w tym roku 15 tys. opon odebranych z serwisów trafi bezpośrednio do recyklingu. Dzięki partnerowi strategicznemu, Grupie Recykl S.A., zostaną one przetworzone na granulat gumowy, a następnie wykorzystane do produkcji gumowych nawierzchni o wielu zastosowaniach. Odzyskane zostaną również stal oraz włókna tekstylne.

„Kręci nas recykling” to nie tylko budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, ale także zmniejszenie skali zaśmiecenia przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu odzysku i recyklingu zużytych opon. – mówi ekolog Dominik Dobrowolski.

Zwieńczeniem kampanii będzie sadzenie drzew. Organizatorzy deklarują, że jesienią posadzonych zostanie 10 tys. sadzonek. To symboliczne podziękowanie dla wolontariuszy biorących udział w akcjach sprzątania, ale też kierowców, którzy oddają zużyte opony do prawidłowej utylizacji.

Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie: https://www.oponeo.pl/kreci-nas-recykling