NOWA TKANINA HIGH-TECH POCHODZĄCA Z UŻYWANEJ ODZIEŻY FUNKCYJNEJ – PROJEKT BADAWCZY „THEKEY“ OSIĄGA SWÓJ PIERWSZY KAMIEŃ MILOWY

Dzięki swym zaletom funkcjonalnym tkaniny stanowiące mieszankę poliestru i bawełny są standardem w odzieży ochronnej, roboczej i sportowej. Jednak ich recykling jest trudnym zadaniem, bowiem procesy mechaniczne obniżają jakość i pozwalają jedynie na ograniczone ponowne wykorzystanie, natomiast metody chemiczne często prowadzą do strat w materiałach. W tym przypadku potrzebne są lepsze rozwiązania, by można było wspierać gospodarkę obiegu zamkniętego. Projekt „TheKey”, wspierany przez Federalne Ministerstwo Badań Naukowych, Technologii i Kosmosu, postawił sobie za cel znalezienie takiego waśnie rozwiązania.

Osiągnięty już został pierwszy kamień milowy: w warunkach zbliżonych do przemysłowych udaje się odzyskiwanie z odpadów zawierających poliester pierwotnych składników, czyli kwasu tereftalowego (PTA) i glikolu etylenowego (MEG). Ich jakość spełnia obowiązujące normy przemysłowe i tym samym nadają się one do produkcji nowego poliestru.

W ten sposób stworzyliśmy podstawy dla ponownego wytwarzania wysokiej jakości włókien PET z zużytych tekstyliów. – wyjaśnia kierująca projektem dr inż. Diana Wolf z działu badań i rozwoju w obszarze inżynierii środowiska i technologii procesów w firmie Mewa, będącej partnerem projektu.

Jest to możliwe dzięki procesowi udoskonalonemu w ramach projektu. Obecnie prace skupiają się na niezawodności i powtarzalności tego procesu, a także na optymalizacji ilości odzyskiwanej substancji. Kolejne etapy projektu będą poświęcone możliwości wykorzystania tej metody w procesie ciągłym.

Bawełna jako kolejne wyzwanie

Celem projektu jest również ekstrakcja tych elementów bawełnianych z mieszanki materiałów, których jakość umożliwiałaby ich ponowne wykorzystanie.

Tę bawełnę można już oddzielić, ale obecnie nie spełnia ona jeszcze wymagań jakościowych niezbędnych dla bezpośredniego recyklingu w istniejących łańcuchach produkcyjnych. – informuje kierująca projektem Diana Wolf.

Teraz chodzi o opracowanie procesu, dzięki któremu będzie mogła być pozyskana celuloza takiej jakości, która pozwala na poddanie wysokiej jakości recyklingowi, na przykład w procesie produkcji lyocellu.

Możliwość oddzielnego ekstrahowania z tkanin mieszanych zarówno komponentów syntetycznych, jak i naturalnych oraz ich ponownego wykorzystania, stanowi jedno z największych wyzwań stojących przed przemysłem tekstylnym – czyli recykling tkanin mieszanych. – wyjaśnia Diana Wolf.

Interdyscyplinarny zespół poszukuje rozwiązania

W ramach projektu „TheKey” swe siły połączyło ośmiu partnerów posiadających różnorodną wiedzę specjalistyczną – począwszy od inżynierii chemicznej, poprzez technologię produkcji tekstyliów, aż po materiałoznawstwo.

Pracujemy jako zespół, a każdy z nas wnosi swoją specjalistyczną wiedzę. Dzięki temu możemy spojrzeć na projekt również z niekonwencjonalnej perspektywy. – podkreśla Diana Wolf.

W projekcie uczestniczą następujące instytuty i firmy: Mewa Textil-Service, JAKO AG, matterr, Instytut Badań nad Tekstyliami i Odzieżą Szkoły Wyższej Dolnego Renu, Instytut Inżynierii Procesów Chemicznych i Termicznych Politechniki w Brunszwiku, ifeu – Instytut Badań nad Energią i Środowiskiem w Heidelbergu, a także firmy Klopman i Hero-Textil.

Celem projektu „TheKey” jest pełen recykling tkanin mieszanych z poliestru i bawełny na drodze kluczowych innowacji oraz umożliwienie zrównoważonego wykorzystania tych materiałów (zdjęcie: RecycleMan / iStock / Getty Images Plus).

Cele projektu

Po zakończeniu realizacji projektu partnerzy zamierzają zaprezentować rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie materiałów w obiegu zamkniętym. W przypadku poliestru odzyskane monomery będą przetwarzane na włókna PET, charakteryzujące się taką samą jakością jak włókna pierwotne. Natomiast w przypadku bawełny celuloza będzie przetwarzana w wysokiej jakości masę włóknistą, którą można będzie potem wykorzystać do produkcji nowych włókien tekstylnych. Kolejnymi krokami będą: skalowanie procesu, kontrola jakości materiałów poddanych recyklingowi oraz opracowanie praktycznych metod produkcji. Dzięki temu wizja ponownego wytwarzania wysokiej jakości tekstyliów ze starej odzieży funkcjonalnej stała się znacznie bardziej realna. Projekt wspierany jest przez Federalne Ministerstwo Badań, Technologii i Kosmosu w ramach programu „Gospodarka obiegu zamkniętego efektywnie wykorzystująca zasoby – tekstylia w obiegu zamkniętym” (numer projektu: 033R408A-F).