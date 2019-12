FILTRY – OFERTA PRODUCENTÓW

Choć nie wszyscy klienci przyjmują to do wiadomości, fachowcy wiedzą, że dzięki regularnej wymianie filtrów można byłoby uniknąć wielu usterek podzespołów i wydłużyć bezawaryjne funkcjonowanie samochodu. Co dzieje się na rynku filtrów? Rzuciliśmy okiem na ofertę trzech dostawców ich szerokiej gamy i przejrzeliśmy proponowane przez nich nowości.

Producentów przedstawiamy w kolejności alfabetycznej, każdorazowo dokonując przeglądu oferty filtrów i prezentując najnowsze doniesienia firm na ich temat.

Denckermann

Denckermann to działająca w Polsce od 2006 r., dynamicznie rozwijająca się firma[1] zajmująca się produkcją i dystrybucją części samochodowych. W Warszawie mieści się jej europejskie centrum logistyczne. Oferta obejmuje 10 tys. referencji w 13 liniach produktowych, w tym szeroką gamę filtrów[2]. Dostępność podzespołów dla poszczególnych marek i modeli można sprawdzić w e-katalogu Denckermann.

Oferta filtrów

Filtry automatycznej skrzyni biegów

Filtry automatycznej skrzyni biegów to najnowsza grupa filtrów dostępna w ofercie firmy Denckermann. Wejście na rynek ich pierwszej partii ogłoszono w styczniu 2017 roku, zapowiadając stałe poszerzanie oferty i deklarując każdorazowe wyposażanie produktów w niezbędne przy wymianie uszczelki[3].

Filtry kabinowe

W ofercie filtrów kabinowych Denckermann znajdują się podzespoły do najpopularniejszych marek europejskich i azjatyckich[4]. Producent zapewnia, że dzięki użytym materiałom filtracyjnym oferowane wyroby spełniają standardy jakości[5].

Filtry oleju

Według informacji producenta, filtry oleju Denckermann oraz ich zawory i uszczelki są wykonane z wysokiej jakości materiałów i poddawane rygorystycznym testom według metod ISO[6].

Filtry paliwa

Filtry paliwa Denckermann do silników wysokoprężnych wyposażono w elementy podgrzewające paliwo oraz czujniki wilgoci, dzięki czemu – jak zapewnia producent – są w stanie sprostać wymaganiom wrażliwych na zanieczyszczenia nowoczesnym systemów wtrysku[7].

Filtry powietrza

Jak podaje producent, dzięki precyzji wykonania filtry powietrza Denckermann nie sprawiają trudności podczas montażu, a dzięki odpornemu na wilgoć materiałowi filtracyjnemu utrzymują parametry użytkowe przez cały okres użytkowania[8].

Nowości

Wśród dotyczących filtrów samochodowych aktualności Denckermann najnowsza jest wiadomość o poszerzeniu oferty o filtry oleju dla marek BMW, Jaguar, Jeep oraz o filtry powietrza do Hondy. Producent zapowiada w komunikacie dalszy rozwój asortymentu[9].

Filtron

Filtron to firma z polskim rodowodem – powstała w 1982 r. w Gostyniu, by po 15 latach działalności połączyć siły z amerykańskim partnerem, a niedawno – w 2016 roku – zostać włączoną do grupy Mann+Hummel[10]. Wyspecjalizowane przedsiębiorstwo chwali się sprzedażą na poziomie 36 mln sztuk filtrów rocznie[11] i wdrożeniem w swoich zakładach produkcyjnych systemów zarządzania jakością[12].

Oferta filtrów

Filtry kabinowe

Filtron oferuje standardowe filtry kabinowe z przegrodą filtracyjną z syntetycznej włókniny, której naładowane elektrostatycznie włókna przyciągają i filtrują cząstki o rozmiarach kilku mikrometrów, a także filtry z węglem aktywnym, zatrzymujące prócz cząstek stałych szkodliwe gazy. Jako swoją przewagę konkurencyjną w obszarze filtrów kabinowych firma wskazuje system antybakteryjny Bioknight, usuwający z powietrza bakterie i alergeny[13].

Filtry oleju

W asortymencie filtrów oleju Filtron znajdują się filtry puszkowe (spin-on) z wkładem w stalowej obudowie z gwintem zapewniającym prostą wymianę, a także wykonane z tworzyw sztucznych wkłady filtru oleju montowane w szczelnych obudowach zintegrowanych z silnikiem[14].

Filtry paliwa

W ofercie filtrów paliwa marki Filtron można znaleźć: filtry w formie szczelnej obudowy z przyłączami do przewodów paliwowych; stosowane przede wszystkim w silnikach wysokoprężnych wkłady filtrów paliwa montowane jako wymienny element w obudowie zintegrowanej z silnikiem oraz filtry wkręcane (przypominające filtry puszkowe oleju pozbawione zaworów wewnętrznych)[15].

Filtry powietrza

Oferta filtrów powietrza Filtron obejmuje: filtry okrągłe popularne w pojazdach premium o dużej pojemności, filtry panelowe z bibułą celulozową montowane w większości produkowanych obecnie aut osobowych i dostawczych oraz filtry panelowe z włókniną syntetyczną o bardzo dobrych właściwościach filtracyjnych lecz mniejszej niż w przypadku bibuły celulozowej sztywności [16].

Inne filtry

Uzupełnieniem asortymentu są: filtry mocznikowe do układów SCR, osuszacze powietrza do pneumatycznych układów hamulcowych samochodów ciężarowych i autobusów oraz filtry cieczy chłodzących stosowane w dużych silnikach wysokoprężnych samochodów ciężarowych i maszyn użytkowych[17].

Nowości

Nowością firmy jest konsekwentne publikowanie w ostatnim czasie wideoinstrukcji montażu filtrów pokazujących kolejno wszystkie konieczne do wykonania czynności. Są one dostępne w kanale Filtron w serwisie YouTube oraz za pośrednictwem kodów QR na opakowaniach produktów[18].

Mahle

Mahle to powstały w 1920 niemiecki koncern produkujący podzespoły silników; rozwiązania zarządzania termicznego, części zamienne oraz pompy i filtry. W globalnej skali zatrudnia 80 tys. pracowników. Posiada ponad 160 zakładów produkcyjnych i 16 centrów badań i rozwoju – w tym także w Polsce[19]. Kompleksowa oferta firmy obejmuje szeroką gamę filtrów kierowanych na rynek aftermarket[20]. Pod poniższym adresem dostępny jest elektroniczny katalog filtrów i części zamiennych dla naszego regionu: link.

Oferta filtrów

Filtry kabinowe

Przyjmując perspektywę warsztatu, Mahle promuje filtry kabinowe jako źródło regularnych zysków – pod warunkiem zgodnej z wytycznymi producentów samochodów częstotliwości wymiany co 15 – 20 tys. km. Jako źródło swojej przewagi konkurencyjnej w tym obszarze firma wskazuje system CareMetix®[21] – pięciowarstwowe filtry kabinowe zatrzymujące dzięki unikalnej konstrukcji: cząstki stałe, pyłki, nieprzyjemne zapachy, bakterie i pleśń[22]. Warto rozważyć promowanie rozwiązania wśród klientów – w czasach, gdy smog jest jednym z popularnych tematów debaty publicznej, może przynieść to wymierne korzyści. Na stronie CareMetix® da się sprawdzić dostępność filtrów dla poszczególnych pojazdów.

Filtry olejowe

Jako dostawca podzespołów dla głównych producentów samochodów i silników, Mahle oferuje części zamienne produkowane z użyciem tych samych maszyn i technologii co komponenty fabrycznie nowych aut. Asortyment filtrów oleju obejmuje rozwiązania dla silników z zapłonem iskrowym, wysokoprężnych samochodów osobowych i użytkowych, a także silników motocyklowych i innych małych silników[23].

Filtry oleju do skrzyń biegów

W związku z rosnącą popularnością automatycznych skrzyń biegów (już prawie 25% samochodów rejestrowanych w Unii to automaty!) Mahle oferuje kompleksowe wsparcie wymiany ich oleju. Flagowym produktem firmy jest jednostka ATX 180 pozwalająca zautomatyzować ten proces i zwiększyć jego efektywność. Firma szkoli także swoich klientów z obsługi urządzenia. Prócz tego posiada oczywiście w ofercie filtry oleju do skrzyń biegów najpopularniejszych marek i zapewnia rozszerzanie asortymentu w przyszłości[24].

Filtry paliwowe

Mahle oferuje warsztatom filtry paliwa jakości OEM, zapewniając na swojej stronie o uczciwych marżach i satysfakcji klientów dzięki trwałości produktów. Dostawca podkreśla znaczenie ich regularnej wymiany dla bezawaryjnej pracy nowoczesnych silników z wtryskiem paliwa[25].

Filtry powietrzne

Promując swoje filtry powietrza dla rynku aftermarket Mahle odwołuje się do faktu bycia ich dostawcą dla wielu producentów samochodów i silników. Firma chwali się przy tym parametrami swoich wyrobów: zatrzymują one 99,98 cząstek pyłu i sadzy, a najdokładniejsze z nich odfiltrowują wszystkie drobiny powyżej 3 mikrometrów. Wyróżnikiem papierów filtracyjnych Mahle jest impregnacja żywicą syntetyczną zwiększającą odporność wkładu na wodę i chemikalia oraz zapewniający stabilność kształtu pasek kleju[26].

Filtry specjalne do pojazdów użytkowych

Uzupełnieniem oferty filtrów Mahle są rozwiązania dla pojazdów użytkowych: osuszacze powietrza do układów pneumatycznych średnich i ciężkich pojazdów użytkowych[27].

Nowości

Nowy moduł zarządzania olejem

W związku ze spodziewanym wzrostem popularności samochodów elektrycznych Mahle wprowadziło na rynek przeznaczony dla nich kompletny moduł zarządzania olejem segmentu OEM składający się z filtra, elektrycznej pompy oleju, chłodnicy i termostatu. Dysponuje w związku z tym wszystkimi częściami potrzebnymi do utrzymania sprawności pojazdów oraz ewentualnych napraw: filtrami, pompami i chłodnicami. – Produkty używane dziś jako oryginalne wyposażenie staną się kompletnymi rozwiązaniami rynku aftermarket jutra – z wysokim stopniem dostępności, jakością oraz wszystkimi informacjami i usługami potrzebnymi w warsztacie – od diagnostyki po szkolenia – powiedział Olaf Henning, menedżer generalny Mahle Aftermarket[28]. Słowa te podsumowują nie tylko informację prasową, z której pochodzą, ale także generalne podejście firmy do zaopatrzenia warsztatów. Jako dostawca wielu koncernów motoryzacyjnych oferuje mechanikom to samo, co montuje się w nowych autach.



