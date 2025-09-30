SPEEDLINE TRUCK WPROWADZA NOWĄ POWIERZCHNIĘ FELG ULTRASHIELD

SPEEDLINE TRUCK zaprezentował UltraShield, nową powierzchnię premium do felg samochodów ciężarowych, która uzupełnia dotychczasowe warianty Mirror i Diamond. UltraShield znacząco zmniejsza nakład pracy związany z konserwacją, zapewnia długotrwałą ochronę i wyznacza nowy standard w zakresie łatwości pielęgnacji.

Innowacyjna powierzchnia łączy precyzyjną obróbkę mechaniczną z nowoczesnym uszlachetnieniem powierzchni, tworząc gładkie jak lustro metaliczne wykończenie. Dzięki właściwościom odpychającym zanieczyszczenia, takie jak pył hamulcowy czy sól drogowa, słabiej przylegają i można je znacznie łatwiej usunąć. Ponadto UltraShield oferuje wyjątkową odporność na promieniowanie UV, sól oraz korozję chemiczną.

Stworzona z myślą o maksymalnej wygodzie użytkowania, powierzchnia UltraShield jest łatwa w czyszczeniu i nie wymaga polerowania, zachowując swój połysk nawet po wielu cyklach mycia.