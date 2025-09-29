GOODYEAR ZWYCIĘZCĄ TESTU OPON ZIMOWYCH ADAC DRUGI ROK Z RZĘDU

Goodyear zwyciężył drugi rok z rzędu w prestiżowym teście opon zimowych ADAC, potwierdzając tym samym wiodącą pozycję w dziedzinie innowacji i osiągów opon. Opona Goodyear UltraGrip Performance 3 została uznana za najlepszą spośród 31 testowanych modeli w rozmiarze 225/40 R18, uzyskując ocenę „dobrą” [1]. ADAC docenił produkt Goodyeara za „dobre bezpieczeństwo jazdy i pozytywny profil ekologiczny”, przyznając mu najwyższe noty i tym samym potwierdzając jego zrównoważoną wydajność oraz zaawansowane technologie.

Oprócz najwyższych ocen w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska, opona Goodyeara została doceniona także za najniższy współczynnik ścieralności i najlepszy szacowany przebieg wynoszący 76,5 tys. kilometrów.

W porównaniu do opony zajmującej drugie miejsce w rankingu, przebieg UltraGrip Performance 3 był aż o ponad 10% wyższy, co świadczy o wyraźnej przewadze nad konkurentami.

To wyróżnienie wpisuje się w serię sukcesów marki, obejmującą m.in. zwycięstwa w testach opon zimowych i całorocznych ADAC w 2024 roku oraz w teście opon całorocznych w 2025 roku. Najnowszy triumf dodatkowo wzmacnia reputację Goodyeara jako producenta konsekwentnie dostarczającego najwyższą jakość we wszystkich segmentach.



Konsekwentne zwycięstwa w testach potwierdzają skuteczność naszej strategii rozwoju produktów opartej na potrzebach rynku. Jesteśmy dumni, że dostarczamy opony spełniające zmieniające się oczekiwania współczesnych kierowców, łącząc bezpieczeństwo, ekologiczność i doskonałe właściwości jezdne. Kolejne sukcesy Goodyeara w niezależnych testach podkreślają nasze zaangażowanie w innowacje i doskonałość, umacniając naszą pozycję zaufanego lidera w branży oponiarskiej. – powiedział Ben Glesener, starszy dyrektor Goodyear ds. technologii konsumenckich w regionie EMEA.

W tym roku Goodyear poszerzył linię UltraGrip Performance 3 o 68 nowych pozycji asortymentowych do imponującej liczby 269 wariantów – to największa linia zimowa w historii marki i równocześnie jedna z najbogatszych ofert na rynku. Opony będą dostępne w rozmiarach od 14 do 22 cali, z czego 84% stanowią modele 19-calowe i większe. To odpowiedź producenta na rosnący popyt na opony do SUV-ów i pojazdów elektrycznych (EV).



Technologie, które budują przewagę na drodze

Innowacyjne technologie Goodyeara stanowiące podstawę sukcesu opon UltraGrip Performance 3 to:

• Technologia Snow Protect: dzięki zwiększonej gęstości lameli, które tworzą wiele krawędzi chwytających śnieg, zapewnia optymalną trakcję

i przyczepność. Dodatkowo „śnieżne pazury” i dłuższe rowki na krawędzi barkowej poprawiają osiągi na miękkim i głębokim śniegu.

• Technologia Wet Grip+ ze zoptymalizowaną, okrągłą stopką zapewnia lepsze rozpraszanie wody. Woda jest spychana na boki, co zmniejsza ryzyko aquaplaningu i zapewnia doskonałe osiągi na mokrej jezdni.

• Innowacyjne lamele 3D w części barkowej zwiększają sztywność opony

i poprawiają jej osiągi na suchej nawierzchni.

[1] Test opon zimowych ADAC 2025. Przetestowano 31 opon w rozmiarze 225/40 R18, samochód testowy Golf VW 8, wrzesień 2025 r.