Strategiczne partnerstwo Nissens Automotive z TitanX Engine Cooling

To partnerstwo tworzy ramy dla umowy na wyłączność, którą nasza marka zawarła z Nissens Automotive, a której celem jest wzmocnienie naszej europejskiej marki dedykowanej samochodom ciężarowym – TitanX. Zróżnicowana sprzedaż to strategiczny cel TitanX i dążymy do zapewnienia jak najlepszych rozwiązań termicznych zarówno dla obecnych, jak i dla przyszłych środków transportu. Dzięki partnerstwu z Nissens Automotive już teraz zapewniamy silny i efektywny kanał dystrybucji dla naszej marki TitanX”

– oznajmił Cedric Huslin, CEO marki TitanX,