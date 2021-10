SAMOCHÓD ZA OPONY – RUSZA WIELKA LOTERIA GOODYEAR

Kupując komplet opon całorocznych lub zimowych marki Goodyear biorących udział w Loterii można wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych i pieniężnych.

Nagrodą główną w loterii Goodyear jest Toyota Yaris Cross.

Sezon jesienno-zimowy to duży sprawdzian dla auta i oczywiście opon, szczególnie że aura coraz częściej pokazuje swoją nieobliczalną twarz. Pogody nie da się do końca przewidzieć, ale można przygotować się na trudne warunki drogowe wybierając ogumienie, które swoimi osiągami potwierdza gotowość do każdych, nawet ekstremalnych wyzwań. Takie modele ma w swojej ofercie Goodyear. Poza korzyściami z użytkowania ogumienia Goodyear cechującego się sprawdzonymi i nagradzanymi technologiami, kupując komplet opon zimowych lub całorocznych tej marki, biorących udział w Loterii, użytkownik ma także szansę na wygranie wartościowych nagród. W puli nagród do zdobycia w zimowej loterii Goodyear są mobilne ekspresy do kawy, modele sterowca Goodyear Blimp, karty przedpłacone o wartości 5000 zł każda oraz nagroda główna – Toyota Yaris Cross. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń trwa od 4 października do 31 grudnia 2021 r.

Mechanizm loterii jest bardzo prosty. Wystarczy kupić komplet opon całorocznych lub zimowych marki Goodyear biorących udział w Loterii i zarejestrować zakup na stronie www.loteriagoodyear.pl – zachowując dowód zakupu. Po rejestracji uczestnik od razu dowiaduje się czy wygrał jeden z 300 mobilnych ekspresów do kawy marki Wacaco Nanopresso lub figurkę modelu kultowego sterowca Goodyear Blimp. Niezależnie od wyniku pierwszego losowania, każde zgłoszenie weźmie też udział w grze o nagrodę tygodniową, którą jest karta przedpłacona o wartości 5000 zł oraz w losowaniu finałowym, w którym do wygrania jest Toyota Yaris Cross.

Aby zdobyć więcej szans w losowaniu nagrody tygodniowej oraz głównej wystarczy kupić komplet opon modelu premiowanego (4 sztuki potwierdzone na jednym dowodzie zakupu) – całorocznych Vector 4Seasons Gen-3 albo zimowych UltraGrip Performance+. Taki zakup to dodatkowe 10 losów w każdym z wyżej wymienionych losowań.

„Nasza zimowa loteria to ukłon w stronę kierowców. Chcemy, aby wiedzieli, że wybierając opony Goodyear stają się częścią większej rodziny. Rodziny, która się wspiera. Dlatego jako nagrodę główną ufundowaliśmy najnowszą Toyotę Yaris Cross. To auto stworzone na zróżnicowane warunki drogowe, podobnie jak nasze ogumienie. Goodyear jest też dostawą opon na pierwsze wyposażenie nowego SUV-a Toyoty, który zjeżdża z linii produkcyjnej zaopatrzony w model letni Goodyear EfficientGrip Performance 2” – powiedziała Marta Kosyra, Consumer Brand Marketing Manager EEN w Goodyear Polska.

Lista modeli opon biorących udział w loterii promocyjnej oraz szczegóły akcji dostępne są w regulaminie na stronie www.loteriagoodyear.pl. Loteria dotyczy opon zimowych i całorocznych marki Goodyear do samochodów osobowych, typu 4×4 lub dostawczych. Nie ma znaczenie miejsce ich zakupu – honorowane są modele nabyte w serwisie, sklepie czy online. Natomiast ważne jest, aby na dowodzie zakupu była dokładna adnotacja potwierdzająca markę i rodzaj zakupionych opon.

Udział w loterii mogą wziąć osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które w czasie trwania okresu promocyjnego kupią komplet opon promocyjnych. Okres promocyjny i przyjmowania zgłoszeń do Loterii Goodyear trwa od 4 październik do 31 grudnia 2021 r. Akcja będzie wspierana przez ogólnopolską kampanię na kanałach digitalowych.

Niezawodny partner na każde warunki pogodowe

Vector 4Seasons Gen-3 należy do wielokrotnie nagradzanej rodziny opon całorocznych i czerpie z ponad 40-letniego doświadczenia marki w produkcji tego rodzaju opon. To doświadczenie procentuje zarówno na drodze, jak i w niezależnych badaniach – Goodyear zwyciężał w testach opon całorocznych częściej niż jakakolwiek inna marka[1].

Vector 4Seasons Gen-3 łączy w sobie trzy kluczowe technologie zapewniające optymalną równowagę pomiędzy osiągami na zaśnieżonej, mokrej i suchej nawierzchni. Technologia Snow Grip zapewnia lepszą przyczepność na śniegu. Duża ilość lameli w centralnej części bieżnika odpowiada za pewniejsze prowadzenie na śniegu. Wyjątkowe zachowanie opony to także zasługa technologii Dry Handling. To mocne klocki w części szczytowej i barkowej bieżnika, które ograniczają odkształcenia ogumienia podczas ostrych manewrów. Przekłada się to na lepsze wyniki hamowania na suchej nawierzchni. Wyjątkowe osiągi opony potwierdzają zwycięstwa m.in. w teście Auto Bild i Tyre Reviews.

Specjalista od zimowych zadań specjalnych

Opona zimowa UltraGrip Performance+ dedykowana jest do aut o wysokich osiągach. Dzięki dwóm kluczowym technologiom poprawia zachowanie na mokrej, suchej i zimowej nawierzchni. Traction Protect zawiera nową żywicę, która zwiększa zdolność ogumienia do odkształcania i powrotu do pierwotnej formy. Pozwala to na lepsze przekształcenie sił hamowania w przyczepność. Z kolei technologia Winter Grip wykorzystuje nową mieszankę gumy, która zapewnia lepszą elastyczność bieżnika w niskich temperaturach, zwiększając przyczepność na śniegu i lodzie.

[1] Na podstawie 41 recenzji w czasopismach od listopada 2013 do września 2020 roku, przeprowadzonych przez 16 wiodących i niezależnych europejskich magazynów oponiarskich. Obliczenia opierają się na liczbie zwycięstw Goodyear w testach w kategorii opony całoroczne nad wszystkimi testowanymi konkurentami. Więcej informacji na stronie: https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html.