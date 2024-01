DENSO wprowadza system „Everycool” dla sektora pojazdów ciężkich

„Everycool” – zaawansowany system chłodzenia kabiny, który zapewnia komfort kierowcy i efektywność energetyczną, zmniejszając wpływ pojazdu na środowisko, gdy silnik nie pracuje.

Dostępny w sprzedaży od grudnia1 tego roku za pośrednictwem DENSO SOLUTION CORPORATION w Japonii, nowo opracowany system „Everycool” to układ chłodzenia, którego można używać, gdy silnik pojazdu ciężarowego nie pracuje. „Everycool” osiąga dwa cele: poprawę warunków pracy kierowców w gorącym sezonie letnim i zmniejszenie wpływu pojazdów na środowisko poprzez mniejsze zużycie paliwa.

Połączenie komfortu i efektywności energetycznej

Do opracowania systemu „Everycool” DENSO wykorzystało swoją wiedzę w zakresie technologii klimatyzacji. Działanie układu jest proste – intensywnie schłodzone powietrze jest kierowane w stronę kierowcy, zwiększając jego komfort. Ponieważ system można zasilać za pomocą standardowego akumulatora pojazdu, w porównaniu ze zwykłymi układami chłodzenia całej kabiny, „Everycool” zmniejsza zużycie energii o około 57%2, zapewniając w ten sposób większą efektywność energetyczną.

Kompaktowy i lekki

W przeciwieństwie do zwykłych systemów chłodzenia, które posiadają oddzielne wentylatory wewnętrzne i zewnętrzne do wymiany ciepła, „Everycool” posiada jeden zintegrowany wentylator, który realizuje cały proces wymiany ciepła. Dodatkowo system jest wyposażony w małą, elektryczną sprężarkę opracowaną specjalnie przy użyciu technologii pokładowej. Te dwie innowacje pozwoliły zmniejszyć rozmiar2 o około 30% i masę2 o około 63% w porównaniu ze zwykłym układem chłodzenia. Ta kompaktowa konstrukcja przekłada się również na więcej przestrzeni w kabinie kierowcy, jednocześnie poprawiając jakość jego przerw na odpoczynek, tym samym wspierając bezpieczną i wydajną eksploatację pojazdu oraz efektywność dostaw.

Kompatybilny z szeroką gamą pojazdów

Małe rozmiary „Everycool” w porównaniu ze standardowym układem chłodzenia pozwalają na jego instalację bez ograniczania widoczności przez tylną szybę, dzięki czemu nadaje się on do różnych rodzajów pojazdów – nie tylko dużych i średnich ciężarówek, ale także – na przykład – ciągników. Ponadto można go zamontować zarówno w nowych, jak i starszych pojazdach.

*1 Począwszy od grudnia 2023 r. „Everycool” jest dostępny w sprzedaży dla niektórych dużych ciężarówek. Sprzedaż do pozostałych modeli pojazdów planowana jest od 2024 roku.

*2 Wartość średnia wyliczona z dostępnych obecnie na rynku klimatyzatorów stacjonarnych (wg badań DENSO).

Więcej informacji o nowościach oraz częściach DENSO dostępnych na rynku wtórnym można znaleźć na stronie www.denso-am.eu/pl, w katalogu TecDoc lub u przedstawiciela DENSO.