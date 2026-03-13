UFI DOSTARCZA MODUŁY FILTRACJI OLEJU I WYMIENNIKI CIEPŁA NA PIERSZY MONTAŻ DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH RENAULT Z SILNIKAMI 2.0 Blue dCi

Firma UFI, światowy lider w dziedzinie rozwiązań filtracyjnych, zarządzania termicznego oraz technologii ekologicznego wodoru, podpisała kontrakt na dostawę modułów filtracji oleju silnikowego na pierwszy montaż do samochodów dostawczych Renault Trafic i Master wyposażonych w silnik 2.0 Blue dCi. Produkcja pojazdów z nowym modułem rozpoczęła się w czwartym kwartale 2025 roku.

UFI dostarcza producentowi kompletny moduł olejowy, którego korpus z odlewanego ciśnieniowo aluminium zawiera filtr oleju i wymiennik ciepła. Dzięki temu moduł może jednocześnie filtrować olej silnikowy za pomocą medium celulozowego z rodziny FormulaUFI.CELL oraz zarządzać temperaturą oleju poprzez zintegrowaną chłodnicę.

Umowa z jednym z wiodących światowych producentów, obejmująca duży wolumen zamówień i wysokie wymagania techniczne, po raz kolejny potwierdza know-how Grupy UFI nie tylko w obszarze filtracji, ale również w dziedzinie zarządzania termicznego, w której od lat jesteśmy uznanym partnerem OEM dla czołowych firm motoryzacyjnych. – powiedział Stefano Gava, CEO UFI Group.

Poszczególne komponenty modułu filtracji oleju opracowanego dla Renault są produkowane w zakładach UFI, z których każdy specjalizuje się w określonej technologii. Następnie trafiają one do końcowego montażu w europejskim zakładzie Grupy.

Filtr: innowacyjna geometria, wydajność i trwałość

Filtr zintegrowany z modułem posiada szereg innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Jednym z nich jest wewnętrzna uszczelka pomiędzy „brudną” stroną filtra, do której doprowadzany jest olej wymagający oczyszczenia, a „czystą” stroną, znajdującą się za medium filtrującym. Uszczelka, odpowiedzialna za rozdzielenie obu obiegów oleju i eliminację przecieków wewnętrznych, wymagała zaawansowanych prac w zakresie geometrii i materiału.

Filtr spełnia również rygorystyczne wymagania dotyczące wydajności i trwałości. Jego skuteczność filtracji wynosi 99% dla cząstek większych niż 40 mikrometrów, a wysoka zdolność retencyjna medium pozwala na wydłużony okres wymiany do 40.000 km.

Wkład filtra stosowany w pojazdach Renault będzie również dostępny na rynku wtórnym w ofercie marek UFI (25.267.00) i SOFIMA (S 5267 PE). Konstrukcja modułu umożliwia szybką i łatwą wymianę wkładu podczas serwisu.

Wymiennik ciepła: wysoka wydajność i kompaktowa konstrukcja

Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem zastosowanym w module jest zarządzanie temperaturą oleju silnikowego. Istotnym elementem tego systemu jest obejście strumienia oleju, które umożliwia precyzyjne dozowanie ilości oleju kierowanego do chłodzenia w zależności od temperatury roboczej silnika. W module UFI tradycyjny zawór termostatyczny został zastąpiony odpowiednio skalibrowaną kryzą, opracowaną na podstawie zaawansowanych symulacji dynamiki płynów (CFD), co pozwoliło na optymalizację przepływu oraz znaczną redukcję zajmowanej przestrzeni.

Ponadto płyn chłodzący jest bezpośrednio doprowadzany do aluminiowego korpusu modułu, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych rur i przewodów. Wymienniki ciepła UFI są wykonywane z aluminium z wykorzystaniem technologii lutowania próżniowego, zapewniającej czystość, trwałość i efektywność. Takie rozwiązanie przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa, a tym samym do redukcji emisji spalin.

Silnik Renault 2.0 Blue dCi

Moduł filtracji oleju UFI został zaprojektowany dla najnowszej generacji czterocylindrowych silników samochodów dostawczych Renault. Jednostka o pojemności skokowej 1997 cm³, wyposażona w wysokociśnieniowy układ wtryskowy common rail, oferowana jest w kilku wariantach mocy – 105, 130, 150 oraz 170 KM. Silnik 2.0 Blue dCi, stosowany w modelach Trafic i Master, łączy wysoką skuteczność z niskim poziomem emisji, zapewniając jednocześnie oszczędność paliwa i długotrwałą eksploatację.