ZESTAWY DO WYMIANY OLEJU – NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAPĘDÓW SPALINOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH.

Olej przekładniowy, podobnie jak inne elementy eksploatacyjne pojazdu, podlega naturalnemu starzeniu i zużyciu. W zależności od stopnia obciążenia oraz zaleceń producenta dotyczących automatycznych skrzyń biegów, eksperci ZF Aftermarket rekomendują regularną wymianę oleju, aby ograniczyć ryzyko uszkodzeń i awarii wynikających z eksploatacji. Dzięki zestawom dopasowanym do konkretnych modeli, dostępowi do danych technicznych oraz specjalistycznym szkoleniom firma ZF wspiera niezależne warsztaty w sprawnym i profesjonalnym przeprowadzaniu usług serwisowych.

Regularna konserwacja skutecznie chroni podzespoły pojazdu przed przedwczesnym zużyciem i pozwala uniknąć kosztownych napraw. Choć dla profesjonalistów z branży motoryzacyjnej jest to oczywiste, w przypadku automatycznych skrzyń biegów, przekładni dwusprzęgłowych oraz CVT wciąż nie zawsze stanowi standardową praktykę serwisową. Tymczasem olej przekładniowy to znacznie więcej niż środek smarny. Odpowiada m.in. za chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami oraz przekazywanie sygnałów sterujących. Jako największy na świecie niezależny producent przekładni, firma ZF traktuje olej jako element konstrukcyjny dopasowany do konkretnego zastosowania, zgodnie z zasadą „Jedna przekładnia – jeden olej”.

Oferta zestawów do wymiany oleju obejmuje nie tylko własne skrzynie biegów ZF, takie jak 8 HP, ale także skrzynie biegów innych producentów.

Z tego względu eksperci ZF Aftermarket rekomendują regularną wymianę oleju we wszystkich typach automatycznych skrzyń biegów. Tylko właściwy serwis pozwala zachować charakterystykę zmiany przełożeń określoną przez producenta oraz wysoki komfort jazdy, nawet przy dużych przebiegach i znacznym obciążeniu pojazdu. Regularna obsługa przekładni ogranicza również ryzyko kosztownych awarii, zapewniając użytkownikom większe bezpieczeństwo eksploatacji.

Zestawy umożliwiające wydajną pracę warsztatów

Firma ZF Aftermarket oferuje olej przekładniowy w praktycznych zestawach dopasowanych do konkretnych modeli pojazdów, które zawierają precyzyjnie odmierzoną ilość oleju oraz wszystkie części niezbędne do przeprowadzenia wymiany. Warsztaty dysponujące już odpowiednim olejem mogą wybrać warianty zestawów bez oleju, obejmujące wyłącznie wymagane komponenty serwisowe. Uzupełnieniem oferty są szczegółowe instrukcje napraw oraz szkolenia techniczne, dzięki którym niezależne warsztaty mogą rozwijać kompetencje i specjalizować się w profesjonalnej obsłudze przekładni.

Asortyment zestawów do wymiany oleju firmy ZF Aftermarket obejmuje nie tylko własne konstrukcje takie jak popularna przekładnia 8HP lecz w coraz większym zakresie także skrzynie biegów innych producentów. Portfolio systematycznie rozwijane jest o rozwiązania przeznaczone dla szerokiej gamy pojazdów OEM wykorzystujących przekładnie automatyczne, dwusprzęgłowe oraz CVT, co pozwala warsztatom realizować kompleksowy serwis niezależnie od marki czy technologii napędu.

Nie tylko skrzynie biegów w pojazdach konwencjonalnych wymagają regularnej wymiany oleju. Konserwacja jest równie istotna we wszystkich typach napędów hybrydowych. Przekładnie zintegrowane z silnikami elektrycznymi stawiają przed środkiem smarnym szczególne wymagania, dlatego firma ZF Aftermarket oferuje dedykowane rozwiązania, w tym płyny ZF Lifeguard Hybrid Fluids, opracowane z myślą o specyfice układów hybrydowych.

Wymiana oleju w układzie napędowym jest zalecana także w pojazdach w pełni elektrycznych. Choć nie wykorzystują one klasycznych skrzyń biegów, są wyposażone w przekładnie redukcyjne w osiach elektrycznych, których komponenty podlegają wysokim obciążeniom wynikającym z natychmiastowo dostępnego momentu obrotowego silnika elektrycznego. Z tego względu firma ZF dostarcza zestawy do wymiany oleju przeznaczone dla osi elektrycznych w różnych modelach pojazdów elektrycznych. Szczegółowe informacje oraz specyfikacje dostępnych zestawów można znaleźć na stronie ZF Aftermarket. zf.com/catalog.

Napędy we wszystkich typach pojazdów hybrydowych również wymagają regularnej konserwacji. ZF Aftermarket dostarcza odpowiednie produkty do tego celu w postaci płynów ZF Lifeguard Hybrid Fluids.

Regularna wymiana oleju kluczem do maksymalnej trwałości układu napędowego

Zaleca się regularną wymianę oleju przekładniowego, szczególnie w pojazdach eksploatowanych w warunkach wysokich temperatur i dużych obciążeń lub wtedy, gdy historia użytkowania auta nie jest w pełni znana. W każdym przypadku należy bezwzględnie przestrzegać specyfikacji producenta. Odpowiedni serwis pozwala wydłużyć żywotność skrzyni biegów — jednego z najbardziej zaawansowanych i kosztownych podzespołów pojazdu, ograniczając ryzyko drogich napraw oraz przestojów.

Podejście to doskonale odzwierciedla strategię firmy ZF „Konserwacja – Naprawa – Wymiana”, czyli koncepcję serwisową opartą na maksymalizacji trwałości komponentów. Jej celem jest bardziej zrównoważona eksploatacja pojazdu oraz zapewnienie klientom możliwie najdłuższego czasu pracy i niezawodności.