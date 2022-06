UFI Filters tworzy nową jednostkę biznesową ds. zarządzania termicznego

UFI Filters, wiodąca firma w dziedzinie technologii filtracji i produkcji wymienników ciepła do pojazdów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych, ogłasza dalszą ekspansję biznesową, tworząc nową jednostkę specjalizującą się w systemach zarządzania termicznego.



Oddział Thermal Management Business Unit (TBU) będzie elastyczny i niezależny pod względem

operacyjnym, a także będzie współpracować z wyspecjalizowanym zespołem badawczo-rozwojowym w

Centrum Innowacji UFI w miejscowości Ala w Trydencie we Włoszech. Utworzenie nowej jednostki UFI Filters pokazuje zaangażowanie firmy w proces przemian w przemyśle motoryzacyjnym ukierunkowanych na elektryfikację pojazdów. Jej zadaniem jest systematyczne wdrażanie kolejnych innowacji technologicznych, aby sprostać wysokim wymaganiom rynku. Jednostką biznesową ds. zarządzania termicznego pokieruje Ivano Cordioli, absolwent wydziału inżynierii mechanicznej i magister EMBA. Posiada on 15-letnie doświadczenie w Grupie i awansował w jej strukturach od inżyniera projektu do dyrektora ds. rozwoju.



Ciągły rozwój w zakresie elektryfikacji skłonił nas do większego skupienia się na tym segmencie rynku i utworzenia własnego zespołu zajmującego się jednym z kluczowych elementów tego typu pojazdów, jakim jest zarządzanie termiczne. Zadanie to powierzam Ivanowi Cordioli, który ma wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu przez UFI Filters innowacyjnych rozwiązań na pierwszy montaż. – komentuje Rinaldo Facchini, CEO UFI Filters Group,



Grupa UFI Filters jest obecna w sektorze samochodowych wymienników ciepła od 2010 r. Dzięki stałym

inwestycjom wyspecjalizowała się w projektowaniu i produkcji aluminiowych wymienników ciepła wytwarzanych w procesie lutowania próżniowego i chłodzonych wodą. Oferowane przez nią

rozwiązania są bezpieczne, wytrzymałe i wydajne.



Obecnie Grupa UFI dostarcza 7 linii produktów do zarządzania termicznego przeznaczonych do

wszystkich typów pojazdów. Wśród nich znajdują się zaawansowane technologicznie: chłodnice oleju

silnikowego, niezależne lub zintegrowane z modułem olejowym (do pojazdów spalinowych); chłodnice oleju przekładniowego i skraplacze chłodzone płynem (do pojazdów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych);chłodnice akumulatora, podgrzewacze płynu chłodzącego i zawory przepływu płynu chłodzącego (do pojazdów hybrydowych i elektrycznych), wymienniki ciepła do elektrycznego napędu osi, w formie pojedynczych elementów lub kompletnego modułu. Produkty te pokazują pełne spektrum nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez Grupę.

Ivano Cordioli, Thermal Management Business Unit Director