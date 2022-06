PROFIX WYRÓŻNIONY PRZEZ DELOITTE

Podczas uroczystej gali 8 czerwca w Warszawie zaprezentowano laureatów pierwszej edycji plebiscytu Best Managed Companies Poland 2022. Konkurs organizowany przez globalną firmę doradczą Deloitte jako jedyny na świecie tak szczegółowo i skrupulatnie przygląda się firmom i weryfikuje ich podejście do prowadzenia biznesu.

Firma PROFIX została doceniona przez audytorów i znalazła się w zaszczytnym gronie firm laureatów I edycji polskiej tego prestiżowego programu. Aspekty naszej działalności, które specjaliści z Deloitte uznali za szczególnie godne wyróżnienia to unikalna polityka kadrowa i relacje wewnątrz firmy, które przekładają się na jej wyniki i tworzą siłę Grupy PROFIX oraz jej marek. Wyróżnienie to cieszy tym bardziej, że zostało przyznane na podstawie identycznych, ostrych kryteriów stosowanych w 45 najbardziej rozwiniętych gospodarkach świata i na tle działających tam firm – nierzadko z kilkusetletnia tradycją.

Jesteśmy prawdziwie zbudowani tym wyróżnieniem – świadczy ono o dojrzałości zarówno rodzimej gospodarki, jak i naszej organizacji, która buduje z powodzeniem polski i europejski rynek narzędzi i odzieży roboczej od prawie 30 lat. Znaleźć się w gronie wyróżnionych to zarówno zaszczyt, jak i zobowiązanie oraz motywator do dalszych starań w obszarze zarzadzania każdym etapem naszej pracy, przy zachowaniu zdrowych relacji wewnątrz zespołu. – powiedział Mirosław Cichecki Prezes Zarządu GRUPY PROFIX po odebraniu wyróżnienia.

Best Managed Companies to autorski plebiscyt ustanowiony w 1993 r. przez Deloitte Private w Kanadzie. Obecnie jest prowadzony już w kilkudziesięciu krajach, a kolejne są zainteresowane jego wdrożeniem. Każdego roku biorą w nim udział tysiące firm prywatnych, które przechodzą skrupulatny proces weryfikacji, analizowane są ich kompetencje, procesy i strategia, w odniesieniu do najlepszych praktyk zarządczych stosowanych w przedsiębiorstwach prywatnych na świecie. W tym roku po raz pierwszy odbyła się polska edycja programu.