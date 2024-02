Goodyear rozszerzy linię opon Eagle F1 Asymmetric 6 o 95 nowych pozycji z myślą o autach elektrycznych i SUVach

Goodyear rozszerzy linię opon Eagle F1 Asymmetric 6 o 95 nowych pozycji w ofercie handlowej, koncentrując się na obręczach o średnicy 19″ i większych z myślą o wymaganiach aut elektrycznych i SUV. Ponad 1/3 z puli nowych artykułów będzie wyposażona w innowacyjne technologie Goodyear SoundComfort i SealTech.

Goodyear SoundComfort zapewnia cichszą jazdę, co jest kluczowe dla użytkowników pojazdów elektrycznych, natomiast Goodyear SealTech to technologia, która automatycznie uszczelnia przebicia bieżnika opony o średnicy do 5 mm.

Wszystkie nowe pozycje w ofercie zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić kierowcom optymalny wybór opon, niezależnie od rodzaju napędu ich pojazdu.

W 2023 roku Goodyear został nagrodzony przez prestiżowy niemiecki magazyn Auto Bild tytułem „Najlepszego producenta roku opon letnich” [1], m.in. ze względu na mocne osiągi opony Eagle F1 Asymmetric 6. Testerzy magazynu chwalili ten model za „wzór bieżnika klasy premium z doskonałymi osiągami na suchych i mokrych nawierzchniach, oraz znakomite przebiegi” [2].

Odpowiedź na rosnące potrzeby rynku motoryzacyjnego

Europejski rynek motoryzacyjny wyraźnie zmierza w kierunku pojazdów typu SUV, a tendencja ta jest dodatkowo wzmacniana przez rosnące zainteresowanie pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi. Według prognoz Goodyear, w latach 2022-2027 rynek SUV-ów odnotuje średnioroczny wzrost na poziomie 5,5% [3]. Już w drugiej połowie 2022 roku SUV-y stanowiły ponad połowę całkowitej sprzedaży nowych pojazdów na terenie Europy [4].

W obliczu rosnącej złożoności rynku oraz większego popytu na wyposażenie do SUV-ów, Goodyear wprowadza nowe pozycje swoich wielokrotnie nagradzanych opon Eagle F1 Asymmetric 6, oferując najszerszą gamę w historii marki. – powiedziała Sonia Leneveu, dyrektor Goodyear ds. marketingu opon osobowych w Europie.

Nowe pozycje w ofercie będą sukcesywnie wprowadzane na rynek.

Nowe artykuły w ofercie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6

Rozmiar w calach 18”​ 19”​ 20”​ 21”​ 22”​ 23”​ Razem​ Eagle F1 Asymmetric 6​ 2​ 17​ 30​ 20​ 18​ 8​ 95​ SoundComfort​ ​ 4​ 9​ 7​ 6​ 1​ 27​ SealTech​ ​ 2​ 3​ ​ ​ ​ 5​

[1] Auto Bild wydanie 14/23.

[2] Auto Bild wydanie 10/23: Przetestowano 50 opon letnich w rozmiarze 225/45R18. Samochód testowy: BMW serii 3, zwycięzca testu: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6.

[3] Prognoza wg. modelowanych danych Goodyear, maj 2023.

[4] Źródło ACEA „Nowe samochody osobowe według segmentów w UE” https://www.acea.auto/figure/new-passenger-cars-by-segment-in-eu/