ZAWORY ROZPRĘŻNE NISSENS, OPTYMALNE PARAMETRY UKŁADU KLIMATYZACJI .

Nissens Automotive rozszerza ofertę w zakresie części do układu klimatyzacji o zawory rozprężne. Dodanie nowej linii produktowej do i tak już bardzo szerokiej oferty Nissens jest realizacją strategii zapewnienia mechanikowi kompleksowej oferty części do napraw układów klimatyzacji samochodowej.

Zawór rozprężny, wraz ze sprężarką, skraplaczem, osuszaczem i parownikiem, należy do najważniejszych komponentów układu klimatyzacji. Pomimo niewielkich rozmiarów, odgrywa on kluczową rolę w zapewnieniu właściwych parametrów pracy układu. Charakterystyka pracy zaworu wpływa na działanie i wydajność klimatyzacji. Podstawowe funkcje zaworu rozprężnego to:

umożliwia rozprężanie czynnika chłodniczego (i pobieranie przez rozprężany czynnik energii ze ścianek parownika)

steruje przepływem czynnika chłodniczego do parownika

utrzymuje optymalną wydajność układu klimatyzacji

zapobiega przedostawaniu się do sprężarki czynnika chłodniczego w stanie ciekłym

przyczynia się do prawidłowego smarowania sprężarki poprzez zapewnienie właściwego przepływu czynnika chłodniczego.

Zawory rozprężne Nissens opracowane zostały zgodnie z najwyższymi standardami jakości, poddawane są szeregowi testów, które mają na celu kontrolę wydajności (test ciśnienia wyjściowego, test ciśnienia wejściowego, test szczelności), jak również kontrolę trwałości (test wibracyjny, test korozji, test odporności termicznej, test wytrzymałości na rozerwanie). Wszystkie te działania zapewniają utrzymanie powtarzalnej, wysokiej jakości dostarczanych produktów, w tym poprawnej charakterystyki pracy oraz trwałości zaworów oferowanych przez Nissens.

Nieprawidłowe działanie zaworu rozprężnego prowadzi do pogorszenia wydajności układu klimatyzacji i naraża sprężarkę na zwiększone obciążenia, a tym samym na przedwczesne zużycie lub awarie (np. przegrzanie, zatarcie). Zablokowanie w pozycji otwartej lub zamkniętej jest najczęstszą awarią zaworu rozprężnego, która uniemożliwia kontrolę przepływu czynnika chłodniczego. Najczęstszą przyczyną zablokowania iglicy zaworu rozprężnego są zanieczyszczenia pozostawione i krążące wewnątrz układu klimatyzacji – z tego powodu, prewencyjnie, oprócz płukania układu klimatyzacji, w przypadku zatarcia sprężarki zaleca się wymianę zaworu rozprężnego na nowy.

Oferta początkowa zaworów rozprężnych Nissens obejmuje 63 referencje fabrycznie nowych zaworów, mających zastosowanie w najpopularniejszych modelach samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Oferta pokrywa ponad 275 numerów OE.

Wszystkie zawory rozprężne Nissens są produktami First Fit, co oznacza, że są dostarczane w opakowaniu w komplecie z niezbędnymi dodatkowymi częściami montażowymi tj. o-ringi, podkładki, szpilki lub śruby montażowe (jeśli mają zastosowanie do danego modelu). Więcej informacji na stronach: www.nissens.com lub www.nissens.com.pl

Przykładowe indeksy zaworów rozprężnych klimatyzacji Nissens wraz z przykładowym zastosowaniem:

999361 – VW SHARAN (00-), 999220 – VW GOLF V (03-), 999233 – MERCEDES C-CLASS W203 (00-),

999228 – BMW 7-SERIES E65-E66 (01-).