13 NOWYCH CZĘŚCI TERMICZNYCH DENSO

DENSO Aftermarket po raz kolejny rozszerzyło ofertę części termicznych, wprowadzając do oferty 13 nowych numerów katalogowych.

Rozszerzenie składa się z 6 skraplaczy i 7 chłodnic wody. Nowe części mają łącznie 266 dodatkowych zastosowań, m.in. w pojazdach marek Audi, BMW, Citroen, Ford, Hyundai, Opel, Seat, Skoda i Toyota. Szczegółowe informacje o nowych częściach i pełna lista zastosowań są już dostępne w e-katalogu DENSO i w katalogu TecDoc.

Przykładowe zastosowania można znaleźć w poniższej tabeli:

Doświadczenie DENSO w zakresie części termicznych sięga lat 50. XX wieku, kiedy to jednym z pierwszych produktów sprzedawanych przez firmę były nagrzewnice samochodowe. Wkrótce do oferty zostały dodane klimatyzatory. Zapoczątkowało to drogę pełną innowacji, którą firma podąża do dziś – DENSO jest obecnie uznanym liderem w dziedzinie systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Części termiczne DENSO są uznawane za wiodące na rynku: zarówno w sektorze motoryzacyjnym, gdzie są montowane jako części OE przez wiele głównych marek, jak również w domowych i przemysłowych zastosowaniach.

Obecnie oferta DENSO w zakresie klimatyzacji i części termicznych na rynku wtórnym obejmuje chłodnice wody, dmuchawy kabinowe, intercoolery, osuszacze, parowniki, przełączniki ciśnienia, rdzenie nagrzewnic, silniki krokowe i rezystory, zawory rozprężne, wentylatory chłodnicy, skraplacze, sprężarki klimatyzacji, termostaty oraz oleje sprężarkowe.