AXALTA IRUS MIX DEBIUTUJE W POLSCE

Axalta zawsze stawia na innowacyjne rozwiązania. Stale szukamy sposobów, aby pomagać klientom nie tylko wydajniej pracować, lecz także więcej zarabiać. Gdy wprowadziliśmy na rynek nasz kompleksowy, cyfrowy system do zarządzania kolorami, znany teraz pod nazwą Axalta Irus, byliśmy pewni jednego – przyszłość branży to w pełni zautomatyzowane mieszanie kolorów. Teraz oferujemy technologię, która pozwala to osiągnąć, dzięki czemu klienci mogą w jeszcze większym stopniu automatyzować swoje procesy. Axalta Irus Mix stanowi idealne uzupełnienie naszego cyfrowego procesu zarządzania kolorami, który składa się z trzech prostych kroków: zeskanuj, dopasuj, wymieszaj.

– tłumaczy Troy Weaver, Senior Vice President, Global Refinish.